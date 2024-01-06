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Soykırımcı İsrail ordusuna el Kassam tokadı: En az 12 bin 500 asker artık engelli! Terör devleti sayıları gizliyor

Aksa Tufanı’nın ardından Gazze’ye düzenlediği kara saldırısında da hezimete uğrayan terör devleti İsrail, el Kassam Tugayları’ndan darbe almaya devam ediyor. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, 12 bin 500 İsrail askerinin “engelli” olarak tanınacağını ortaya çıkardı. Engelli asker sayısının 20 bine çıkabileceğini belirten Yediot Ahronot, terör devletinin, Gazze’de ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin sayısını gizlediğini belirtti.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 06 Ocak 2024, 09:58
Soykırımcı İsrail ordusuna el Kassam tokadı: En az 12 bin 500 asker artık engelli! Terör devleti sayıları gizliyor

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'deki kara saldırılarında da hezimete uğrayan soykırım ordusu çözülmeye devam ediyor. İsrail gazetesi Yediot Ahronoth, Gazze'de kara saldırısına katılan 12 bin 500 askerin "engelli" olarak tanınacağını ortaya çıkardı.

KARADA KASSAM TOKADI

Gazze'de kara saldırılarına devam eden soykırım ordusu el Kassam Tugaylarının direnişi karşısında hezimet yaşamaya devam ediyor. Her gün çok sayıda siyonist tankı ve soykırım askerini imha eden Kassam Tugayları karşısında şoka uğrayan soykırım ordusunun komutanları, pek çok kez saldırının nereden geldiğini dahi tespit edemediklerini belirtiyor.

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12 BİN SOYKIRIM ASKERİ ENGELLİ OLDU

İsrail yayın kuruşu Yediot Ahronot, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle en az 12 bin 500 soykırımcı İsrail askerinin "engelli" olarak tanımlanacağını belirtti. Middle East Eye gazetesi ise bu sayının "ihtiyatlı ve temkinli" olabileceğini belirtiyor. Zira terör devleti İsrail'in savunma bakanlığı tarafından görevlendirilen şirketin sunduğu raporda bu sayının 20 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

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60 BİN SOYKIRIM ASKERİ HASTANEDE

Soykırımcı İsrail savunma bakanlığının rehabilitasyon departmanında şu anda 60 bin engelli İsrail askeri tedavi ediliyor.

7 Ekim'den bu yana engelli kabul edilen 3 bin 400 kişi de dahil olmak üzere en az 5 bin kişi engelli kabul edilmeye başlandı. Öte yandan bu sayı sivilleri değil, yalnızca soykırım ordusunu kapsıyor.

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TERÖR DEVLETİ İSRAİL SAYILARI GİZLİYOR

Soykırımcı İsrail ordusunun daha önce rapor ettiği yaralı asker sayısı daha önce sorgulanmıştı çünkü hastanelerden gelen sayılar ordunun yayımladığı rakamlardan çok daha fazlaydı.

Yediot Ahronot, rehabilitasyon hizmetlerine binlerce askerin daha eklenmesinin halihazırda eleştirilen engelli askerlere yönelik programa mali ve lojistik zorluklar getirebileceğin konusunda uyarıda bulunuyor.

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