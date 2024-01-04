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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail'den Batı Şeria'ya kanlı saldırı: Buldozerlerle girip evleri yıktılar

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Nur Şems mülteci kampına buldozerlerle giren soykırım ordusu, karşılaştığı direnişe karşı çatılara keskin nişancılar yerleştirdi. Batı Şeria'da bir baba ile kızını vuran terör devleti İsrail, bölgeye ambulansın girmesine izin vermedi. İşte, dakika dakika Batı Şeria'da ve Gazze'de yaşananlar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 04 Ocak 2024, 09:56
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’ya kanlı saldırı: Buldozerlerle girip evleri yıktılar

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?
Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

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BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.

Katil İsrail'in vahşi cinayetleri!

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

3 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.12 SLOVENYA, FİLİSTİNLİLERİN GAZZE DIŞINA YERLEŞTİRİLMESİ ÖNERİLERİNİ REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, "Filistin halkının Gazze'den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine işaret edilen paylaşımda ayrıca, "Gazze'deki sivil halkın korunması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

23.09 UNICEF: GAZZE'DE ZAMAN DARALIYOR, ÇOCUKLAR AKUT GIDASIZLIKLA KARŞI KARŞIYA
UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Açlık tehlikesinin arttığına dikkati çeken Russell, yüz binlerce çocuğun yakın zamanda çok ciddi beslenme eksikliği çekebileceğini vurguladı.

Russell, "Zaman daralıyor. Birçok çocuk halihazırda ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Bazı çocukların ölüm riskiyle karşılaşabileceğinin altını çizen Russell, bunun gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini kaydetti.

22.30 İSRAİL, BAŞARISIZ KURTARMA GİRİŞİMİ SIRASINDA 1 ESİRİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 89'uncu günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir asker 25 yaşındaki asker Sa'ar Baruch'un başarısız kurtarma girişimi sırasında geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta öldüğünü doğruladı. IDF, Baruch'un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini ve onun Hamas tarafından mı yoksa İsrail askerleri tarafından mı öldürüldüğünün bilinmediğini belirtti.

KASSAM TUGAYLARI BARUCH'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR VİDEO YAYINLAMIŞTI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, IDF'nin 8 Aralık'ta gece saatlerinde düzenlediği başarısız kurtarma operasyonun ardından çıkan çatışmada esir asker Baruch'un öldüğünü bildirmiş ve Baruc'un cansız bedenine ait video yayımlamıştı.

22.16 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanların "sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını" şiddetle kınadı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine" dair açıklamalarına bir tepkide AB'den geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistinli nüfusun göç etmesi için bir plan çağrısında bulunan kışkırtıcı ve sorumsuz açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden etmeler Uluslararası İnsancıl Hukuk'un ağır bir ihlali olarak kesinlikle yasaktır ve kelimeler önemlidir" dedi.

Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarına daha önce ABD, Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletler (BM) de tepki göstermişti.

21.55 İNGİLTERE, FİLİSTİNLİLERİN GAZZE DIŞINA YERLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ ÖNERİLERİ REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bazı İsrailli bakanların Gazze'deki Filistinlilerin, başka ülkelere yerleştirilmesi yönündeki söylemlerine ilişkin, "İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Gazze, işgal edilmiş Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin parçası olacaktır. İngiltere, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesi yönündeki her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin, müttefiklerinin Gazzelilerin zorla yerinden edilmeye maruz bırakılmasına yönelik kaygılarını paylaştığını da ifade etti.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

21.31 BM: FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DE GÜVENDE OLMASI GEREKİYOR
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de sağlık durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Nino, güneye doğru yerinden edilmenin salgın hastalıkları artırdığını ifade etti.

Nino, 7 Ekim 2023'ten bu yana 400 bin kişide bulaşıcı hastalık vakası kaydedildiğini ve yaklaşık 180 bin kişinin de üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarına yakalandığını bildirdi.

Yarısı 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere 136 bin ishal vakası bulunduğunu aktaran Nino, "Gazze'de kamu sağlığı çökmek üzere." uyarısında bulundu.

"BM ÇOK AZ ŞEY DAYATABİLİYOR"
Nino, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "uluslararası toplumun İsrail'e çözümü dayatması gerektiği" yönündeki ifadeleri ve BM'nin bu konuda ne yapabileceğinin sorulması üzerine, "BM, çok az şey dayatabiliyor. Genel Sekreter'in de yaptığı gibi iki devletli çözüm, barış ve insani ateşkes çağrımızı yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkının zorla yerinden edilmesiyle ilgili Nino, "Zorla yerinden etmeye tamamen karşıyız. Bu çok açık. Filistinlilerin Gazze'de güvende olması gerekiyor. Sivillerin Gazze'de güvende olmaları gerekiyor." diye konuştu.

