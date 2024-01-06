CANLI TAKİP | Soykırım ordusu gece boyunca saldırılarını sürdürdü! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?

Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.

65 BİN TON BOMBA KULLANILDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06:27 İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:04 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentinde düzenlediği baskınlarda Filistinlilerin evlerine zarar verildiği ve en az 3 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'te baskınlar düzenledi.

Baskınların en yoğun olarak yaşandığı yer Nablus oldu. Kentin batısındaki Tel köyüne ciplerle gelen İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konuşlandı. Köyün gençleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Nablus'taki Balata ve Asker mülteci kamplarında da baskınlar yaşandı. Kalabalık bir askeri kuvvet söz konusu kamplarda evleri bastı ve buralara keskin nişancı yerleştirdi.

Aynı şekilde Nablus'un El-Meacin bölgesinde Filistinli tutuklu Gassan Zukan'ın evini basan askerler, eşyalara zarar verdi. Aynı şekilde Nablus'taki El-Menahel matbaasına giren askerler buradaki aletleri de tahrip etti.

İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesi girişinde de 3 genci darbederek gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'na yönelik baskında da Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı ve ateş açtı.

Selfit'in batısındaki Karave beldesi ile doğusundaki İskaka köyü de baskınların hedefi oldu. İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti ve araçlarında arama yaptı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

5 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

22.46 Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatının yolunu açacak müzakerelerin başlatılması talebiyle ilk kez Katar'a gitti.

İsrail'de yayın yapan Channel 12'nin haberine göre, Gazze'de tutulan 6 esirin ailesi, Katar'da ABD'nin Katar Büyükelçisi Timmy Davis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan yakınlarının dönüşüne imkan tanıyacak yeni esir takası mutabakatı görüşmelerinin başlatılmasına destek aramak üzere ilk kez Katar'a gitti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurmuştu.



19.52 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM): GAZZE'NİN KUZEYİNE ACİLEN YARDIMLAR ULAŞTIRILMALI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sayılamayacak kadar insanın açlık ve hastalık içinde olduğunu, bölgeye hayat kurtaran yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini duyurdu.

14.34 Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 162 artarak 22 bin 600'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 91 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 162 Filistinliyi öldürdüğü, 296'sını yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 15 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 600'e, yaralananların sayısının 57 bin 910 çıktığı aktarıldı.