Japonya’da uçak kazası: 90 saniyelik zaman diliminde alevlerle mücadele! 379 kişinin burnu bile kanamadı

Hiç kimse kabin bagajını almaya çalışmadı. Kaydırağı kullanılarak yapılan tahliye operasyonu sırasında panik yaşanmadı. Bu durum, şişe ağzı denilen tıkanmayı saf dışı bıraktı. Mürettebatın, kazadan sonraki hayati önemdeki birkaç dakikada ders niteliğinde bir tahliyeyi hayata geçirdiği hatırlatıldı.

"GEÇ KALSAYDIK ÖLÜRDÜK"

Kız arkadaşıyla Sapporo'daki bir tatilden dönmekte olan 28 yaşındaki Tokyo sakini Tsubasa Sawada, "Uçaktan tahliye edildikten 10 dakika sonra bir patlama oldu. Bunun sadece bir mucize olduğunu söyleyebilirim, geç kalsaydık ölebilirdik" dedi. İngiltere merkezli havacılık danışmanlık şirketi Ascend by Cirium'un hava güvenliği direktörü Paul Hayes, "Kabin ekibi mükemmel bir iş çıkarmış olmalı. Tüm yolcuların kurtulması bir mucize" ifadesini kullandı.