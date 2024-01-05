Lübnan’da şehit edilen Salih el-Aruri’nin kız kardeşi Delal el-Aruri: Salih’in suikasta uğraması Filistin direnişini asla kırmayacak

Ağabeyinin kendisiyle en son 7 Ekim'de iletişim kurduğunu ve güvenlik açısından daha sonra temasa geçmediğini belirten 60 yaşındaki kız kardeş, "Salih'in suikasta uğraması Filistin direnişini asla kırmayacak, bu durum işgalcilerin (İsrail) başarısızlığının kanıtıdır." dedi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Lübnan'da öldürülen Salih el-Aruri'nin kız kardeşi Delal el-Aruri, ağabeyinin suikasta uğramasının Filistin direnişi ve mücadelesini kıramayacağını, "şehadetin" onun en çok istediği şey olduğunu ifade etti.





"ŞEHADET ONUN İSTEĞİYDİ VE BUNA ERİŞTİ"

Delal, "Her şeyde bir hikmet var, Salih'in suikasta uğraması Filistin halkını direnişten kesinlikle vazgeçirmeyecek, yeni liderler çıkacak." diye konuştu.

İsrail'in 2002'de Cenin kentinde yaptığı saldırıları hatırlatan Delal, şöyle devam etti:

"İsrail 2002'de Cenin Mülteci Kampı'nda nasıl bir suç işledi ve öncekinden daha güçlü bir nesil çıktı. Şimdiki savaşa şahit olan mevcut nesli siz düşünün. Allah'a şükrederiz, şehadet ve şeref ümmetin ve Filistin halkınındır. Salih'in kanı da diğer şehitler gibi Gazze halkının kanından daha kıymetli değil, şehadet onun isteğiydi ve buna erişti."