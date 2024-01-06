Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul’da görüşüyor! İşte masadaki konular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
KİM KARŞILADI
Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI!
Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Blinken'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.
İLK GÜNDEM GAZZE
Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'de insanlık suçuna varan ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisini toplarken ABD'nin, Tel Aviv'e desteği Amerikan halkı da dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılanıyor. İnsani durumun günden güne kötüye gittiği ve krizin yayılma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde ABD'li Bakanın bölge ülkelerini ziyareti önem taşıyor. Ankara, Gazze konusunda iki devletli çözümü savunuyor, garantörlük dahil somut öneriler ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.
F-16 VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ
NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konuları da müzakereler gündeme gelecek. İsveç'in ittifaka üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı, Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi.
Türkiye ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti.F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklentisini yineleyecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Blinken'ın dikkatine getirilecek. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.
100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.