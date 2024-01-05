ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Blinken ve beraberindeki heyeti İstanbul'a getiren uçak dün akşam saat 19.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Blinken'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.