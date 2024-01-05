SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye’ye geliyor!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek.

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.