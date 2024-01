Evlat acısının çok zor olduğunu ve bunu tekrar tekrar yaşamanın daha da zor olduğunu dile getiren Dahduh, "Bu bizim seçimimiz, kaderimiz ve buna razı olmalıyız. Bu (ölüm ve kayıplar), bu topraklarda yaşayan her insanın seçimi. Siz de görüyorsunuz işte insanlar her gün, her saat sevdiklerine ve ciğer parelerine veda ediyor." dedi.