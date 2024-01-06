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Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti! Dışişleri Bakanı Fidan ile Blinken ne konuştu? İşte gündemdeki konular

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, dün akşam İstanbul'a geldi. Ziyaret kapsamında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi sona erdi. Blinken daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 21:24 Güncelleme 06 Ocak 2024, 17:32
Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti! Dışişleri Bakanı Fidan ile Blinken ne konuştu? İşte gündemdeki konular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

KİM KARŞILADI
Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Kritik zirve

2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL ETTİ
Blinken daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti!

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Kabul sonrası açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

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Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

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İLK GÜNDEM GAZZE
Diplomatik Kaynaklar: Bakan Fidan, F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğimizi muhatabına aktardı. Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın Meclis'e ait olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye tehdit olduğunu, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Başkan Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti! Dışişleri Bakanı Fidan ile Blinken ne konuştu? İşte gündemdeki konular
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