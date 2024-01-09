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Siyonistler ABD’nin altını oyuyor! New York’ta sinagogun altına kazılan yasadışı tünel ortalığı karıştırdı: Katil İsrail’den özel destek

New York, Brooklyn’de Hasidik Yahudilere ait bir sinagogda keşfedilen yasadışı tünel kaosa yol açtı. İnşaat işçileri yasadışı tüneli doldurmaya çalışırken İsrail’den gelen protestocular eliyle patlak veren kaos, Gazze’deki soykırımda terör devletinin işbirlikçisi haline gelen Beyaz Saray’ın halini gözler önüne sererken "Siyonistler Gazze'de de ABD’nin altını işte böyle oyuyor" değerlendirmelerine neden oldu.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 13:57 Güncelleme 09 Ocak 2024, 14:02
Siyonistler ABD’nin altını oyuyor! New York’ta sinagogun altına kazılan yasadışı tünel ortalığı karıştırdı: Katil İsrail’den özel destek

New York, Brooklyn'de, Crown Heights semtindeki Hasidik Yahudi sinagogunun altında keşfedilen yasadışı tüneller ABD gündemine bomba gibi düştü. Aralık ayında keşfedilen ve bir hamama ya da "mikveye" açıldığı düşünülen yasadışı tünellerin inşaat işçileri tarafından doldurulmaya çalışılmasının ardından kaos ortaya çıktı. Yahudilerin Beyaz Saray'ın ruhu bile duymadan New York'ta kazdığı tüneller, soykırımcı İsrail'e verdiği destekle uluslararası kamuoyunda zor duruma düşen ABD'nin halini bir kez daha gözler önüne serdi.

SİYONİSTLER ABD'NİN ALTINI OYUYOR

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran ve dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleyen terör devleti İsrail'e verdiği destek ile uluslararası kamuoyunda zor duruma düşen ABD, Yahudilerin New York'ta kazdığı yasadışı tünellerle çalkalanıyor.

İnşaat işçileri Hasidik Yahudilere ait olan sinagogda aralık ayında keşfedilen yasadışı tüneller ABD'yi resmen karıştırdı. Dünyadaki en büyük Hasidik Yahudi gruplarından biri olan Çabad içindeki Cabad-Lubavitch hareketini sinagog liderliğine karşı kışkırtan ayrılıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Her iki taraf da 100 yıllık sinagogun sahibinin kim olduğu konusunda anlaşamıyor.

AYLARDIR TÜNEL KAZIYORLAR

Chabad-Lubavitch üyeleri aylardır Brooklyn'in Crown Heights mahallesindeki 770 Eastern Parkway'deki sinagogun altında tünel kazıyor.

TÜNELLER NEDEN MİKVEYE AÇILIYOR? NE AYİNİ PLANLIYORLARDI?

İngiliz Daily Mail, tünelin amacının belirsiz olduğuna dikkat çekerken Forward.com web sitesi ise tünelin terk edilmiş bir kadın "mikvesine" ya da ritüel banyolarına ulaşmak için tasarlandığını iddia etti. Tünelin sinagogu genişletmek için kazıldığı belirtilirken bunun nasıl yapılacağının ise belli olmadığına dikkat çekildi.

Tünellerin neden mikveye açıldığı ise merak konusu oldu. Yahudilerde kadınların muayyen dönemlerin ardından arınmak için kullandığı ya da Yahudiliği kabul eden kişilerin zorlu sınavların ardından alındığı bir havuz olan mikvelere yapılan bağlantı gizli ayin planları ile ilişkilendiriliyor.

NEW YORK POLİSİNE SİYONİST PROTESTO

Tünelin aralık ayında keşfedilmesinin ardından sinagogun liderleri hasarın değerlendirilmesi için yapı mühendislerini çağırmıştı. Pazartesi günü çimento karıştırıcılarının tüneli doldurmak için gelmesinin ardından genç Ortodoks erkekler büyük bir öfkeyle tünellerin girişini gizleyen ahşap duvarları söktü ve doldurulmalarını engellemek için tünellere koştu.

PROTESTOCULAR İSRAİLLİ ÇIKTI

New York polisi olaya müdahale etmeye çalışırken gençlerden biri "Bunu Amerika'da yapmıyoruz." dedi. Hasidik haber sitesi COL Live ise genç erkeklerin çoğunun İsrail'den olduğunu bildirdi.

Birkaç saat sonra New York polisi, Yahudileri kelepçelerle tünellerden çıkarırken bir kişinin ise binanın dışına tünelden çıktığı görüldü.

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