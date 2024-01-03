Eski İsrail askerleri Filistinlilere yıllardır süren zulümleri itiraf etti! Filistinli vurana pizza kuponu veriliyordu!

Organizasyon, görüntülü ve yazılı olmak üzere çeşitli bölgelerden ve taburlardan yüzlerce askerin İsrail ordusunda görev aldıkları dönemlerde gerek kendilerinin gerek ast ve üstlerinin işlediği insan hakları ihlallerinin yalnızca küçük bir bölümünü arşivleyerek dünyaya duyurdu.

İsrail'in Filistin lileri hedef alan sistematik şiddetinden ve istismarından rahatsız olan eski İsrail askerleri tarafından 2004'te kurulan Breaking The Silence organizasyonu, İsrail askerlerinin Filistinlilere uzun yıllardır uyguladığı şiddeti ve zorbalığı, askerlerin itiraflarıyla gün yüzüne çıkardı.

Breaking The Silence'ın kurucularından Avner Gvaryahu ve ortakları, yüzlerce askerin yıllardır bu insan hakları ihlallerinin itiraflarının arşivlendiği bir internet sitesi içeriği sunuyor. İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerde iki yıl görev yapan Gvaryahu, bu dönemi, "Filistinlilerin kendi evlerinde güvende hissetmediklerinden emin olmak" sözleriyle niteledi.

Gvaryahu, organizasyonun kuruluş sebebini de "orduda görev yaptığı süre boyunca hem kendisinin hem de diğer askerlerin Filistinlilere gösterdiği düşmanca tavır ve davranışlardan pişmanlık duymak" olarak tanımladı. Organizasyonun Batı Şeria'da iki yıl askerlik yapan bir diğer kurucusu Yehuda Shaul, "Orduda çalıştığım süre boyunca iyi bir insan olduğuma ve bizim iyi olan taraf olduğumuza inanarak yaşadım. Bir anda İsrail olarak yaptıklarımızı ve parçası olduğum şeyin gerçekliğini fark ettim." dedi.