18.20 BM Özel Raportörü: "Gazzelilerin zorla gönderilmeleri özellikle yüksek çocuk sayısı nedeniyle soykırımdır ve bu halkı kabul edecek ülkeler soykırıma yardım suçu işlemiş olacaktır"

13.55 İşgalci İsrail güçlerinin Tulkarm'daki Nur Şems kampında çok sayıda erkeği gözleri bağlıyken tutukladığı bildirildi.

"HAMAS SUİKASTI İSRAİL'İN HEDEFİNE ULAŞAMADIĞINI GÖSTERİYOR"

13.30 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Hamas başkan yardımcısı Salih el Aruri'ye düzenlenen suikastın, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının tam bir başarısızlık olduğunu kanıtladığını söylüyor.

Amirabdollahian, "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdit ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturmaktadır. İsrail'in haftalardır süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlıyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanaani ise el-Aruri'nin öldürülmesinin "şüphesiz sadece Filistin'de değil, bölgede ve dünya çapında özgürlük arayanlar arasında direnişin damarlarında ve Siyonist işgalcilere karşı savaşma motivasyonunda yeni bir yükselişi ateşleyeceğini" söyledi.

13.12 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 128 artarak, 22 bin 313'e yükseldi.

12.10 BM'nin Lübnan'daki geçici gücü (UNIFIL), terör devleti İsrail'in Hamas lideri Salah el-Aruri'yi Lübnan topraklarında öldürdüğü saldırı sonrasında İsrail ile Lübnan arasında artan çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi.

UNIFIL sözcüsü Kandice Ardiel, tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğini söyledi ve daha derin düşmanlıkların hem İsrailliler hem de Lübnanlılar için "yıkıcı sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyardı.

12.09 Tulkarim kampında askeri araçlarda şiddetli çatışmalar ve patlayıcıların patlaması sonucu bazı araçlar hasar gördü.

10.44 El Cezire muhabiliri, soykırımcı İsrail güçlerinin Nur Şems kampındaki gazetecilere ateş açtığını bildirdi.

2 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23:55 HİZBULLAH: ARURİ'YE YÖNELİK SUİKAST CEZASIZ VE KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Hizbullah, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.

16.38 El Cezire Filistin, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgal altındaki Kfar Shuba tepelerindeki Al-Samaqa bölgesine doğru 10 füze fırlatıldığını bildirdi.

15.46 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Gazze savaşında zafer kazanamazsak Ortadoğu'da yaşayamayız." dedi.

15.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneydoğusunda işgal araçları ve askerlerden oluşan bir topluluğu havan toplarıyla imha ettiklerini duyurdu.

15.22 BM: GAZZE'DE ON BİNLERCE İNSAN AÇLIKTAN KIVRANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.

13.40 Filistinli yetkililer, son 24 saat içinde soykırımcı İsrail bombardımanında 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi. Toplam ölü sayısı 22.000'i aştı.

11.12 İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Meclisinde de saldırılar sonrası milletvekillerinin "Gazze planlarını" görüşmek üzere bugün bir konferans düzenleneceği kaydedildi.

Haberde, saldırılar sonrası "Gazze planlarına" yönelik görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi olmasına dikkat çekildi.

NETANYAHU KABİNESİNDE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Esir takası başta olmak üzere Gazze'ye yönelik planlar, öncelikli olarak Savaş Kabinesi'nde ele alınıyor. Bu da Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti ortakları arasında zaman zaman gerilime neden oluyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, koalisyon ortaklarından yükselen bu sesler üzerine geçen hafta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların Savaş Kabinesi'nde görüşüleceği toplantıyı iptal etmişti.

Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümetinin bakanları katılamıyor.

10.37 Kudüs Tugayları Han Yunus'taki istasyon bölgesinde bulunan soykırımcı İsrail askerini havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.

08.09 Suriye devlet haber ajansı (SANA), soykırımcı İsrail'in salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerini hedef alan hava saldırılar düzenlediğini ve bölgede maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.

SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.

Soykırımcı İsrail ordusu daha önce, Suriye topraklarından kuzey İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların ardından Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu açıklamıştı.

07.39 Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, soykırım ordusunun Batı Şeria'da dört Filistinliyi öldürdüğünü, 7 kişiyi ise tutukladığını duyurdu.

07.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Maghazi mülteci kampını ve Gazze'nin güneyindeki Refah Şehri yakınındaki sahili bombaladı.

00:00 İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİNE 7 EKİM SALDIRISIYLA İLGİLİ İHMAL DAVASI AÇILDI
İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.

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