Terör devleti İsrail’den yeni propaganda! Başarısız suikast girişimlerine ölüm listeli kılıf: Salih el Aruri’den sonra sırada kim var?

Hamas'ın üst düzey isimlerini takıntı haline getiren ve yerlerini tespit edip öldüremedikçe başlarına ödül koymak dahil türlü yöntemlere başvuran terör devleti İsrail, ölüm listesi yayımlamaya devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta Hamas'ın ikinci ismi Salih el Aruri'yi katleden terör devletinin gazetelerinden the Jerusalem Post, "İsrail'in ölüm listesinde sırada kim var?" başlıklı bir haber yayımladı. The Jerusalem Post, terör devleti İsrail'in yıllardır bir türlü baş edemediği Hamas liderlerini "hedef" olarak nitelendirirken Mossad'ın uğradığı hezimeti hafifletmek için geçmiş yıllarda düzenledikleri suikastlardan medet umdu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL ALGI YÖNETİMİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın üst düzey isimlerini öldürmeyi hedefleyen, Türkiye başta olmak üzere Hamas yetkililerinin bulunduğu ülkeleri tehdit eden terör devleti İsrail, Aksa Tufanı ile uğradığı hezimeti örtbas etmek için harekete geçti.

YAHYA SİNWAR VE MUHAMMED DEİF "FEVKALBEŞER" OLDU

İstihbarat ajanları Türkiye'de MİT darbesine uğrayan terör devleti İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın ikinci ismi Salih el Aruri'yi katletti. Öte yandan başlarına ödül koyduğu Muhammed Deif ve Yahya Sinwar ile ilgili ise bir adım dahi ileri gidebilmiş değil.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'i takıntı haline getiren terör devleti İsrail, iki ismin başına ödül koyup, ödül ilanlarını Gazze'nin dört bir yanına yapıştırsa da hiçbir iz bulamadı ve küçük delillerde medyada provokasyona devam etti.

İSRAİL GAZETESİ "ÖLÜM LİSTESİ" YAYIMLADI

Soykırımcı İsrail, Salih el Aruri suikastının ardından provokasyona devam ediyor. Terör devleri Hamas liderlerine ulaşmayı bir türlü başaramıyorken the Jerusalem Post "İsrail'in ölüm listesinde sırada kim var?" başlıklı bir haber yayımladı ve haberde İsrail istihbarat kuruluşlarının geçmiş yıllarda işlediği suikastları anlattı.

EN BÜYÜK HEDEF O İKİ İSİM

Hamas'a yönelik eski suikastları anlatmaktan medet uman terör devleti İsrail'in basını sıradaki isim olarak da Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı Yahya Sinwar'ı gösterdi ve Sinwar'ın yerinin bilinmediğine, İsrail'in en çok aranan isimlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

The Jerusalem Post, ayrıca, Sinwar'ın geçtiğimiz yıl bir miting sırasında Hamas'ın İsrail'e roket fırlatacağını açıkça söylediği ve güçlü bir saldırının sinyalini verdiği bir konuşma yaptığına dikkat çekti. Sinwar söz konusu konuşmada "Sonsuz sayıda roketle üzerinize geleceğiz. Sınır tanımayan bir asker seli halinde yanınıza geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARISIZ ONLARCA SUİKAST GİRİŞİMİ

Terör devletinin diğer hedeflerini listeleyen the Jerusalem Post, Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar ve Hamas siyasi bürosunun eski başkanı Halid Meşal'e dikkat çekti. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun emriyle Mossad'ın 25 Eylül 1997'de Ürdün'ün Amman kentinde suikast girişiminde bulunduğu Meşal'in şu anda Katar'da yaşadığını belirten the Jerusalem Post, Katar'da soykırımcı İsrail güçlerine karşı Filistin direnişini aktif olarak savunduğunu belirtti.

Meşal'in yanı sıra Hamas lideri İsmail Haniye'nin de Katar'da yaşadığına dikkat çeken the Jerusalem Post, Haniye'yi adım adım izlediklerini vurgulamak için geçtiğimiz günlerde Filistinli mahkumların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması üzerine görüşmek için Mısır'a gittiğini iddia etti.

YEDİ SUİKAST GİRİŞİMİNİNDEN SAĞ ÇIKTI

Muhammed Deif'in ise Aksa Tufanı Operasyonu'nda büyük bir rolü olduğuna dikkat çeken the Jerusalem Post, Deif'in "roket saldırıları ile tünel savaşını birleştirdiğini, Hamas'ın askeri taktikleri üzerindeki etkisini gösterdiğini" belirtti. Deif için "1995 yılından bu yana İsrail'in yedi suikast girişiminden sağ kurtulduğunu belirten the Jerusalem Post, Deif'in dayanıklılığına dikkat çekerken terör devletinin suikastlarında muhtemel aday olduğunu da belirtti.

İzzeddin el Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı "Gölge adam" veya "Ebu Baraa" olarak bilinen Mervan İsa'nın Aksa Tufanı'nın planlanmasında kilit bir figür olduğunu belirtti ve terör devleti tarafından pek çok kez hedef alınsa da öldürülemediğini hatırlattı.