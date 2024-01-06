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İran’da patlama sesi! Şiraz yakınlarında duyuldu: Devlet televizyonu doğruladı

İran’ın güneyindeki Şiraz kenti yakınlarında sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulam Rıza Gulami ve Ordu Hava Savunma birimi ise patlama meydana geldiğini doğruladı. Patlamanın sebebi hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 15:57 Güncelleme 06 Ocak 2024, 15:57
İran’da patlama sesi! Şiraz yakınlarında duyuldu: Devlet televizyonu doğruladı

İran'ın güneyindeki Şiraz kenti çevresinde bulunan Bahtegan Gölü yakınlarında nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama olduğu belirtildi. İranlı yetkililer patlamayı doğrularken bölgede uçak veya helikopter kazası olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

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İRANLI YETKİLİLER PATLAMAYI DOĞRULADI

İran'ın devlet televizyonuna konuşan Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami, Şiraz'da büyük bir patlama sesinin duyulduğunu doğruladı.

UÇAK YA DA HELİKOPTER KAZASI DEĞİL

Patlamanın bölgede uçak veya helikopter kazasından kaynaklı olduğuna dair iddiaları reddeden İranlı yetkili, "Patlamanın nedeni bilinmiyor ancak Şiraz havalimanından yapılan takiplere göre bölgede yolcu uçağı veya helikopter kazası olmadı." dedi. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü olan 3 Ocak'ta Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında yapılan bombalı saldırıların ardından bugün duyulan patlama sesi de akıllara Mossad'ı ve terör örgütü DEAŞ'ı getirdi.

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Gulami, "Ordu Hava Savunma birimi de bu bölgedeki büyük patlama sesini doğruladı. Yerel yetkililer, polis ve askeri birimler konuyu araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Şiraz kenti yakınlarında yer alan Bahtegan Gölü çevresinde yerleşim yeri bulunmuyor.

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