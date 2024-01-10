Aliyev'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Arayacağım ilk kişi..."

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından kendisini ilk kutlayan kişinin de Erdoğan olduğunu dile getiren Aliyev, net konuştu.

"İLK ARAYACAĞIM VE BİLGİLENDİRECEĞİM KİŞİ KARDEŞİM RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLUR" Aliyev yaptığı açıklamada, "Eğer bugün ülkemizle ilgili herhangi bir ciddi konu olursa tabii ki ilk arayacağım ve bilgilendireceğim kişi kardeşim Recep Tayyip Erdoğan olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'un açılışında konuşmuştu. Konuşmasına, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinerek başlayan Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel dostluğunun, bölgesel kalkınma ve istikrar için önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan halklarının ilişkisinin uzun süreli dostluk ve kardeşlik temelinde kurulduğunu, iki ülkenin bu temel üzerinde geliştiğini ve birbirini desteklediğini dile getirdi. 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türk halkı ve devletinin Azerbaycan ile omuz omuza olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti: "Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı 'Azerbaycan yalnız değildir.' açıklaması, bizim için büyük destek oldu. Biz, 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. Erdoğan, birkaç kez açık şekilde Türkiye'nin tutumunu beyan etti. Diğer devlet yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini belirtti. Bu bizim için çok büyük siyasi ve manevi destek oldu."

Aliyev, zafer sonrasında Türkiye ile Şuşa Beyannamesi'ni imzalayarak ilişkileri müttefiklik düzeyine yükselttiklerine işaret ederek, "Şuşa Beyannamesi devletlerimiz için büyük başarı ve servettir. Bu beyanname bizim için yeni ufuklar açtı." dedi. Türkiye'de yapılan seçimlere de değinen Aliyev, "Kardeşim Erdoğan'ın yeniden seçileceğine hiçbir şüphem yoktu. Çünkü o 20 yıllık yönetimi döneminde, ülkesine sadakatini defalarca göstermiştir. Bugün Türkiye, global lider ülkelerden biridir. Türkiye'nin uluslararası nüfuzu yıldan yıla artıyor. Azerbaycan'da, Türkiye'deki seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan birisini bulmak çok zordur. Önümüzdeki 5 yılda da sıkı işbirliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"HEM GLOBAL KONULARDA HEM DE BÖLGEMİZDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Dünyada ve bölgede durumun değiştiğine dikkati çeken Aliyev, "Güney Kafkasya'da durumu istikrara kavuşturmalıyız. Sürdürülebilir barış elde etmeliyiz. Gelecek için güvenlik temin edilmelidir. Hem global konularda hem de bölgemizde Türkiye'nin rolü çok önemlidir. Türkiye, istikrar sağlayıcı rol oynuyor. Türkiye'nin politikası bölgesel istikrar ve güvenliğin temin edilmesine yöneliktir ve Azerbaycan bu politikayı takdir etmektedir." dedi. ÖNÜMÜZDEKİ YILLARI İŞARET ETTİ

Aliyev, Erdoğan'ın Azerbaycan'a, kendisinin de Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden bahsederek, "Tüm konuları açıklamak istemiyorum fakat Azerbaycan ve Türkiye önümüzdeki yıllarda sadece bölgede değil global olarak daha önemli rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN