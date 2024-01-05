İran’dan Kirman’daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Terör örgütü DEAŞ ABD ve İsrail’in paralı askerleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre Reisi, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'ın ABD ile İsrail tarafından oluşturulduğunu ve yönetildiğini ifade eden Reisi, şunları kaydetti: