CANLI TAKİP | Siyonist tanklar Batı Şeria’da: Terör devleti İsrail 4 Filistinliyi öldürdü! Maghazi ve Refah’ta siyonist bombardıman

Gazze 2024'ü soykırımcı İsrail'in saldırıları ile karşıladı. Terör devleti İsrail, 31 Aralık'ta Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken el Kassam Tugayları, Tel Aviv'i bombaladı.
Gazze 2024'ü soykırımcı İsrail'in saldırıları ile karşıladı. Terör devleti İsrail, 31 Aralık'ta Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken el Kassam Tugayları, Tel Aviv'i bombaladı.
Batı Şeria'da Ramallah Yılbaşı Gecesi protestosu düzenleyen Filistinliler, Gazze'de öldürülen binlerce Filistinlinin isimlerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin merkezini bombardımana tutan İsrail'e karşı karasa Kassam mücadelesi devam ediyor.
"ETNİK TEMİZLİĞE YÖNELİK SON ÇAĞRI"
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Biden yönetiminin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını reddetmesi gerektiğini söyledi. Smotrich, daha önce İsrail Ordu Radyosu'na Gazze'den "göç eden" iki milyon Filistinli için "çölü çiçeklendirelim" ifadesini kullanmıştı. CAIR'den yapılan açıklamada Smotrich'in sözleri "Gazze'de etnik temizliğe yönelik son açık çağrı" olarak nitelendirildi ve şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de etnik temizlik yapmak her zaman İsrail hükümetinin planı olmuştur. Smotrich bunu resmileştirdi. Biden yönetiminin bu tür soykırım söylemlerini açıkça kınamadaki başarısızlığı, İsrailli liderleri soykırım sözlerini eyleme dönüştürme konusunda cesaretlendirdi.
"NETANYAHU HAYATIMIZDAN ÇIK"
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
10.37 l Kudüs Tugayları Han Yunus'taki istasyon bölgesinde bulunan soykırımcı İsrail askerini havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.
08.09 Suriye devlet haber ajansı (SANA), soykırımcı İsrail'in salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerini hedef alan hava saldırılar düzenlediğini ve bölgede maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.
SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.
Soykırımcı İsrail ordusu daha önce, Suriye topraklarından kuzey İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların ardından Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu açıklamıştı.
07.39 Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, soykırım ordusunun Batı Şeria'da dört Filistinliyi öldürdüğünü, 7 kişiyi ise tutukladığını duyurdu.
07.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Maghazi mülteci kampını ve Gazze'nin güneyindeki Refah Şehri yakınındaki sahili bombaladı.
00:00 İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİNE 7 EKİM SALDIRISIYLA İLGİLİ İHMAL DAVASI AÇILDI
İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.
İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.
Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.
Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.
Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.
İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.
1 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR
21:28 HAMAS: GAZZE HALKININ GÖÇE ZORLANMASI GERÇEKLEŞMEYECEK BİR HAYALDİR
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrailli bazı siyasetçilerin Gazze Şeridi'ndeki halkın göçe zorlanmasına destek veren açıklamalarını "gerçekleşmeyecek bir hayal" olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.
Hamas, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Filistin halkının yerinden edilmesiyle ilgili işgal hükümeti liderlerinin açıklamalarının sonuncusu Bakan Ben Gvir'in halkımızın Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesi ve burada Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin konuşmasıydı. Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir." denildi.
18.05 İSRAİL ORDUSU: SON 24 SAATTE 41 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 193'ten, 2 bin 234'e yükseldi.
Buna göre dün 937 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 965 olarak güncellendi.
Söz konusu veriler son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer asker ve subayların nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.
Ayrıca 45'i ağır, 272'si orta ve 137'si hafif yaralı toplam 454 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.
İSRAİL HAMAS'IN SAHA KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıda görev aldığı öne sürülen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin saha komutanı Adil Mesmah'ın, Deyr el-Belah'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü kaydedildi. Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
SOYKIRIMCIYA KASSAM DARBESİ
17.04 El Kassam Tugayları: Gazze'nin Tuffah mahallesinin doğusundaki Cebel El Rayes'te çok sayıda işgal askerinin bulunduğu tüneli havaya uçurduk, askerleri ölü ve yaralı bıraktık.
15.49 Gazze Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Fİlistinlilerin sayısının 21 bin 978'e, yaralıların ise 57 bin 697'ye yükseldiğini duyurdu.
13:53 KATİL SÜRÜSÜ BEBEK KAÇIRDI
İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı.
İsrail Ordu Radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi.
Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktardı.
Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
13.15 Soykırımcı İsrail'in uçakları Cuhr el-Dik ve Gazze şehrinin güney mahallelerine hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail topçu bombardımanı devam ediyor.
11.45 ABD'nin Kızıldeniz'de 10 Husi mensubunu öldürmesinin ardından gerilim artıyor. Yemenli Husi grubu açıklamasında ABD'nin "tüm sorumluluğu üstlendiğini" ve bunun sonuçlarının olacağını söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'nin bölgedeki Husilere karşı doğrudan harekete geçmeye hazır olduğunu ve devam eden Kızıldeniz saldırganlığının bölge çapında bir çatışmayı tetikleyebilecek yanlış hesaplama riski taşıdığını söyledi.
Husilerin dışişleri bakan yardımcısı, Yemen kanının aktığını ancak bunun boşa gitmediğini ve bedelinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Artık giderek daha fazla militarizasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Artık neredeyse hiç diplomatik görüşme yapılmadığı için bu krizden çıkış yolunun nasıl olacağına dair endişeler var.
