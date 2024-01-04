CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’ya kanlı saldırı: Buldozerlerle girip evleri yıktılar

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?

Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

BATI ŞERİA'DA KANLI SALDIRI

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgal tankları ile Batı Şeria'daki Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarına baskın düzenleyen İsrail, onlarca Filistinliyi tutukladı. Soykırımcı İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir baba kızı vurdu ve yanlarına ambulansın yaklaşmasına dahi izin vermedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

3 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.12 SLOVENYA, FİLİSTİNLİLERİN GAZZE DIŞINA YERLEŞTİRİLMESİ ÖNERİLERİNİ REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovenya, İsrail hükümeti üyelerinin Filistinlilerin Gazze'den kitlesel olarak yerinden edilmesini öneren son açıklamalarını reddediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, "Filistin halkının Gazze'den herhangi bir şekilde yerinden edilmesi uluslararası hukuka aykırıdır ve uygulanabilir iki devletli çözüm umutlarını daha da tehlikeye atmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine işaret edilen paylaşımda ayrıca, "Gazze'deki sivil halkın korunması çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.