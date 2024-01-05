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İran'dan Kirman'daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Terör örgütü DEAŞ ABD ve İsrail'in paralı askerleri

Son dakika haberi! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade etti. Reisi, "Şimdiki İsrail, Yahudi görünümü ve adıyla kurulmuştu fakat bölgede diğer İsrail'in de DEAŞ'ın 'İslam Halifeliği' adı altında kurulmasını planlıyorlardı." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 13:33 Güncelleme 05 Ocak 2024, 13:48
İran’dan Kirman’daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Terör örgütü DEAŞ ABD ve İsrail’in paralı askerleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre Reisi, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ile İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade eden Reisi, şunları kaydetti:

"ABD, bölgede İslami görünüme sahip başka bir İsrail'in oluşumunu arıyordu. Şimdiki İsrail, Yahudi görünümü ve adıyla kurulmuştu fakat bölgede diğer İsrail'in de DEAŞ'ın 'İslam Halifeliği' adı altında kurulmasını planlıyorlardı."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

Söz konusu planların boşa çıkarıldığını savunan Reisi, "Bu hadisede de halkımıza güvence veriyorum. İntikam inisiyatifi silahlı kuvvetlerimizin elindedir, saldırıya karşılığın yeri ve zamanı silahlı kuvvetlerimiz tarafından belirlenecektir." dedi.

İran'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

ABD VE İSRAİL'İN PARALI ASKERLERİ

Törende konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de terör örgütü DEAŞ"ABD ve İsrail'in paralı askerleri" olarak niteledi.

Selami, DEAŞ'a hitaben, "Sizi nerede olursanız olun bulacağız." ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN MEZARI YAKINLARINDAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRILARI

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Son dakika: Kasım Süleymaniyi anma töreni kana bulanmıştı! İrandaki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

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