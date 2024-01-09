CANLI TAKİP | Batı Şeria’da tansiyon yükseldi: Siyonist baskınlar devam ediyor! Gazze’de Kassam direnişi: Soykırımcı İsrail’e geçit yok

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 340'a yükseldi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine de engel olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail güçlerinin Filistinli 3 gence ateş ettiği, yaralı bir genci de gözaltına aldığı kaydedildi.

El Cezire Batı Şeria'da Ramallah'taki Ain Misbah ve Al-Tira mahalleleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Dura al-Qari'a köyü, Cenin'in güneybatısındaki Ya'bad kasabası, Beit Ula ve El Halil şehrinin kuzeybatısında çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

06.30 Soykırımcı İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın doğusundaki Nur Şems kampına baskın düzenlediği yönündeki haberlerle birlikte Tulkerim şehrinde gerilim yükseldi. Üç Filistinli erkeğin soykırımcı İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Tulkerim mülteci kampında daha önce şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Gözlemcilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli savaşçılar soykırımcı İsrail güçleriyle pazartesi günü 13 kez çatıştı.

Savaş gözlemcilerinin bildirdiğine göre, yine pazartesi günü Filistinli savaşçılar, Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki Sderot ile Nir Aam dahil olmak üzere Gazze'den atılan roket salvolarıyla terör devleti İsrail'i hedef almaya devam etti.

Güneyde Filistinli savaşçılar, Han Yunus'ta roket güdümlü el bombaları, hafif silahlar ve anti-personel el yapımı patlayıcılar kullanarak soykırımcı İsrail güçleriyle savaşıyor. ISW ve CTP, İsrail birliklerinin ateşe tanklarla ve hava saldırılarıyla karşılık verdiğini söyledi.

07.45 Savaş gözlemcileri Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi'nin (CTP) raporuna göre, soykırımcı İsrail Hava Kuvvetleri pazartesi günü Gazze'nin güney Han Yunus bölgesinde Filistinli savaşçıların İsrail güçlerine karşı savaşmaya devam ettiği bölgedeki hedeflere 30 saldırı düzenledi.

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, soykırım ordusunun birçok cephede savaştığına yönelik sözleri Batı Şeria ve Kudüs'te saldırıların daha da artacağı yönünde yorumlanırken terör devleti dün gece Kalkilya, Tulkarim, Ramallah, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi. Çatılara keskin nişancılar yerleştiren soykırımcı İsrail, Beytüllahim'de üç kişi tutukladı ve öldüresiye dövdü. Batı Şeria halkı, aylardır devam eden tutuklamaların halka karşı bir cezalandırma olduğunu düşünüyor. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 binden fazla Filistinli tutuklanırken 326 kişi ise öldürüldü.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ederken bir yandan da Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik baskınları artırdı. Gazze'de el Kassam Tugaylarının direnişi karşısında çözülmeye başlayan soykırım ordusu gözünü Batı Şeria ve Kudüs'e dikti.

Terör devleti İsrail , Gazze 'ye yönelik saldırılarının bir yıl boyunca devam edeceğini duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun sözde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyarette 2024'ün zorlu geçeceğini söyledi ve "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." dedi.

Obied yaralıların, doktorlara yaralandıktan ancak günler ya da haftalar sonra ulaşabildiğini ve bu durumun da uzuvlarını kurtarma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verildi.

Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avda da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yapılması planlanan tıbbi malzeme yardımlarının 26 Aralık'tan bu yana üst üste 4. kez iptal edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Aralık'tan bu yana Gazze 'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıkladı.

15.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84'e, yaralı sayısı da 58 bin 926'ya yükseldi.

14.29 Soykırımcı İsrail, güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey bir komutanını öldürdüğünü iddia etti.

Bir güvenlik yetkilisi AFP haber ajansına verdiği demeçte, kimliği belirlenemeyen komutanın "Hizbullah'ın güneydeki operasyonlarının yönetilmesinde öncü bir rol oynadığını" söyledi ve "İsrail'in güneydeki arabasını hedef alan baskınında öldürüldü". dedi.

Hizbullah, sınır ötesi bombardımanın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği bombardımanda 130'dan fazla savaşçısını kaybetti.

11.11 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) 7 Ekim'den bu yana 1,9 milyon kişinin Gazze Şeridi'nden göç ettiğini bildirdi.

11.04 İran Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail, soykırıma son vermezse cephenin genişleyeceğini belirtti ve "Gazze'deki siyonist suçlara son verilmediği takdirde bölgedeki savaş genişleyecek." ifadelerini kullandı.

10.15 Soykırımcı İsrail Hava Kuvvetleri, Mervahin köyündeki askeri yerleşke de dahil olmak üzere Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine bir dizi gece hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca Aita al-Shaab köyündeki bir roketatar ve diğer altyapı da vuruldu.

09.30 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 73 Filistinlinin öldüğünü, 99 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

Gazzeli 51 yaşındaki Nabil Fathi, "Uyanıp bunun geçici bir kabus olduğunu düşünerek uyanıyorum ama bu bir gerçek. Evimiz ve oğlumun evi yıkıldı, ailemizden 20 kişi şehit oldu. Hayatta kalsam bile nereye gideceğimizi bilmiyorum." şeklinde konuştu.

00.54 Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne havadan bomba yağdırıyor.

7 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.30 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024'ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu.

Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.



16.20 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 22 bin 835'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 93 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 113 Filistinliyi öldürdüğü ve 250 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 835'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.

14:02 KATİL İSRAİL GAZETECİLERİ TAŞIYAN ARACI VURDU: 2 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SOKAKLAR VE BARINMA MERKEZLERİ ATIK SULAR ALTINDA



11.41 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ablukaya, İsrail'in havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Cibaliya'nın sakinleri ve buraya sığınanlar temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.

