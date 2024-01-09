PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Kartel üyeleri, gazetecileri rehin aldı! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, kanaldaki gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi. Öte yandan çete üyeleri, hapishanelerde gardiyanları canlı canlı infaz etti. Yaşanan o korku dolu anlar kameralara yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 23:32 Güncelleme 10 Ocak 2024, 00:25
Kartel üyeleri, gazetecileri rehin aldı! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, 'Fito' lakaplı çete elebaşı Jose Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOK SAYIDA POLİSİ KAÇIRDI VE ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Yerel basına göre 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Birimi'nden yapılan paylaşımda polislerin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı.

Silahlı gruplar ayrıca televizyon kanalları, liseler, üniversiteler gibi önemli kurumlara baskın düzenleyerek çok sayıda insanı alıkoydu.




CANLI YAYINI BASTILAR

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

▶️ Kartel üyeleri canlı yayını bastı!

KARTEL ÜYELERİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

Kartel üyeleri, Ekvador televizyonu TC'de spikerin cebine dinamit ve bomba koyarak polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

"ASKERİ OPERASYON YAPILMASI TALİMATINI VERDİM"

Ekvador Başkanı Daniel Noboa yaptığı açıklamada, "İç Silahlı Çatışmayı ilan eden kararnameyi imzaladım. 21 çeteyi terör örgütü olarak tanımladım. Silahlı Kuvvetlere bu grupların etkisiz hale getirilmesi için askeri operasyon yapılması talimatını verdim." dedi.

KARTEL ÜYELERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Ekvador'da canlı yayını basan kartel üyeleri etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GARDİYANLARI İNFAZ ETTİLER

Çete üyeleri, hapishanelerde gardiyanları canlı canlı infaz etti. Yaşanan o korku dolu anlar kameralara yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İşte T10F’den ilk görüntüler | Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dünya sahnesinde! Yeni modelin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak?
Kartel üyeleri, gazetecileri rehin aldı! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular
Hangi Kredi
SON DAKİKA