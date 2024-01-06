ABD facianın kıyısından döndü! 16 bin feet yükseklikteki uçağın kapısı patladı: Dehşet anları ses kayıtlarında ortaya çıktı

Uçağın yolcularından Elizabeth isimli 20 yaşındaki bir kadın, Oregon Live'a "Kulaklarınız normal bir uçakta olduğu gibi patlıyormuş gibi geliyordu ama 10 kat daha yüksek sesle. Olanlara gerçekten inanamadım." dedi.

Daily Mail'in aktardığına göre raporlar, patlayan acil çıkış kapısının yanında kimsenin oturmadığını gösteriyordu. Normalde, uçağın tasarımında o noktada acil çıkış kapısı olduğu fakat teslimattan önce Alaska 'nın kapıları devre dışı bıraktırdığı öğrenildi.

Bir diğer yolcu 29 yaşındaki Kyle Rinker, uçağın ölümcül bir sessizliğe büründüğünü söyledi ve "Kimse ses çıkarmadı." dedi.

MONTAJDAN İKİ AY ÖNCE ÇIKMIŞTI

FAA kaydına göre montaj hattından iki ay önce çıktığı ve sertifikasını Kasım 2023'te aldığı belirtilen Boeing 737-9 MAX'taki yolcular patlamanın hemen ardından oksijen maskelerini kullanmaya başladı.

Alaska Havayolları'ndan cuma gecesi geç saatlerde yapılan açıklamada "Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı uçuşunda bu akşam, kalkıştan kısa bir süre sonra bir olay yaşandı. Uçak 171 misafir ve 6 mürettebatla birlikte Portland Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi. Konuklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadir olmakla birlikte uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.