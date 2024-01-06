Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti! Dışişleri Bakanı Fidan ile Blinken ne konuştu? İşte gündemdeki konular

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

İLK GÜNDEM GAZZE

Diplomatik Kaynaklar: Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğimizi muhatabına aktardı. Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis'e ait olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye tehdit olduğunu, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.