Eski İsrail askerleri Filistinlilere yıllardır süren zulümleri itiraf etti! Filistinli vurana pizza kuponu veriliyordu!

FİLİSTİNLİ VURANA PİZZA KUPONU
Geçmişte orduda görev yapan Dean Issacharoff, Filistinlileri vurmalarının teşvik edildiğini vurgulayarak "Baruch Marzel (İsrailli sağ görüşlü siyasetçi), Filistinli birini vuran askerlere pizza kuponu verirdi." ifadelerini kullandı.
Bir diğer eski asker Nitzan Ron, bölgede güvenliği sağlaması beklenen askerlerin, görevlerini doğru şekilde yerine getiremediklerini anlattı. Ron "Bir Yahudi'yi istediği şeyi yapmaktan alıkoymak mümkün değil." diyerek Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere zarar vermelerini engelleyemediklerini belirtti.
"(İSRAİL HÜKÜMETİ) İÇİN 40'TAN FAZLA İNSAN ÖLDÜRDÜM, CİNAYET İŞLEDİM"
Golani Tugayının 51'inci taburunun eski mensubu Ido Gal Razon, 11 Kasım 2015'te İsrail parlamentosuna şikayette bulunarak "(İsrail hükümeti) için 40'tan fazla insan öldürdüm, cinayet işledim." diye konuştu.
Geçmişte İsrail Hava Kuvvetleri'nde pilotluk yapan Yonatan Shapira, "İsrail ordusunun yaptıklarının savaş suçu olduğunu ve milyonlarca Filistinliyi terörize ettiğini fark ettiğimde ordudan ayrılma kararı aldım." dedi.
Nahal Keşif Ekibinin eski mensubu Gilad Ze'evi, katıldığı bir operasyonda, 2 Filistin polisinin öldürülmesi üzerine operasyonun üstleri tarafından başarılı kabul edildiğini söyledi.
İSRAİL ORDUSUNUN ÇOCUKLARA UYGULADIĞI SİSTEMATİK ŞİDDET
Haruv taburunda sağlık personeli olarak görev yaptığı dönemi anlatan Erez Katrav, taburun çoğunlukla alıkonulanların gözaltı için uygun olup olmadıklarını kontrol ettiğini ve çalıştığı alana sıkça "dayak yemiş" çocukların getirildiğini belirtti.
Bir defasında kolu kırık bir çocuğun tabura getirildiğini, tıbbi desteğe ihtiyaç duymasına rağmen çocuğa müdahalede bulunulmadığını anlatan Katrav, "Gözaltına alınmaya elverişsiz diye bir kavram yok." diye konuşarak çocukların sistematik şiddetin bir parçası haline geldiğini gözler önüne serdi.
Geçmişte Erez güvenlik noktasında gece nöbetine kalan asker Inbar, Gazze ve İsrail sınırında bir erkek çocuğuna ilişkin verdiği raporda, çocuk alıkonulurken "üzerinde sigara söndürüldüğü, çocukla oyuncak gibi oynandığını" yazdığını açıkladı.
Inbar, ancak ikinci bir raporda olayların üstünün kapatıldığını ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapamadığını itiraf etti. 605'inci taburun eski mensubu Hillel Cohen, birlikte devriye gezdiği bir askerin masum olduğunu bildiği halde 13-15 yaşlarındaki bir Filistinli çocuğu durdurup "senin taş attığını gördüm" diyerek çocuğu sözle taciz ettiğini, bunun yanı sıra fiziksel şiddet uyguladığını belirterek bu tür davranışların orduda normal olduğunu dile getirdi.
GÖZALTINA ALINANLARA UYGULANAN ŞİDDET YILLAR BOYUNCA GÖZ ARDI EDİLDİ
Cohen, gözaltına alınan bir kişinin birçok asker tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını anlatarak "Bu, herkesin başına geliyor ve herkes bunun farkında." ifadeleriyle, sistematik şiddetin uzun süredir meşrulaştığını kaydetti.
Eran Segal de Abu Sneinah Casbah'daki askerlik görevi sırasında, komutanının Fadi adında zihinsel engelli bir kişiyi defalarca gözaltına alıp tuvalete bile gitmesine izin vermediğini ve üzerini pislemeye zorladığını aktardı.
605'inci taburda görev yapmış olan Amit Lavi, Ofer hapishanesindeki sınır polislerinin, ekibinin yakaladığı şüphelileri ellerinden zorla aldığını, yaklaşık 12 kişinin şüphelilere şiddet uyguladığını, bir şüphelinin kaburgalarının kırıldığını dile getirdi.
Hebron'da devriye görevine çıkmış olan Gil Hillel, tutuklulara su ve yiyecek vermediğini, bazen başlarına veya yüzlerine vurduğunu ve küfür ettiğini; bu davranışları kendisiyle bağdaştırmadığını vurgulayarak istismarların rutin bir durum olduğunu itiraf etti.
Nahal Keşif ekibinin eski mensubu Ayal Kantz, gözaltına alınanların, yüksek rütbeli askerlerin şiddetine maruz kaldığını, bu durumu ne kadar şikayet etmeye çalışsa da sonuç alamadığını ifade etti.
SİVİLLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK ŞİDDET ORDUNUN EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİN BİR PARÇASI
Nahal Keşif ekibinden eski üyelerinden Nadav Weiman, ordunun "sahte gözaltılar" yaptığını, suçsuz veya hakkında ithamda bulunulmamış kişilerin evlerine gece operasyonları düzenlendiğini, amacın çevredeki silahlı kişileri tahrik etmek ve sivillere psikolojik baskı uygulamak olduğunu söyledi.
Duvdevan kuvvetlerinde görev yapmış Achiya lakaplı bir asker ise "(Askerlik yaptığı süre boyunca) Neredeyse hiç teröristle karşılaşmadım. Karşılaştıklarım, aileler ve çocuklardı." dedi.