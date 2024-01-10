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Ekvador gangster yuvasına döndü: Hapishaneleri çeteler yönetiyor! Meksika kartellerinden favelalara: Güney Amerika’da neler oluyor?

Ekvador’un en büyük şehri Guayaquil’de silahlı çete üyelerinin canlı yayında bir televizyon kanalına düzenlediği baskının ardından Güney Amerika ülkesinin sürüklendiği kaos gün yüzüne çıkmaya başladı. Meksikalı kartellerden Ekvador favelalarına uzanan uyuşturucu ticaretinde çete liderinin firarı 60 günlük olağanüstü hal ilanı ve sokağa çıkma yasağıyla sonuçlandı. Peki hapishanelerin çetelerin kontrolünde olduğu Ekvador’da neler oluyor?

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 16:37 Güncelleme 10 Ocak 2024, 16:47
Ekvador gangster yuvasına döndü: Hapishaneleri çeteler yönetiyor! Meksika kartellerinden favelalara: Güney Amerika’da neler oluyor?

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da tanınmış bir çete liderinin hapishaneden kaçmasının ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ekvador'un en büyük uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macias Villamar'ın firarı, ülkedeki güvenlik krizini açığa çıkarırken canlı yayında bir televizyon kanalına düzenlenen silahlı baskın dünyayı ayağa kaldırdı. Peki, Ekvador'da neler oluyor?

HAPİSHANELER ÇETELERİN KONTROLÜNDE

Ekvador'da hapishanelerin dörtte birinin çetelerin yönetiminde olduğu belirtiliyor. Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'de Meksikalı olduğu belirtilen silahlı saldırganların canlı yayın sırasında bir TV stüdyosuna baskın düzenlemesinin ardından ülkedeki patlamalar, yağma, silah sesleri ve yanan araçlar görünür hale geldi.

BİNLERCE POLİS MACIAS'I ARIYOR

Ekvador Başkanı Daniel Noboa 60 günlük olağanüstü hal ilan ederken ayrıca, ülke çağında sokağa çıkma yasağı da uygulandı ve orduya sokaklarda devriye gezme ve hapishanelerin kontrolünü ele geçirme yetkisi verildi. Noboa, ayrıca, çete lideri Adolfo Macias'ı araması için binlerce polis memuru ve askeri personeli görevlendirdi.

Guayaquil'de Salı günü meydana gelen hadisede en az sekiz kişinin öldürüldüğü belirtildi. Olayların ardından mağazalar, okullar, devlet daireleri kapatıldı, evlerine gitmeye çalışan binlerce insan yoğun trafikte sokaklarda kaldı.

Yetkililer ikinci bir büyük çete liderinin diğer mahkumlarla birlikte Ekvador'daki hapishaneden kaçtığını söyledi.

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CANLI YAYINDA TV BASKINI

Guayaquil'de TC Television'un canlı haber yayını sırasında birkaç maskeli adam sete baskın düzenlemiş, personeli yere yatırıp tekmeledikten sonra vurmuştu. Sunucular ve diğer personel ise başkandan müdahale istemek zorunda bırakıldıkları bir video ile gündeme gelmişti.

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"MAFYALARLA UĞRAŞMANIN BEDELİ"

Maskeli saldırganlardan birinin baskının gerekçesi olarak "mafyalarla uğraşmanın bedeli" şeklinde bir mesaj göndermek istediği ortaya çıktı. Öte yandan söz konusu saldırgan mikrofona bağlanıp tehditler savuramadan polis müdahalesine uğradı. Ekvador polisi, olayla ilgili 13 kişinin tutuklandığını, silahlara ve patlayıcılara el koyulduğunu ve rehin alınan herkesin güvende olduğunu bildirdi.

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KAÇAK ÇETE LİDERİ ADOLFO MACIAS KİMDİR?

"Fito" lakabıyla bilinen Macias, Ekvador'un en kötü şöhretli çete liderlerinden birisi. Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle ilişkili olduğu bilinen Macias'ın Ekvadorlu ilk çetelerden biri olan Los Choneros'un liderliğini yapıyor.

2013'TE DE HAPİSTEN KAÇMIŞTI

Geçtiğimiz Pazar günü, hapishanedeki kaçak mallar aranırken firar ettiği fark edilen Macias, uyuşturucu kaçakçılığı gibi birçok suçtan dolayı 34 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Macias'ın 2013'te de hapisten kaçtığı belirtiliyor.

Ekvador'daki diğer çete liderleri gibi Macias da çete faaliyetlerini parmaklıklar ardından yürütüyordu. New York Times'a göre bazı güvenlik uzmanları ülkedeki hapishanelerin dörtte birinin çeteler tarafından kontrol edildiğini belirtiyor.

Hükümet kısa zaman önce Macias ve diğer yüksek profili mahkumların güvenlikli bir tesise nakledilmesini emretmişti. Uzmanlara göre Macias'ın firarını tetikleyen bu emir oldu.

EKVADOR'DA ÇETELER NE KADAR GÜÇLÜ?

18 milyon nüfuslu Ekvador, son yıllarda çete savaşlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçıları, ülke çapında güçlü bir uyuşturucu kaçakçılığı endüstrisi kurmak, hükümete sızmak, işletmeleri gasp etmek ve karşı çıkan kişileri öldürmek için Los Chorenos gibi çetelerle güçlerini birleştirdi.

BAŞKAN ADAYINA SUİKAST

Ağustos ayında suikaste uğrayan başkan adayı Fernando Villavicencio, ölümünden günler önce Los Choneros üyelerinden çok sayıda tehdit aldığını söylemişti. Macías, suikastın ardından maksimum güvenlikli bir kanada nakledilmiş fakat avukatları, Los Choneros'u yönettiği hücreye geri gönderilmesini sağlamıştı. Macías ise bunu bir müzik videosu yayınlayarak kutlamıştı.

Seçimi kazanan ve Kasım ayında göreve gelen Noboa ise çeteleri çökerteceğine ve Ekvador'un güvenliğini yeniden sağlayacağına söz vermişti. Noboa, salı günü yaptığı video açıklamasında, "Uyuşturucu kaçakçılığı yapan hükümlülerin, kiralık katillerin ve organize suçların hükümete ne yapması gerektiğini dikte ettiği dönem bitti" dedi.

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