ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

Blinken'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.