Siyonistler ABD’nin altını oyuyor! New York’ta sinagogun altına kazılan yasadışı tünel ortalığı karıştırdı: Katil İsrail’den özel destek

AYLARDIR TÜNEL KAZIYORLAR

Chabad-Lubavitch üyeleri aylardır Brooklyn'in Crown Heights mahallesindeki 770 Eastern Parkway'deki sinagogun altında tünel kazıyor.

TÜNELLER NEDEN MİKVEYE AÇILIYOR? NE AYİNİ PLANLIYORLARDI?

İngiliz Daily Mail, tünelin amacının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Forward.com web sitesi ise tünelin terk edilmiş bir kadın "mikvesine" ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığını iddia etti. Tünelin sinagogu genişletmek için kazıldığı belirtilirken bunun nasıl yapılacağının ise belli olmadığına dikkat çekildi.

Tünellerin neden mikveye açıldığı ise merak konusu oldu. Yahudilerde kadınların muayyen dönemlerin ardından arınmak için kullandığı ya da Yahudiliği kabul eden kişilerin zorlu sınavların ardından alındığı bir havuz olan mikvelere yapılan bağlantı gizli ayin planları ile ilişkilendiriliyor.