Kartel üyeleri, gazetecileri rehin aldı! Spikerin cebine dinamit ve bomba koydular

SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇOK SAYIDA POLİSİ KAÇIRDI VE ARAÇLARI ATEŞE VERDİ
Yerel basına göre 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.
Ekvador Emniyet Birimi'nden yapılan paylaşımda polislerin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı.
Silahlı gruplar ayrıca televizyon kanalları, liseler, üniversiteler gibi önemli kurumlara baskın düzenleyerek çok sayıda insanı alıkoydu.
CANLI YAYINI BASTILAR
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.
KARTEL ÜYELERİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI
Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.
Kartel üyeleri, Ekvador televizyonu TC'de spikerin cebine dinamit ve bomba koyarak polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.