Evlerin büyük kısmının yıkıldığı ve altyapının tahrip edildiği kamptaki acılara, yağan şiddetli yağmurla bir yenisi daha eklendi.

Kampın orta kesiminde yer alan Ebu Raşid Göleti'nde biriken kanalizasyon ve yağmur sularının taşmasıyla sokaklar adeta göl halini aldı.

Yıkılmamış evleri, okulları, barınma merkezleri ve çadırları su basarken, halk, suya gömülen sokaklarda eşeklerin çektiği arabalar ve bisiklet gibi binek araçlarıyla ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.

HALK, SALGIN HASTALIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Sokakların ve barınma merkezlerinin kirli suyla kaplandığı kampın sakinleri, bu kez de salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, yaşanan bu yeni felaket nedeniyle çocuklarının bağırsak başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandığını anlattı ve ilgili kurumlara, "bizi bu felaketten kurtarın" diye seslendi.

Kuzeydeki Beyt Lahiya'dan gelerek Ebu Raşid Göleti yakınlarındaki bir barınma merkezine sığınan Filistinli Yasir el-Medhun, kanalizasyon sularının evlerini basmasından muzdarip olduklarını söyledi.

Beyt Hanun beldesinden göç eden Muhammed el-Hatib ise atık suların kaldıkları okulu basması nedeniyle 2 çocuğunun bağırsak hastalıklarına yakalandığını kaydetti.

Hatib, şöyle devam etti:

"Sağlık merkezleri ile hastanelerin hizmet dışı olması ve mevcut şartlar nedeniyle bu hastalıklarla başa çıkmak çok zor. İçme suyu ve hijyen malzemelerinin yokluğu, çocukları bu hastalıklardan korumayı güçleştiriyor."

KAMPTA TAM BİR ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Ebu Raşid Göleti'ndeki suyu boşaltan pompaların, elektriğin ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın olmaması nedeniyle 7 Ekim'den bu yana çalışmadığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çevre ve sağlık felaketleri yaşandığını, insani durumun çok kritik bir noktaya geldiğini aktaran Muhenna, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, yakıt ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların tedarik edilmesi için acil müdahaleye çağırdı.

Cibaliya Belediye Başkanı Mazin en-Neccar ise Ebu Raşid Göleti'nin pompalarını çalıştıracak gerekli yakıtın olmaması nedeniyle kamptaki su taşkınının yaşandığına dikkati çekti.

Neccar, yeni felakete ilişkin şunları söyledi:

"Bu gölet, yağmur sularının toplanması için var. Ama Gazze'nin geldiği durum ve elektrik krizi nedeniyle şu an tamamen kanalizasyon sularıyla dolmuş durumda. Pompalar da bu suyu boşaltamayınca vatandaşların yaşadığı yerler su altında kaldı. Bu tam bir felaket."

Belediye Başkanı Neccar, binlerce kişinin salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'deki belediyeler daha önce İsrail'in ana kanalizasyon şebekelerini hedef alması nedeniyle birçok bölgeyi atık suların basacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

10.03 İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 92 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

1903 "KATLİAM"



İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 1903 "katliam" gerçekleştirdiği belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 722 olduğu, 58 bin 166 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere, 7 bin kişi hâlen kayıp.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 326 sağlık çalışanı, 45 sivil savunma görevlisi ve 107 gazeteciyi öldürdü, 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 69 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 290 bin konut zarar gördü. Saldırılarda, 134 hükümet tesisi, 130 cami, 3 kilise, 94 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 295 okul ve üniversite ile 240 cami ise kısmen zarar gördü.

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'de, acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunuyor. Ancak şu ana kadar sadece 650 kişi tedavi için Gazze'den tahliye edilebildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail güçleri 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 121 ambulansı kullanılamaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yerle bir etti.

Açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

00.34 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yardımların ulaşımı için acil adım atılması konusunda 22 Aralık'ta aldığı karar sonrası ilk raporunu Güvenlik Konseyine sundu.

Genel Sekreter, raporunda, özellikle Gazze'nin kuzeyinde hayatını kaybeden sivillere ve İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımın boyutuna dikkati çekerken, "Çatışmanın durmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Raporda, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkisine sahip patlayıcı silah kullanması sonucu "şu ana kadar Gazze'deki evlerin yüzde 60'ından fazlasının hasar gördüğü ya da yıkıldığı" tahminine yer verildi.

Raporda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki tüm tesislerinin koordinatlarını çatışmanın tüm taraflarıyla paylaşmasına rağmen kuruluşun 125 tesisine yönelik 193 saldırı gerçekleştiği, bu tesislere sığınan 308 Filistinlinin öldüğü ve yaklaşık 1095 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca, "İsrail'in Gazze'deki mevcut askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerini sekteye uğratan ve yaklaşık 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan 94 hastane ve diğer tıbbi tesislerin ve 76 ambulansın etkilendiği 294 saldırı kaydetti." bilgisi verildi.

BM Genel Sekreteri, raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun vahameti konusunda detaylara değindi, insani yardımların aciliyetine işaret etti.

Guterres, "2712 (2023) sayılı Karar'ın uygulamaya konulmaktan çok uzak olduğunu ve ilerlemenin ne yazık ki yetersiz kaldığını" kaydetti.

TASARI UZUN TARTIŞMALAR SONUCU KABUL EDİLMİŞTİ

BMGK'ye, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talebiyle sunulan 2712 sayılı karar tasarısı, dört kez yapılan erteleme ve üye ülkeler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından 22 Aralık 2023'te düzenlenen oturumda oylanmıştı.

Oylama öncesi, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Tasarının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi metinden çıkarılmış, yerine "acil adım çağrısı" ibaresi konulmuştu.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.