Soykırımcı İsrail, Filistinli şehitlerin naaşlarını da göz dikti: Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki mezarları ve morgları alıkoydu

Soykırımcı İsrail'in aylardır abluka altına aldığı Gazze'de katlettiği sivillerin naaşlarına da göz dikti. Daha önce Gazze Hükümeti Medya Ofisi yetkilisi İsmail Al Sevabta, işgal güçlerinin hastane bahçesine kazılan mezarları açtığını ve orada gömülü olan 100 kadar cesedi çıkarıp götürdüğünü söylemişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi , Eylül 2019'da İsrail askeri yetkililerine, Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı. YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI: İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN ORGANLARINI ÇALIYOR İsveç gazetesi Aftonblated, 2009 tarihli haberinde soykırımcı İsrail'in organ kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. Berkeley Ünivetsitesi'nde Antropoloji Profesörü ve organ kaçakçılığı konusunda dünyanın önce gelen uzmanlarından biri olan Nancy-Scheper-Hughes'un İsrailli patolog ile 2000 yılında yaptığı röportajda Hiss, "Kornea toplamaya başladık. Yapılanlar son derece gayrı resmiydi. Ailelerden hiçbir izin istenmedi." ifadeleri ile Abu Kabir Enstitüsü'ndeki patologların Filistinlilerin cesetlerinden deri, kalp kapakçıkları ve kemikler aldığını itiraf etmişti.

Açıklamada, bilgiye erişimin sınırlı olmasından dolayı Gazze Şeridi'nden alıkonulanların sayısının ise bilinmediği ifade edildi. İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

ALIKOYULAN NAAŞLARIN SAYISI BİLİNMİYOR İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te bu yıl 79 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu belirtilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinlinin cenezasini alıkoyduğu aktarıldı.

İsrail'in 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde öldürdüğü 256 Filistinlinin naaşlarını Rakamlar Mezarlığı 'nda tuttuğu, 194 naaşın da 2015'ten bu yana öldürülen Filistinlilere ait olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SADECE ÖLÜLERDEN ORGAN TOPLAMIYORLAR

Aftonblated, röportajın orijinalini 2009'da yayımladı ve soykırımcı İsrail'in hayatta olan Filistinlilerden de organ topladığını iddia etti. Tahmin edildiği gibi söz konusu haberin ardından İsrail, gazeteyi Yahudi düşmanlığı ile suçlarken İsveçlilerin makaleyi kınamasını talep etti ve bu da büyük bir diplomatik tartışmaya yol açtı. Dönemin İsveç dışişleri bakanı ise İsrail'e yapılması planlanan resmi ziyareti iptal etti. Soykırımcı İsrail'in organ hırsızlığı ise yıllardır devam ediyor.

İngiliz the Guardian ise 2009 tarihli haberinde ise İsrail'in Filistinlilerin organlarını çaldığı itiraf edilirken İsveç gazetesi Aftonblated'ın İsrail'in Filistinlileri organlarını almak için öldürdüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı vurgulandı.