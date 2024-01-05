CANLI TAKİP | Soykırım ordusu Gazze'nin bazı bölgelerinde "savaşın 3. aşamasına" geçildiğini duyurdu! Sivillerin üzerine 65 bin ton patlayıcı atıldı

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?

Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.

65 BİN TON BOMBA KULLANILDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü saldırılarında aralarında uluslararası yasaklı bombaların da bulunduğu ağırlığı 65 bin tonu geçen patlayıcı kullandığı duyuruldu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

08:42 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin Rima beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ile göğsünden vurulan lise öğrencisi Esid Tarık Enis er-Rimavi (17) hayatını kaybetti.

Baskında yaralanan 7 Filistinli de Batı Şeria'daki Salfit Devlet Hastanesine nakledildi.

İsrail ordusunun ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında en az 2 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

02:55 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardındaki amacının "krizini yurt dışına ihraç etmek" olduğunu söyledi.

Halid Meşal, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri için taziye mesajı paylaştı.

Meşal konuşmasında, "Düşman (İsrail), (el-Aruri'ye) suikast düzenleyerek krizini yurt dışına ihraç etmek ve saldırı çemberini genişletmek istiyordu. Bu adımın, direnişin ve bölgenin hesaplarını karıştıracağını, liderlere yönelik suikastın direnişin iradesini kıracağını ve liderliğini zayıflatacağını düşünüyordu." dedi.

Söz konusu suikastın, İsrail'in, Gazze halkına karşı 3 ay süren barbarca saldırganlığı ve soykırımından sonraki başarısızlığı ve hayal kırıklığının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Meşal, "Düşman, saldırganlığını genişlettiğinde (Beyrut'ta Aruri'nin öldürülmesine atıfta bulunarak) aptallık yaptığını anlayacaktır." sözlerine yer verdi.

4 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR

16.18 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.



AŞIRI SAĞCI VEKİLDEN ALÇAK ÇAĞRI



14.02 Katliamcı İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, hükümete Gazze'de İsrail güçlerinin saldırılarında yıkılan Filistin köylerine yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurması çağrısı yaptı.

İsrail Parlamentosu (Knesset) üyesi Sukkot, Channel 12'ye dün verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıktığı Filistin köylerine Yahudi yerleşim birimleri kurarak "mesaj vermesi" gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı meclis üyesi ayrıca, 2 Ocak'ta, X hesabından parlamento komitesi oturumunda yaptığı konuşmanın kesitini paylaştı.

Sukkot, İsrail hükümetine Gazze'nin işgal ve ilhak edilmesi, bölgedeki bütün evlerin yıkılarak büyük yerleşim birimleri yapılması çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı milletvekili, Filistinlilerin toprağı olan Gazze'den bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine arsa dağıtılmasını istedi.

Gazze'deki meşhur Filistin Meydanı'nın isminin değiştirilmesini öneren Sukkot, "Filistin Meydanı bile İsrail kahramanlığının meydanı haline gelmeli." ifadesini kullandı.