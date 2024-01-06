İLK GÜNDEM GAZZE Blinken'ın ziyaretinde ilk gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in Gazze'de insanlık suçuna varan ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisini toplarken ABD'nin, Tel Aviv'e desteği Amerikan halkı da dahil olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılanıyor. İnsani durumun günden güne kötüye gittiği ve krizin yayılma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde ABD'li Bakanın bölge ülkelerini ziyareti önem taşıyor. Ankara, Gazze konusunda iki devletli çözümü savunuyor, garantörlük dahil somut öneriler ve diplomatik girişimlerde bulunuyor.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

F-16 VE İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ

NATO genişlemesi ve İsveç'in ittifaka üyeliği konuları da müzakereler gündeme gelecek. İsveç'in ittifaka üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylandı, Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi.

Türkiye ABD'den talepte bulunduğu F16 Blok 70 modernizasyon ve satın alım talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasını doğru bulmadığını bildirdi, karar için TBMM'yi işaret etti.F-16'lar konusunda ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklentisini yineleyecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmelerde terörle mücadele konusunda atılması gereken adımlar masaya yatırılırken, bölücü terör örgütünün Suriye'deki varlığını son verilmesi gerektiği Ankara tarafından vurgulanacak. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği YPG/PYD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri bir kez daha Blinken'ın dikkatine getirilecek. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" mottosuyla gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları ve sahadaki son durum da istişare edilecek.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ile stratejik mekanizma toplantılarında alınan kararların da bugün masada olması bekleniyor.