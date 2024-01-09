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Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Başörtüsünü yasaklayan Eğitim Bakanı Gabriel Attal koltuğa geçiyor: Hem ırkçı hem İslam düşmanı hem sapkın…

Fransa’nın en uzun süre görevde kalan kadın başbakanı Elizabeth Borne’un dün akşamki istifasının ardından yeni başbakan belli oldu. Borne, koltuğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a benzetilerek “Macron Boy” diye adlandırılan Eğitim Bakanı Gabriel Attal’a bıraktı. Peki, Fransa’nın yeni başbakanı Gabriel Attal kimdir? İşte, okullarda başörtüsünü yasaklayan ve kendisini eşcinsel olarak tanımlayan İslam düşmanı, sapkın başbakanı portresi…

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 17:31 Güncelleme 09 Ocak 2024, 17:47
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Başörtüsünü yasaklayan Eğitim Bakanı Gabriel Attal koltuğa geçiyor: Hem ırkçı hem İslam düşmanı hem sapkın…

Fransa'nın en uzun süre görevde kalan kadın başbakanı Elizabeth Borne'un günlerce devam eden çekişmeli istifasının ardından Fransa'nın yeni başbakanı ırkçı ve İslam düşmanı uygulamaları ve sapkınlığı ile bilinen Eğitim Bakanı Gabriel Attal oldu.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞU SAPKIN ATTAL'A KALDI

"Mini Macron" ve "Macron Boy" olarak bilinen 34 yaşındaki Gabriel Attal, Fransa'nın en genç başbakanı olarak ülkenin en gerilimli döneminde başbakanlık koltuğuna oturacak. 62 yaşındaki Borne'un yerini alacak aday olarak hızla ortaya çıkan Attal'ın yeni görevini bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu.

Mini Macron Attal, 34 yaşında Fransa'nın en genç ve açıkça eşcinsel olduğunu söyleyen ilk başbakanı oldu.

Gabriel Attal ve Stéphane SéjournéGabriel Attal ve Stéphane Séjourné

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMIŞTI: HEM IRKÇI HEM İSLAMOFOBİK

Macron'a katılmadan önce Fransa'nın sosyalist partisinin üyesi olan Attal, maliye bakan yardımcısıydı ve 2023'te eğitim bakanı oldu. Attal, eğitim bakanı olarak göreve başladığından bu yana okullarda başörtüsünü ve ferace gibi kıyafetlere yönelik İslamofobik hamleleriyle biliniyor.

"MİNİ MACRON"

"Macron'un Demir Leydisi" olarak bilinen Borne'un istifasından sonra göreve gelen Attal, 2027'de Macron'dan devlet başkanlığını devralacak aday olarak görülüyor. Dünya basını, Attal'ın Macron'a benzerliğine vurgu yaparken İngiliz Daily Mail gazetesi, Attal'ın eski okul arkadaşlarının "Gabriel, patronunun ayak izlerini takip etmeyi seven bir mini Macron gibidir." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

SAPKIN İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kendisini eşcinsel olarak tanımlayan Başbakan Attal, sapkın ilişki yaşadığı, Stéphane Séjourné ile Paris'te aynı evi paylaşıyor. 2027'de cumhurbaşkanı olması beklenen Attal'ın sapkın ilişkisinden dolayı "First Lady" konusu Fransa'da şimdiden gündemde.

Gabriel Attal ve Stéphane Séjourné

Sapkın, ırkçı ve İslam düşmanı Attal'ın 2027'de Le Pen ve radikal solcu Jean-Luc Melenchon ile yarışması bekleniyor. Muhalifler ise Attal'ı "sosyalizmle flört eden şımarık zengin bir çocuk olan Macron gibi olmakla" suçluyor.

HEM SAPKIN HEM SİYONİST

Film yapumcısı babası Yves Attal ve kızlık soyadı Marie de Cousriss olan annesiyle Paris'te yaşayan Attal, anne tarafından Beyaz Rus kökenli olduğu için Rus Ortodoks dinini benimsediği, babası Yahudi olduğu için ise antisemitizmle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

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Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Başörtüsünü yasaklayan Eğitim Bakanı Gabriel Attal koltuğa geçiyor: Hem ırkçı hem İslam düşmanı hem sapkın…
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