CANLI TAKİP | Batı Şeria’da tansiyon yükseldi: Siyonist baskınlar devam ediyor! Lübnan’da İHA’lı saldırı: 3 Hizbullah üyesi öldürüldü

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının bir yıl boyunca devam edeceğini duyurdu. Soykırımcı İsrail ordusunun sözde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyarette 2024'ün zorlu geçeceğini söyledi ve "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." dedi. YENİ CEPHE BATI ŞERİA VE KUDÜS Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ederken bir yandan da Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik baskınları artırdı. Gazze'de el Kassam Tugaylarının direnişi karşısında çözülmeye başlayan soykırım ordusu gözünü Batı Şeria ve Kudüs'e dikti. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, soykırım ordusunun birçok cephede savaştığına yönelik sözleri Batı Şeria ve Kudüs'te saldırıların daha da artacağı yönünde yorumlanırken terör devleti dün gece Kalkilya, Tulkarim, Ramallah, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi. Çatılara keskin nişancılar yerleştiren soykırımcı İsrail, Beytüllahim'de üç kişi tutukladı ve öldüresiye dövdü. Batı Şeria halkı, aylardır devam eden tutuklamaların halka karşı bir cezalandırma olduğunu düşünüyor. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 binden fazla Filistinli tutuklanırken 326 kişi ise öldürüldü. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar: 11.27 Güney Lübnan'da bir hava saldırısında bir araç daha havaya uçuruldu. Sınırda çatışmaların devam ettiği alanın 10 kilometre dışındaki Ghandouriyeh köyünde gerçekleşen saldırıda, arabadaki üç kişinin de öldürüldüğü bildirildi. İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, aracın içindeki üç kişinin Hizbullah üyesi olduğunu bildirdi. Reuters'e konuşan iki kaynak ise Ghandouriyeh'de meydana gelen saldırının bir araca yönelik hedefli bir İHA saldırısı olduğunu belirtti. The Jerusalem Post, İsrail'in, Hizbullah'ın Radwan Gücü komutanı Wissam al-Tawil'in Pazartesi günü öldürülmesinden bu yana Hizbullah'tan bir yanıt beklediğini belirtti. 11.25 Hamas lideri İsmail Haniye Doha'da Uluslararası Müslüman Alimler Birliği ile konuşuyor. Haniyeh, İsrail'in Gazze'de devam eden savaşında üç ana hedefi olduğunu söyledi: Filistin direnişini ortadan kaldırmak, bölgede tutulan İsrailli rehineleri kurtarmak ve Gazze'deki Filistinlileri anavatanlarından sürmek. Haniyeh, savaşın yüksek bedeline rağmen "düşmanın savaştaki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" söyledi. 07.45 Savaş gözlemcileri Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi'nin (CTP) raporuna göre, soykırımcı İsrail Hava Kuvvetleri pazartesi günü Gazze'nin güney Han Yunus bölgesinde Filistinli savaşçıların İsrail güçlerine karşı savaşmaya devam ettiği bölgedeki hedeflere 30 saldırı düzenledi. Güneyde Filistinli savaşçılar, Han Yunus'ta roket güdümlü el bombaları, hafif silahlar ve anti-personel el yapımı patlayıcılar kullanarak soykırımcı İsrail güçleriyle savaşıyor. ISW ve CTP, İsrail birliklerinin ateşe tanklarla ve hava saldırılarıyla karşılık verdiğini söyledi. Savaş gözlemcilerinin bildirdiğine göre, yine pazartesi günü Filistinli savaşçılar, Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki Sderot ile Nir Aam dahil olmak üzere Gazze'den atılan roket salvolarıyla terör devleti İsrail'i hedef almaya devam etti. Gözlemcilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli savaşçılar soykırımcı İsrail güçleriyle pazartesi günü 13 kez çatıştı. 06.30 Soykırımcı İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın doğusundaki Nur Şems kampına baskın düzenlediği yönündeki haberlerle birlikte Tulkerim şehrinde gerilim yükseldi. Üç Filistinli erkeğin soykırımcı İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Tulkerim mülteci kampında daha önce şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. El Cezire Batı Şeria'da Ramallah'taki Ain Misbah ve Al-Tira mahalleleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Dura al-Qari'a köyü, Cenin'in güneybatısındaki Ya'bad kasabası, Beit Ula ve El Halil şehrinin kuzeybatısında çatışmaların devam ettiğini bildirdi.



8 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR... 22.36 İSRAİL GÜÇLERİ, TULKERİM'E DÜZENLEDİĞİ BASKINDA 3 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin devlet televizyonu, İsrail güçlerinin Tulkerim'in Ektaba kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmaya girdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin Filistinli 3 gence ateş ettiği, yaralı bir genci de gözaltına aldığı kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü ifade edildi. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine de engel olduğunu bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 340'a yükseldi.

15:58 DSÖ: GAZZE'NİN KUZEYİNE 12 GÜNDÜR ULAŞAMIYORUZ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Aralık'tan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıkladı. DSÖ'nün Filistin Ofisinin X sosyal medya hesabından, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Avda da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yapılması planlanan tıbbi malzeme yardımlarının 26 Aralık'tan bu yana üst üste 4. kez iptal edildiği bildirildi. Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verildi. Çoğu hastanenin personel eksikliğinden muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, Avda Hastanesi doktorlarından Mohamed Obied'in görüşlerine yer verildi. Obied yaralıların, doktorlara yaralandıktan ancak günler ya da haftalar sonra ulaşabildiğini ve bu durumun da uzuvlarını kurtarma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.