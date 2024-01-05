İran’dan Kirman’daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Terör örgütü DEAŞ ABD ve İsrail’in paralı askerleri

Söz konusu planların boşa çıkarıldığını savunan Reisi, "Bu hadisede de halkımıza güvence veriyorum. İntikam inisiyatifi silahlı kuvvetlerimizin elindedir, saldırıya karşılığın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecektir." dedi.
ABD VE İSRAİL'İN PARALI ASKERLERİ
Törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de terör örgütü DEAŞ'ı "ABD ve İsrail'in paralı askerleri" olarak niteledi.
Selami, DEAŞ'a hitaben, "Sizi nerede olursanız olun bulacağız." ifadelerini kullandı.
KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRILARI
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.
Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.
Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.