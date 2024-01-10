Son dakika: ABD’li uçak üreticisi Boeing, 737 MAX 9 tipi yolcu uçağındaki hatayı kabul etti

BBC'nin haberine göre, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini belirtti.
BBC'nin haberine göre, Boeing Üst Yöneticisi Dave Calhoun, şirketin hatasını kabul ettiğini belirtti.
Calhoun, "Bu duruma ilk olarak hatamızı kabul ederek yaklaşacağız. Yaklaşımımız her adımda yüzde yüz şeffaflık sağlayacak şekilde olacak." ifadelerini kullandı.
Dave Calhoun ayrıca şirketin soruşturma sürecinde Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile işbirliği içinde olacağını aktardı.
NTSB, Alaska Hava Yollarına ait olan "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının, acil çıkış kapısının Portlandlı bir öğretmenin bahçesinde bulunduğunu bildirdi.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, Alaska Hava Yollarının kazadan birkaç gün önce, uçağa basınç uyarıları yüzünden kısıtlama getirdiğini ortaya koydu.
ABD MEDYASI BOMBAYI PATLATTI: GEVŞEK CİVATALAR
Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.
"BOEİNG 737 MAX 9" TİPİ YOLCU UÇAĞININ GÖVDESİNDEN BİR PARÇANIN KOPMASI
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.
Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.
Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu, kayıp kapı tapasının Pazar günü Portland yakınlarında bir öğretmen tarafından evinin bahçesinde bulunduğunu ve güvenlik kuruluna iki fotoğraf gönderildiğini söyledi.
Müfettişler sorunu anlamak için 66'ya 121 santimetre boyutlarında ve 28.5 kilogram ağırlığındaki tapayı inceleyecekler.
ENDONEZYA'DAN BOEİNG 737 MAX 9 KARARI
Endonezya, Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasının ardından incelemeler için bu model uçaklarını geçici olarak uçurmayacağını duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığının, hava taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) koordinasyonunda aldığı kararla, ülkedeki Lion Air hava yolu şirketi filosundaki Boeing 737 MAX 9 tipi 3 uçağın geçici olarak yerde kalacağı belirtildi.
Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, hava yolu şirketinin uçakları yerde tutma kararı alarak "önleyici adımlar attığını" ve "orta kabin acil çıkış kapısı üzerinde daha fazla inceleme yaptığını" açıkladı.
Alaska Hava Yolları da FAA'nın yayımladığı "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak uçuşlarının durdurulacağını duyurmuştu.
Endonezya, Ekim 2018'de Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesi ve 189 kişinin ölümüne yol açmasının ardından uçuşa elverişliliklerini denetlemek üzere bu model uçakları geçici olarak uçurmama kararı almıştı.
KAZANIN SEBEBİ EK KOLTUK MU?
Öte yandan yaşanan kazanın sebebiyle ilgili farklı iddia ve görüşler ortaya çıktı. Bilindiği gibi yolcu yoğunluğu olan havayolları için istenirse şirketler ikinci giriş-çıkış kapısı uçağa ekleyebiliyor.
İŞÇİLİKTE SORUN VAR
Ancak Alaska Havayolları'nın bu çıkışı istemediği bu sebeple Boeing'in oraya pencere takıp, bir sıra koltuk koyduğu ortaya çıkmıştı. Kapının ikinci uçuşta kopması sonrası, "kaporta-işçilikte sorun var" değerlendirmelerine yol açtı.
NE OLMUŞTU?
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
ABD'de kullanılan Boeing 737 Max 9'ların büyük çoğunluğu United Airlines ve Alaska tarafından işletilirken, Türk Hava Yolları ile Panama'ya ait Copa Airlines ve Aeromexico da aynı model uçakları detaylı denetimler için yere indirdi.
İFLASIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ
ABD'li Boeing şirketi geçtiğimiz yıllarda da "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. ABD'li uçak üreticisi Boeing, Etiyopya'da yaşanan kaza sonrası 40'tan fazla ülkenin 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurması nedeniyle zor günler geçirmişti.
346 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçakları 346 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Tüm uçuşlarının askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirmişti.
ETİYOPYA VE ENDONEZYA'DAKİ KAZALAR
Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
Etiyopya Havayolları'na ait ardından Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağı, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı, uçak kazasında en az 35 ülke vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
BOEİNG'İN PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 22 MİLYAR DOLAR ERİDİ
737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının, tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından durdurulması, 2019 Mart ayında New York borsasında işlem gören Boeing hisselerinde düşüşe neden olmuştu.
Boeing hisseleri, dün yüzde 6,15 gerileyerek 375,41 dolara inmişti. Martın ilk işlem gününde 446,39 dolara yükselerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşan şirketin hisse değeri de son 12 günde yaklaşık yüzde 16 değer kaybetmişti.
Kazadan önceki haftanın son işlem günü olan 8 Mart'ta şirketin hisseleri 422,54 dolardan kapanırken, şirketin piyasa değeri de 247 milyar 40 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Şirketin hisseleri 8 Mart Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 12 düşerken, piyasa değeri de yaklaşık 22 milyar dolar silinmişti.