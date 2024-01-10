İngiliz komedyen Ricky Gervais’in sapık milyarder Epstein için söylediği sözler yeniden gündem oldu!

Ünlü komedyen şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece sadece kamera önündekiler ile ilgili değil. Bu salonda dünyanın en büyük TV ve film yapımcıları da var. Her kesimden insan var. Ama hepsinin ortak noktası var, hepsi de Ronan Farrow'dan (Hollywood'da taciz olaylarını çıkaran gazeteci) korkuyor. Sizin için geliyor. Hepiniz adına konuşuyorum sapıklar.

Bu yıl önemli bir yıldı. Pedofili fimleri için önemli bir yıldı. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes susun umrumda bile değilsiniz. Kısa filmleri kimse umursamıyor artık. Kimse sinemaya gitmiyor, TV izlemiyor artık herkes Netflix izliyor. Bu törene benim sadece gelip, "Aferin Netflix sen kazandın her şeyi aldın iyi geceler" demem gerekirdi.