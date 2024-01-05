PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da!

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında dün akşam İstanbul'a geldi. Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 21:24 Güncelleme 06 Ocak 2024, 08:40
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Blinken'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın karanlık geçmişi! Siyonistler tarafından özel yetiştirildi: Beyaz Saray’a işte bu yüzden seçildi

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yine siyoniste arka çıktı: İsrail mağdur

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
KKTC’deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!
Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL’yi geçebilir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!
SON DAKİKA