Kartel üyeleri, gazetecileri rehin aldı! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOK SAYIDA POLİSİ KAÇIRDI VE ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Yerel basına göre 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Birimi'nden yapılan paylaşımda polislerin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı.