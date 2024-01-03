Soykırımcı İsrail mahkeme karşısına çıkıyor! Kan iftirası bahanesi tutmadı: Gazze kasapları yargılanacak

Terör devleti İsrail için yolun sonu göründü. Güney Afrika 'nın "İsrail'in eylem ve ihmallerinin" soykırım niteliğinde olduğunu belirterek İsrail'e açtığı soykırım davasında ilk duruşmanın tarihi belli oldu.

SOYKIRIM DAVASININ TARİHİ BELLİ OLDU

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Afrika hükümeti avukatlarının davalarının 11 Ocak ve 12 Ocak'ta görülmesine hazırlandıklarını bildirdi.

GÜNEY AFRİKA SOYKIRIMCI İSRAİL'E DAVA AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta terör devleti İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçları ile 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini gerekçe göstererek UAD'ye dava açmış ve İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yapılan başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." İfadelerine yer verilmiş ve bu eylemlerin Gazze'deki Filistinlileri yok etmeyi amaçladığı belirtilmişti.

KAN İFTİRASI DEĞİL SOYKIRIM

Başvurunun ardından terör devleti İsrail'in sözcülerinden Eylon Levy ise Güney Afrikalı liderlere ithafen "Tarih sizi merhametsizce yargılayacak." demişti.

Eylon Levy, İsrail'in "Güney Afrika'nın saçma kan iftirasını ortadan kaldırmak için" davayla mücadele etmeyi amaçladığını söylemişti. Kan iftirası, Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkan, Yahudi topluluklarına karşı kan döken antisemitik gerçekdışı suçlamaları tanımlamak için kullanılıyor.

Terör devleti İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'de haftalardır soykırım suçu işlerken Güney Afrika ise başından bu yana soykırıma sessiz kalmıyor.