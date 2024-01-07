CANLI TAKİP | Bebek katili İsrail! Terör devleti 7 Ekim’den bu yana 10 bin çocuk ile 7 bin kadını katletti

Terör devleti İsrail üç aydan fazla bir süredir Gazze'de soykırıma devam ediyor. Birleşmiş Milletler, 22 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin üç aydır devam eden çatışmaların ardından "yaşanamaz" bir hale geldiğini belirtti.
Terör devleti İsrail üç aydan fazla bir süredir Gazze'de soykırıma devam ediyor. Birleşmiş Milletler, 22 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin üç aydır devam eden çatışmaların ardından "yaşanamaz" bir hale geldiğini belirtti.
"GAZZE YAŞANAMAZ HALE GELDİ"
BM insani yardım şefi Martin Griffiths, bölgenin büyük bir kısmının moloz yığını haline gelmesi dolayısıyla "Gazze'nin yaşanamaz hale geldiğini" söyledi. BM çocuk ajansı ise Gazze'de çatışmaların, yetersiz beslenmenin ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinin "1,1 milyondan fazla çocuğu tehdit eden ölümcül bir döngü" yarattığı konusunda uyarıda bulundu.
BM, ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında su ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanan şiddetli selin "hayatı tehdit eden riskler oluşturduğu" konusunda uyarıda bulundu.
YENİ CEPHE BATI ŞERİA VE KUDÜS
Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ederken bir yandan da Batı Şeria ve Kudüs'e yönelik baskınları artırdı. Gazze'de el Kassam Tugaylarının direnişi karşısında çözülmeye başlayan soykırım ordusu gözünü Batı Şeria ve Kudüs'e dikti.
Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun, soykırım ordusunun birçok cephede savaştığına yönelik sözleri Batı Şeria ve Kudüs'te saldırıların daha da artacağı yönünde yorumlanırken terör devleti dün gece Kalkilya, Tulkarim, Ramallah, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi. Çatılara keskin nişancılar yerleştiren soykırımcı İsrail, Beytüllahim'de üç kişi tutukladı ve öldüresiye dövdü. Batı Şeria halkı, aylardır devam eden tutuklamaların halka karşı bir cezalandırma olduğunu düşünüyor. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 binden fazla Filistinli tutuklanırken 326 kişi ise öldürüldü.
65 BİN TON BOMBA KULLANILDI
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SOKAKLAR VE BARINMA MERKEZLERİ ATIK SULAR ALTINDA
11.41 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.
Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ablukaya, İsrail'in havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Cibaliya'nın sakinleri ve buraya sığınanlar temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.
Evlerin büyük kısmının yıkıldığı ve altyapının tahrip edildiği kamptaki acılara, yağan şiddetli yağmurla bir yenisi daha eklendi.
Kampın orta kesiminde yer alan Ebu Raşid Göleti'nde biriken kanalizasyon ve yağmur sularının taşmasıyla sokaklar adeta göl halini aldı.
Yıkılmamış evleri, okulları, barınma merkezleri ve çadırları su basarken, halk, suya gömülen sokaklarda eşeklerin çektiği arabalar ve bisiklet gibi binek araçlarıyla ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.
HALK, SALGIN HASTALIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA
Sokakların ve barınma merkezlerinin kirli suyla kaplandığı kampın sakinleri, bu kez de salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
AA muhabirine konuşan Filistinliler, yaşanan bu yeni felaket nedeniyle çocuklarının bağırsak başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandığını anlattı ve ilgili kurumlara, "bizi bu felaketten kurtarın" diye seslendi.
Kuzeydeki Beyt Lahiya'dan gelerek Ebu Raşid Göleti yakınlarındaki bir barınma merkezine sığınan Filistinli Yasir el-Medhun, kanalizasyon sularının evlerini basmasından muzdarip olduklarını söyledi.
Beyt Hanun beldesinden göç eden Muhammed el-Hatib ise atık suların kaldıkları okulu basması nedeniyle 2 çocuğunun bağırsak hastalıklarına yakalandığını kaydetti.
Hatib, şöyle devam etti:
"Sağlık merkezleri ile hastanelerin hizmet dışı olması ve mevcut şartlar nedeniyle bu hastalıklarla başa çıkmak çok zor. İçme suyu ve hijyen malzemelerinin yokluğu, çocukları bu hastalıklardan korumayı güçleştiriyor."
KAMPTA TAM BİR ÇEVRE FELAKETİ YAŞANIYOR
Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Ebu Raşid Göleti'ndeki suyu boşaltan pompaların, elektriğin ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın olmaması nedeniyle 7 Ekim'den bu yana çalışmadığını söyledi.
Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çevre ve sağlık felaketleri yaşandığını, insani durumun çok kritik bir noktaya geldiğini aktaran Muhenna, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, yakıt ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların tedarik edilmesi için acil müdahaleye çağırdı.
Cibaliya Belediye Başkanı Mazin en-Neccar ise Ebu Raşid Göleti'nin pompalarını çalıştıracak gerekli yakıtın olmaması nedeniyle kamptaki su taşkınının yaşandığına dikkati çekti.
