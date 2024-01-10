İngiliz komedyen Ricky Gervais’in sapık milyarder Epstein için söylediği sözler yeniden gündem oldu!

ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştırmaya devam ediyor.
ABD'de fuhuş ağı, pedofili, kız çocuklarına cinsel istismar gibi suçlamalarla gözaltında tutulurken hapishanede hayatını kaybeden Jeffrey Epstein davasında ortalığı karıştırmaya devam ediyor.
Yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ederken Batı'nın dünyada ve Türkiye'de "entelektüel" kisvesi ile pazarladığı siyonist, terör örgütü destekçisi tüm şişirilmiş isimlerin fuhuş listesinde toplandığı da açıkça gözler önüne serildi.
Sadece siyonist olduğu için ödül verilen yönetmen Woody Allen'dan Türk düşmanı Yunan dostu Bob Menendez'e, PKK destekçisi Noam Choamsky'ye kadar liste kabarık.
Jeffrey Epstein ile ilgili kan donduran bilgiler gündemdeki yerini korurken, ünlü komedyen Ricky Gervais'in 2020 Altın Küre Ödül Töreni'nde Epstein üzerinden laf soktuğu dakikalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:
"Bu gece sadece kamera önündekiler ile ilgili değil. Bu salonda dünyanın en büyük TV ve film yapımcıları da var. Her kesimden insan var. Ama hepsinin ortak noktası var, hepsi de Ronan Farrow'dan (Hollywood'da taciz olaylarını çıkaran gazeteci) korkuyor. Sizin için geliyor. Hepiniz adına konuşuyorum sapıklar.
Bu yıl önemli bir yıldı. Pedofili fimleri için önemli bir yıldı. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes susun umrumda bile değilsiniz. Kısa filmleri kimse umursamıyor artık. Kimse sinemaya gitmiyor, TV izlemiyor artık herkes Netflix izliyor. Bu törene benim sadece gelip, "Aferin Netflix sen kazandın her şeyi aldın iyi geceler" demem gerekirdi.
Fakat tam 3 saattir buradayız. Bu şovu izlemek yerine benim dizim After Life'ın tüm sezonunu izleyebilirsiniz. Dizinin konusu, kanser olduğu için kendini öldürmek isteyen bir adam ve buna rağmen bu ödül töreninden daha eğlenceli. 2. sezon için spoiler vereyim, adam kendini öldürmüyor. Tıpkı Jeffret Epstein gibi. Kesin sesinizi bu adamın hepinizin arkadaşı olduğunu biliyorum. Ama umrumda değil."
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.