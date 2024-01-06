PAPA GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SOYKIRIMIN ENGELLENMESİ TEMENNİSİNDE BULUNDU Mısır Kıpti Kilisesi lideri, Papa II. Tavadros' Gazze Şeridi'ndeki soykırımın engellenmesi temennisinde bulundu

"Soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz" Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Papa II. Tavadros, Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentteki Mesih'in Doğuşu Katedrali'nde düzenlenen Noel ayininde yaptığı konuşmada, "Dünya vicdanının uyanmasını ve Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırımın engellenmesi için dua ediyoruz." dedi.

"SALDIRGANLAR, ALLAH'IN SESİNE KULAKLARINI TIKAMIŞ DURUMDA" Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlardan herkesin acı çektiğini söyleyen Tavadros, "Saldırganlar, Allah'ın sesine kulaklarını tıkamış durumda. Tüm çatışma ve savaş yerlerine barış vermesi için Allah'a dua ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Bayramı, Hristiyan dünyasında takvim farklılıkları nedeniyle farklı tarihlerde kutlanıyor. Hristiyanlığın en eski bayramlarından Noel, Gregoryen takvimini esas alan Protestanlar ve Katolikler ile bazı Ortodokslar tarafından 25 Aralık'ta, Jülyen takvimini esas alan Ortodokslar tarafından ise 7 Ocak'ta kutlanıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN