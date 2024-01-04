CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’ya kanlı saldırı: Buldozerlerle girip evleri yıktılar

22.16 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanların "sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını" şiddetle kınadı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine" dair açıklamalarına bir tepkide AB'den geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistinli nüfusun göç etmesi için bir plan çağrısında bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden etmeler Uluslararası İnsancıl Hukuk'un ağır bir ihlali olarak kesinlikle yasaktır ve kelimeler önemlidir" dedi.
Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına daha önce ABD, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) de tepki göstermişti.
21.55 İNGİLTERE, FİLİSTİNLİLERİN GAZZE DIŞINA YERLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ ÖNERİLERİ REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki söylemlerine ilişkin, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullandı.
Bakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü, İngiltere'nin, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına yönelik kaygılarını paylaştığını da ifade etti.
İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.
21.31 BM: FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DE GÜVENDE OLMASI GEREKİYOR
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'de sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Nino, güneye doğru yerinden edilmenin salgın hastalıkları artırdığını ifade etti.
Nino, 7 Ekim 2023'ten bu yana 400 bin kişide bulaşıcı hastalık vakası kaydedildiğini ve yaklaşık 180 bin kişinin de üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarına yakalandığını bildirdi.
Yarısı 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere 136 bin ishal vakası bulunduğunu aktaran Nino, "Gazze'de kamu sağlığı çökmek üzere." uyarısında bulundu.
"BM ÇOK AZ ŞEY DAYATABİLİYOR"
Nino, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "uluslararası toplumun İsrail'e çözümü dayatması gerektiği" yönündeki ifadeleri ve BM'nin bu konuda ne yapabileceğinin sorulması üzerine, "BM, çok az şey dayatabiliyor. Genel Sekreter'in de yaptığı gibi iki devletli çözüm, barış ve insani ateşkes çağrımızı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze halkının zorla yerinden edilmesiyle ilgili Nino, "Zorla yerinden etmeye tamamen karşıyız. Bu çok açık. Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor. Sivillerin Gazze'de güvende olmaları gerekiyor." diye konuştu.
18.20 BM Özel Raportörü: "Gazzelilerin zorla gönderilmeleri özellikle yüksek çocuk sayısı nedeniyle soykırımdır ve bu halkı kabul edecek ülkeler soykırıma yardım suçu işlemiş olacaktır"
13.55 İşgalci İsrail güçlerinin Tulkarm'daki Nur Şems kampında çok sayıda erkeği gözleri bağlıyken tutukladığı bildirildi.
"HAMAS SUİKASTI İSRAİL'İN HEDEFİNE ULAŞAMADIĞINI GÖSTERİYOR"
13.30 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Hamas başkan yardımcısı Salih el Aruri'ye düzenlenen suikastın, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının tam bir başarısızlık olduğunu kanıtladığını söylüyor.
Amirabdollahian, "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdit ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturmaktadır. İsrail'in haftalardır süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlıyor." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani ise el-Aruri'nin öldürülmesinin "şüphesiz sadece Filistin'de değil, bölgede ve dünya çapında özgürlük arayanlar arasında direnişin damarlarında ve Siyonist işgalcilere karşı savaşma motivasyonunda yeni bir yükselişi ateşleyeceğini" söyledi.
13.12 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 128 artarak, 22 bin 313'e yükseldi.
12.10 BM'nin Lübnan'daki geçici gücü (UNIFIL), terör devleti İsrail'in Hamas lideri Salah el-Aruri'yi Lübnan topraklarında öldürdüğü saldırı sonrasında İsrail ile Lübnan arasında artan çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi.
UNIFIL sözcüsü Kandice Ardiel, tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğini söyledi ve daha derin düşmanlıkların hem İsrailliler hem de Lübnanlılar için "yıkıcı sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyardı.
12.09 Tulkarim kampında askeri araçlarda şiddetli çatışmalar ve patlayıcıların patlaması sonucu bazı araçlar hasar gördü.
10.44 El Cezire muhabiliri, soykırımcı İsrail güçlerinin Nur Şems kampındaki gazetecilere ateş açtığını bildirdi.
2 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...
23:55 HİZBULLAH: ARURİ'YE YÖNELİK SUİKAST CEZASIZ VE KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
Hizbullah, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.
Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.
16.38 El Cezire Filistin, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgal altındaki Kfar Shuba tepelerindeki Al-Samaqa bölgesine doğru 10 füze fırlatıldığını bildirdi.
15.46 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Gazze savaşında zafer kazanamazsak Ortadoğu'da yaşayamayız." dedi.
15.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneydoğusunda işgal araçları ve askerlerden oluşan bir topluluğu havan toplarıyla imha ettiklerini duyurdu.
15.22 BM: GAZZE'DE ON BİNLERCE İNSAN AÇLIKTAN KIVRANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.
13.40 Filistinli yetkililer, son 24 saat içinde soykırımcı İsrail bombardımanında 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi. Toplam ölü sayısı 22.000'i aştı.
11.12 İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.
İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.
Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.