Neccar, yeni felakete ilişkin şunları söyledi:
"Bu gölet, yağmur sularının toplanması için var. Ama Gazze'nin geldiği durum ve elektrik krizi nedeniyle şu an tamamen kanalizasyon sularıyla dolmuş durumda. Pompalar da bu suyu boşaltamayınca vatandaşların yaşadığı yerler su altında kaldı. Bu tam bir felaket."
Belediye Başkanı Neccar, binlerce kişinin salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Gazze'deki belediyeler daha önce İsrail'in ana kanalizasyon şebekelerini hedef alması nedeniyle birçok bölgeyi atık suların basacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.
10.03 İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü.
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 92 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
1903 "KATLİAM"
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 1903 "katliam" gerçekleştirdiği belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 722 olduğu, 58 bin 166 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere, 7 bin kişi hâlen kayıp.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 326 sağlık çalışanı, 45 sivil savunma görevlisi ve 107 gazeteciyi öldürdü, 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 69 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 290 bin konut zarar gördü. Saldırılarda, 134 hükümet tesisi, 130 cami, 3 kilise, 94 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 295 okul ve üniversite ile 240 cami ise kısmen zarar gördü.
Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'de, acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunuyor. Ancak şu ana kadar sadece 650 kişi tedavi için Gazze'den tahliye edilebildi.
Gazze Şeridi'nde yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.
İsrail güçleri 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 121 ambulansı kullanılamaz hale getirdi.
Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yerle bir etti.
Açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.
00.34 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'ye yönelik aldığı kararla ilgili raporunda, önce "çatışmanın durmasına" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yardımların ulaşımı için acil adım atılması konusunda 22 Aralık'ta aldığı karar sonrası ilk raporunu Güvenlik Konseyine sundu.
Genel Sekreter, raporunda, özellikle Gazze'nin kuzeyinde hayatını kaybeden sivillere ve İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımın boyutuna dikkati çekerken, "Çatışmanın durmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Raporda, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) yoğun nüfuslu bölgelerde geniş alan etkisine sahip patlayıcı silah kullanması sonucu "şu ana kadar Gazze'deki evlerin yüzde 60'ından fazlasının hasar gördüğü ya da yıkıldığı" tahminine yer verildi.
Raporda, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki tüm tesislerinin koordinatlarını çatışmanın tüm taraflarıyla paylaşmasına rağmen kuruluşun 125 tesisine yönelik 193 saldırı gerçekleştiği, bu tesislere sığınan 308 Filistinlinin öldüğü ve yaklaşık 1095 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Raporda ayrıca, "İsrail'in Gazze'deki mevcut askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerini sekteye uğratan ve yaklaşık 600 kişinin ölümüyle sonuçlanan 94 hastane ve diğer tıbbi tesislerin ve 76 ambulansın etkilendiği 294 saldırı kaydetti." bilgisi verildi.
BM Genel Sekreteri, raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun vahameti konusunda detaylara değindi, insani yardımların aciliyetine işaret etti.
Guterres, "2712 (2023) sayılı Karar'ın uygulamaya konulmaktan çok uzak olduğunu ve ilerlemenin ne yazık ki yetersiz kaldığını" kaydetti.
TASARI UZUN TARTIŞMALAR SONUCU KABUL EDİLMİŞTİ
BMGK'ye, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talebiyle sunulan 2712 sayılı karar tasarısı, dört kez yapılan erteleme ve üye ülkeler arasındaki yoğun müzakerelerin ardından 22 Aralık 2023'te düzenlenen oturumda oylanmıştı.
Oylama öncesi, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.
Tasarının ilk halinde tartışma yaratan ve ABD'nin karşı çıktığı, insani yardımların engelsiz erişimi için "çatışmalara ara verilmesi" talebi metinden çıkarılmış, yerine "acil adım çağrısı" ibaresi konulmuştu.
Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.
6 OCAK'TA YAŞANANLAR
23.55 İsrail medyası, İsrail ordusuna bağlı bir istihbarat biriminin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısından önce ordu ve siyasi çevrelerdeki üst düzey isimleri 4 kez uyardığını yazdı.
The Times of Israel gazetesinin Kanal 12'den aktardığı haberinde, İsrail ordusu bünyesindeki bir istihbarat birimi başkanının, "Hamas saldırısı" olabileceği konusunda eylül ayında orduya 4 defa uyarıda bulunduğu belirtildi.
Haberde, söz konusu yöneticinin, eylül ayı sonlarında ordu ve siyasi hiyerarşideki tüm üst düzey karar vericilere, "Hamas'ın caydırıldığına ilişkin yaygın değerlendirmeye karşı" iki kez uyarıda bulunduğu ve benzer görüşü daha sonra orduya iki defa daha sunduğu bildirildi.
