CANLI TAKİP | Bebek katili İsrail! Terör devleti 7 Ekim’den bu yana 10 bin çocuk ile 7 bin kadını katletti

Yıkılmamış evleri, okulları, barınma merkezleri ve çadırları su basarken, halk, suya gömülen sokaklarda eşeklerin çektiği arabalar ve bisiklet gibi binek araçlarıyla ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.

Evlerin büyük kısmının yıkıldığı ve altyapının tahrip edildiği kamptaki acılara, yağan şiddetli yağmurla bir yenisi daha eklendi.

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ablukaya, İsrail'in havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Cibaliya'nın sakinleri ve buraya sığınanlar temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ SOKAKLAR VE BARINMA MERKEZLERİ ATIK SULAR ALTINDA 11.41 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.

65 BİN TON BOMBA KULLANILDI İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Ebu Raşid Göleti'ndeki suyu boşaltan pompaların, elektriğin ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın olmaması nedeniyle 7 Ekim'den bu yana çalışmadığını söyledi.

"Sağlık merkezleri ile hastanelerin hizmet dışı olması ve mevcut şartlar nedeniyle bu hastalıklarla başa çıkmak çok zor. İçme suyu ve hijyen malzemelerinin yokluğu, çocukları bu hastalıklardan korumayı güçleştiriyor."

Hatib, şöyle devam etti:

Beyt Hanun beldesinden göç eden Muhammed el-Hatib ise atık suların kaldıkları okulu basması nedeniyle 2 çocuğunun bağırsak hastalıklarına yakalandığını kaydetti.

Kuzeydeki Beyt Lahiya'dan gelerek Ebu Raşid Göleti yakınlarındaki bir barınma merkezine sığınan Filistinli Yasir el-Medhun, kanalizasyon sularının evlerini basmasından muzdarip olduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, yaşanan bu yeni felaket nedeniyle çocuklarının bağırsak başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandığını anlattı ve ilgili kurumlara, "bizi bu felaketten kurtarın" diye seslendi.

Sokakların ve barınma merkezlerinin kirli suyla kaplandığı kampın sakinleri, bu kez de salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çevre ve sağlık felaketleri yaşandığını, insani durumun çok kritik bir noktaya geldiğini aktaran Muhenna, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, yakıt ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların tedarik edilmesi için acil müdahaleye çağırdı.

Cibaliya Belediye Başkanı Mazin en-Neccar ise Ebu Raşid Göleti'nin pompalarını çalıştıracak gerekli yakıtın olmaması nedeniyle kamptaki su taşkınının yaşandığına dikkati çekti.

Neccar, yeni felakete ilişkin şunları söyledi:

"Bu gölet, yağmur sularının toplanması için var. Ama Gazze'nin geldiği durum ve elektrik krizi nedeniyle şu an tamamen kanalizasyon sularıyla dolmuş durumda. Pompalar da bu suyu boşaltamayınca vatandaşların yaşadığı yerler su altında kaldı. Bu tam bir felaket."

Belediye Başkanı Neccar, binlerce kişinin salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'deki belediyeler daha önce İsrail'in ana kanalizasyon şebekelerini hedef alması nedeniyle birçok bölgeyi atık suların basacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

10.03 İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadını öldürdü.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 92 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin çocuk ile 7 bin kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

1903 "KATLİAM"



İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 1903 "katliam" gerçekleştirdiği belirtilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 722 olduğu, 58 bin 166 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere, 7 bin kişi hâlen kayıp.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 326 sağlık çalışanı, 45 sivil savunma görevlisi ve 107 gazeteciyi öldürdü, 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 69 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 290 bin konut zarar gördü. Saldırılarda, 134 hükümet tesisi, 130 cami, 3 kilise, 94 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 295 okul ve üniversite ile 240 cami ise kısmen zarar gördü.

Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Gazze'de, acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunuyor. Ancak şu ana kadar sadece 650 kişi tedavi için Gazze'den tahliye edilebildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail güçleri 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 121 ambulansı kullanılamaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını da hedef alan İsrail ordusu, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yerle bir etti.

Açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.