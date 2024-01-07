İsrail gazetesi Yedioth Ahronot: İsrail, saldırıların maliyeti 60 milyar doları bulmasına rağmen hedeflerine ulaşamadı

Katil İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59,35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi.





Yedioth Ahronot gazetesi, "En pahalı savaş - İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı - 3 ay sonraki durumun çerçevesi" başlığıyla haber yayımladı.

Haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ekim ayında başlattığı kara harekatında taktik açıdan pek çok başarı elde ettiği ancak "Hamas'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrailli esirleri kurtarmak" gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar gibi üst düzey yetkililerin halen aktif olduğuna işaret edilen haberde, İsrail ordusunun, Hamas'ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığı aktarıldı.