İsmi açıklanmayan yetkilinin konuya ilişkin 3 Aralık'ta yazdığı mektuba yer verilen haberde, bu kişinin, "Savaşın başlamasından haftalar önce Hamas'ın Gazze Şeridi'nde sessizliği korumakla ilgilendiğini savunan temel değerlendirmenize itiraz etmeye çalıştım." ifadesi aktarıldı.
Yetkilinin bu uyarıları 21 ve 26 Eylül tarihlerinde askeri ve siyasi kademedeki karar vericilere yazılı olarak sunduğu, sözlü olarak da 26 ve 27 Eylül'de dile getirdiği belirtildi.
16.55 BM kuruluşu OCHA, bu durumun 7 Ekim'den bu yana okula gidemeyen 400.700 öğrencinin eğitimini etkilediğini söyledi.
Ajans, Gazze ve Han Yunus vilayetlerinin yanı sıra kuzey Gazze'nin de büyük oranda etkilendiğini ve toplam hasarın yüzde 74'ünü oluşturduğunu belirtti ve açıklamada "Okul binalarının yaklaşık yüzde 90'ı ÜİYOK'ler (yerinden edilmiş insanlar) tarafından barınak olarak kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.
14.55 Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin en hastranesi olan El Şifa'nın, soykırımcı İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı ve elektrik bağlantısının kesildiği, düzinelerce hastanın ölümüne neden olduğu kasım ayı ortasından bu yana neredeyse hiç işlevsel olmadığını söyledi ve "Uluslararası kuruluşlara kompleksin ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve yakıtla korunması ve desteklenmesi, sağlık personelinin, yaralıların ve hastaların buraya ulaşımının kolaylaştırılması için acil müdahalelerde bulunulması" çağrısında bulunuldu.
14.25 Hizbullah'tan "Aruri" suikastına misilleme: İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi
13.32 El Kassam Tugayları 8 askerden oluşan siyonist kuvveti Han Yunus'un doğusunda Beni Süheyle'nin ortasında sıkı bir pusu kurarak sıfır mesafeden etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.
13.30 Gazze sağlık bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 122 Filistinli öldüğünü ve 256 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son sayılar ile 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden toplam Filistinli sayısının 22.722'ye ve yaralıların ise 58.166'ya ulaştığını bildirdi. 7 bin Filistinli ise hâlâ kayıp.
12.29 El Cezire, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de görev yapan televizyon ekiplerini gözaltına alarak çalışmalarına devam etmelerini engellediğini bildirdi.
10.54 Lübnan'ın güneyinden Metulla yerleşimindeki İsrail askeri bölgesine doğru bir füze fırlatıldı.
06:27 İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
06:04 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiği ve en az 3 gencin gözaltına alındığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'te baskınlar düzenledi.
Baskınların en yoğun olarak yaşandığı yer Nablus oldu. Kentin batısındaki Tel köyüne ciplerle gelen İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konuşlandı. Köyün gençleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
Nablus'taki Balata ve Asker mülteci kamplarında da baskınlar yaşandı. Kalabalık bir askeri kuvvet söz konusu kamplarda evleri bastı ve buralara keskin nişancı yerleştirdi.
Aynı şekilde Nablus'un El-Meacin bölgesinde Filistinli tutuklu Gassan Zukan'ın evini basan askerler, eşyalara zarar verdi. Aynı şekilde Nablus'taki El-Menahel matbaasına giren askerler buradaki aletleri de tahrip etti.
İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesi girişinde de 3 genci darbederek gözaltına aldı.
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'na yönelik baskında da Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı ve ateş açtı.
Selfit'in batısındaki Karave beldesi ile doğusundaki İskaka köyü de baskınların hedefi oldu. İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti ve araçlarında arama yaptı.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
5 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR
22.46 Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatının yolunu açacak müzakerelerin başlatılması talebiyle ilk kez Katar'a gitti.
İsrail'de yayın yapan Channel 12'nin haberine göre, Gazze'de tutulan 6 esirin ailesi, Katar'da ABD'nin Katar Büyükelçisi Timmy Davis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan yakınlarının dönüşüne imkan tanıyacak yeni esir takası mutabakatı görüşmelerinin başlatılmasına destek aramak üzere ilk kez Katar'a gitti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurmuştu.
19.52 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM): GAZZE'NİN KUZEYİNE ACİLEN YARDIMLAR ULAŞTIRILMALI
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sayılamayacak kadar insanın açlık ve hastalık içinde olduğunu, bölgeye hayat kurtaran yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini duyurdu.
14.34 Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 22 bin 600'e ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 91 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 162 Filistinliyi öldürdüğü, 296'sını yaraladığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 600'e, yaralananların sayısının 57 bin 910 çıktığı aktarıldı.
11:59 24 SAATTE 100'DEN FAZLA SALDIRI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100'den fazla yere saldırı düzenlediğini bildirdi.
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.
Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü.
Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
Gece gündüz aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişi yerinden oldu.
08:42 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.
Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.
İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.
İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
02:55 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.
Halid Meşal, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.
Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu." dedi.
Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır." sözlerine yer verdi.