Son dakika: ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX 9 tipi yolcu uçağındaki hatayı kabul etti

ABD MEDYASI BOMBAYI PATLATTI: GEVŞEK CİVATALAR

Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı. "BOEİNG 737 MAX 9" TİPİ YOLCU UÇAĞININ GÖVDESİNDEN BİR PARÇANIN KOPMASI ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti. Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu. Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, kayıp kapı tapasının Pazar günü Portland yakınlarında bir öğretmen tarafından evinin bahçesinde bulunduğunu ve güvenlik kuruluna iki fotoğraf gönderildiğini söyledi.

Müfettişler sorunu anlamak için 66'ya 121 santimetre boyutlarında ve 28.5 kilogram ağırlığındaki tapayı inceleyecekler. ENDONEZYA'DAN BOEİNG 737 MAX 9 KARARI Endonezya, Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasının ardından incelemeler için bu model uçaklarını geçici olarak uçurmayacağını duyurdu. Ulaştırma Bakanlığının, hava taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) koordinasyonunda aldığı kararla, ülkedeki Lion Air hava yolu şirketi filosundaki Boeing 737 MAX 9 tipi 3 uçağın geçici olarak yerde kalacağı belirtildi.

Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, hava yolu şirketinin uçakları yerde tutma kararı alarak "önleyici adımlar attığını" ve "orta kabin acil çıkış kapısı üzerinde daha fazla inceleme yaptığını" açıkladı. Alaska Hava Yolları da FAA'nın yayımladığı "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak uçuşlarının durdurulacağını duyurmuştu. Endonezya, Ekim 2018'de Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesi ve 189 kişinin ölümüne yol açmasının ardından uçuşa elverişliliklerini denetlemek üzere bu model uçakları geçici olarak uçurmama kararı almıştı. KAZANIN SEBEBİ EK KOLTUK MU? Öte yandan yaşanan kazanın sebebiyle ilgili farklı iddia ve görüşler ortaya çıktı. Bilindiği gibi yolcu yoğunluğu olan havayolları için istenirse şirketler ikinci giriş-çıkış kapısı uçağa ekleyebiliyor.