11:36 7 EKİM'DEN BU YANA BİR İLK
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldığı bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden ilk kez rutin çocuk aşılarının Gazze'ye sevk edildiğini belirtti.
İsrail saldırıları nedeniyle kritik salgın durumunun olduğunu ifade eden Keyle, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bağışladığı aşılara ek olarak Filistin hükümeti tarafından satın alınan aşıların da bölgeye ulaştırıldığını aktardı.
Çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve diğer rutin aşıları kapsayan aşı sevkiyatının, 8 ila 14 aylık bir süre için yeterli olduğu kaydedildi.
09.29 Soykırımcı İsrail Ordusu, Gazze'de kara harekâtının başlamasından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinden 29'unun kendi ordularından açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.
03:53 KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'İN TEL AVİV KENTİ VE ÇEVRESİNE ÇOK SAYIDA ROKET ATTI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'nden büyük miktarda roket atması sonucu İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevresi ile Gazze sınırı bölgesinde alarm sirenleri çaldı.
İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine ve orta kesimine doğru büyük miktarda roket atıldığı belirtildi.
Haberde, roket saldırılarının ardından Rishon Lezion, Lid (Lod), Ramle, Bnei Brak ve Sderot şehirleri de dahil olmak üzere Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler ile Batı Şeria'nın orta kesimindeki Modiin Yahudi yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombaladıklarını duyurdu.
31 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR...
17.47 Filistin haber ajansı WAFA: İsrail uçaklarının, Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi ve El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 68 kişi öldü.
12:43 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.
11:29 BATIDA HALEP VE LAZKİYE, DOĞUDA ELBU KEMAL
İran'ın Suriye'deki en üst seviye komutanı Rıza Musevi'yi Şam'da güpegündüz füzelerle vuran İsrail, bir kez daha kuzey komşusunu hava saldırılarıyla hedef aldı.
Şam yönetimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'teki İran askeri mevzilerin İsrail tarafından vurulduğunu ve maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. İsrail savaş uçaklarının vurduğu yerler arasında Akdeniz kıyısındaki Lazkiye de var.
Lübnan'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Ali Haşim, İsrail jetlerinin Akdeniz semalarından Halep'teki hedeflere füze ateşlediğini aktardı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Halep, Lazkiye'de ve Elbu Kemal'de en az 23 milisin öldüğünü duyurdu. Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal'daki hava saldırısına dair detaylı bir bilgi yok.
İsrail, Suriye'de çoktan onuncu yılını dolduran iç savaş boyunca yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırılara dair çok nadir açıklama yaptı.
Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ise Suriye'deki İsrail saldırıları artmış durumda. İsrail jetlerinin fırlattığı füzelerin hafta içinde Kasım Süleymani'nin yardımcısı Rıza Musevi'yi öldürmesi, Irak'tan İran'a bölgeyi sarstı. Suriye Savunma Bakanlığı'nda ofisi bulunan Musevi, 30 yıldır İran'ın ülkedeki askeri organizasyonunu yönetiyordu.
Al Jazeera muhabiri Haşim, Halep ve Lazkiye'nin vurulmasının bir başka İran destekli grup Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki İsrail hedeflerine saldırmasına misilleme olduğu yorumunu yaptı. Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusuyla çatışıyor.
Son günlerde Lübnan'a Suriye ve Irak'ın eklenmesi, bölgesel savaş endişelerini tırmandırıyor. Irak ve Suriye'deki İran milis güçleri, Amerikan üslerine aralıksız roket ateşliyor.
HEDEFLERİ GAZZE'Yİ YOK ETMEK VE BURAYA YERLEŞMEK
11.12 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirtti.
08:01 PHILADELPHIA KORİDORU SAVAŞ ÇIKARABİLİR
Gazze'yi yerle bir eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'la savaşı tetikleyebilecek bir hamleyi dillendiriyor.
Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır bölgesinin kontrolünün İsrail'de olması gerektiğini söyledi.
Bu teklif, İsrail ve Mısır arasındaki 1979 anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Mısır ve Gazze arasındaki ince bir çizgi olan 14 kilometrelik Philadelphia Koridoru, aslında bir tampon bölge. 1979 yılında İsrail ve Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasıyla ortaya çıktı, işgal güçleri 26 yıl sonra Gazze'yi terk edinceye kadar kontrolü İsrail'deydi. 2007 yılında Gazze'yi yönetmeye başlayan Hamas Philadelphia Koridoru'nun da denetimini ele aldı. 1979 anlaşmasına göre İsrail'in D Bölgesi'e tanklar ve toplar konuşlandırması yasak.
İsrail ordusu, geride kalan haftalarda Philadelphia Koridoru dahil Gazze ile Mısır sınırı arasındaki bölgeyi bombardımana tuttu.
Binyamin Netanyahu ise, basın toplantısında ağzındaki baklayı çıkardı, Philadelphia Koridoru'nun İsrail tarafından kontrol edilmesi ve kapalı olması gerektiğini dile getirdi.
03.07 FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ: İSRAİL'İN DAMON CEZAEVİ'NDEKİ FİLİSTİNLİ KADINLAR İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR
Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.
Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.
Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.
Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.
HAMİLE KADIN AÇ BIRAKILIYOR
Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.
İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
02.17 İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ, KATAR'IN ESİRLERLE İLGİLİ ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK YAKTI
Katil İsrail'deki savaş kabinesinin, "Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Katar'ın Tel Aviv'e önerisinin, Gazze'de çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında Gazze'deki onlarca İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.
Savaş kabinesinin, Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.
İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.
Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.
Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı.
Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.
Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.