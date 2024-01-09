Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Başörtüsünü yasaklayan Eğitim Bakanı Gabriel Attal koltuğa geçiyor: Hem ırkçı hem İslam düşmanı hem sapkın…

BAŞÖRTÜSÜNÜ YASAKLAMIŞTI: HEM IRKÇI HEM İSLAMOFOBİK

Macron'a katılmadan önce Fransa'nın sosyalist partisinin üyesi olan Attal, maliye bakan yardımcısıydı ve 2023'te eğitim bakanı oldu. Attal, eğitim bakanı olarak göreve başladığından bu yana okullarda başörtüsünü ve ferace gibi kıyafetlere yönelik İslamofobik hamleleriyle biliniyor.

"MİNİ MACRON"

"Macron'un Demir Leydisi" olarak bilinen Borne'un istifasından sonra göreve gelen Attal, 2027'de Macron'dan devlet başkanlığını devralacak aday olarak görülüyor. Dünya basını, Attal'ın Macron'a benzerliğine vurgu yaparken İngiliz Daily Mail gazetesi, Attal'ın eski okul arkadaşlarının "Gabriel, patronunun ayak izlerini takip etmeyi seven bir mini Macron gibidir." şeklindeki sözlerine dikkat çekti.