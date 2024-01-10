Ekvador gangster yuvasına döndü: Hapishaneleri çeteler yönetiyor! Meksika kartellerinden favelalara: Güney Amerika’da neler oluyor?

Guayaquil'de Salı günü meydana gelen hadisede en az sekiz kişinin öldürüldüğü belirtildi. Olayların ardından mağazalar, okullar, devlet daireleri kapatıldı, evlerine gitmeye çalışan binlerce insan yoğun trafikte sokaklarda kaldı.

Yetkililer ikinci bir büyük çete liderinin diğer mahkumlarla birlikte Ekvador'daki hapishaneden kaçtığını söyledi.

CANLI YAYINDA TV BASKINI

Guayaquil'de TC Television'un canlı haber yayını sırasında birkaç maskeli adam sete baskın düzenlemiş, personeli yere yatırıp tekmeledikten sonra vurmuştu. Sunucular ve diğer personel ise başkandan müdahale istemek zorunda bırakıldıkları bir video ile gündeme gelmişti.

"MAFYALARLA UĞRAŞMANIN BEDELİ"

Maskeli saldırganlardan birinin baskının gerekçesi olarak "mafyalarla uğraşmanın bedeli" şeklinde bir mesaj göndermek istediği ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu saldırgan mikrofona bağlanıp tehditler savuramadan polis müdahalesine uğradı. Ekvador polisi, olayla ilgili 13 kişinin tutuklandığını, silahlara ve patlayıcılara el koyulduğunu ve rehin alınan herkesin güvende olduğunu bildirdi.

KAÇAK ÇETE LİDERİ ADOLFO MACIAS KİMDİR?

"Fito" lakabıyla bilinen Macias, Ekvador'un en kötü şöhretli çete liderlerinden birisi. Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle ilişkili olduğu bilinen Macias'ın Ekvadorlu ilk çetelerden biri olan Los Choneros'un liderliğini yapıyor.

2013'TE DE HAPİSTEN KAÇMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü, hapishanedeki kaçak mallar aranırken firar ettiği fark edilen Macias, uyuşturucu kaçakçılığı gibi birçok suçtan dolayı 34 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Macias'ın 2013'te de hapisten kaçtığı belirtiliyor.

Ekvador'daki diğer çete liderleri gibi Macias da çete faaliyetlerini parmaklıklar ardından yürütüyordu. New York Times'a göre bazı güvenlik uzmanları ülkedeki hapishanelerin dörtte birinin çeteler tarafından kontrol edildiğini belirtiyor.

Hükümet kısa zaman önce Macias ve diğer yüksek profili mahkumların güvenlikli bir tesise nakledilmesini emretmişti. Uzmanlara göre Macias'ın firarını tetikleyen bu emir oldu.

EKVADOR'DA ÇETELER NE KADAR GÜÇLÜ?

18 milyon nüfuslu Ekvador, son yıllarda çete savaşlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçıları, ülke çapında güçlü bir uyuşturucu kaçakçılığı endüstrisi kurmak, hükümete sızmak, işletmeleri gasp etmek ve karşı çıkan kişileri öldürmek için Los Chorenos gibi çetelerle güçlerini birleştirdi.

BAŞKAN ADAYINA SUİKAST

Ağustos ayında suikaste uğrayan başkan adayı Fernando Villavicencio, ölümünden günler önce Los Choneros üyelerinden çok sayıda tehdit aldığını söylemişti. Macías, suikastın ardından maksimum güvenlikli bir kanada nakledilmiş fakat avukatları, Los Choneros'u yönettiği hücreye geri gönderilmesini sağlamıştı. Macías ise bunu bir müzik videosu yayınlayarak kutlamıştı.

Seçimi kazanan ve Kasım ayında göreve gelen Noboa ise çeteleri çökerteceğine ve Ekvador'un güvenliğini yeniden sağlayacağına söz vermişti. Noboa, salı günü yaptığı video açıklamasında, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan hükümlülerin, kiralık katillerin ve organize suçların hükümete ne yapması gerektiğini dikte ettiği dönem bitti" dedi.