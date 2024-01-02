CANLI TAKİP | Siyonist tanklar Batı Şeria’da: Terör devleti İsrail 4 Filistinliyi öldürdü! Maghazi ve Refah’ta siyonist bombardıman

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:



10.37 l Kudüs Tugayları Han Yunus'taki istasyon bölgesinde bulunan soykırımcı İsrail askerini havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.

08.09 Suriye devlet haber ajansı (SANA), soykırımcı İsrail'in salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerini hedef alan hava saldırılar düzenlediğini ve bölgede maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.

SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.

Soykırımcı İsrail ordusu daha önce, Suriye topraklarından kuzey İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların ardından Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu açıklamıştı.

07.39 Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, soykırım ordusunun Batı Şeria'da dört Filistinliyi öldürdüğünü, 7 kişiyi ise tutukladığını duyurdu.

07.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Maghazi mülteci kampını ve Gazze'nin güneyindeki Refah Şehri yakınındaki sahili bombaladı.



00:00 İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİNE 7 EKİM SALDIRISIYLA İLGİLİ İHMAL DAVASI AÇILDI

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.





1 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR





21:28 HAMAS: GAZZE HALKININ GÖÇE ZORLANMASI GERÇEKLEŞMEYECEK BİR HAYALDİR

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrailli bazı siyasetçilerin Gazze Şeridi'ndeki halkın göçe zorlanmasına destek veren açıklamalarını "gerçekleşmeyecek bir hayal" olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.





Hamas, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri" yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin halkının yerinden edilmesiyle ilgili işgal hükümeti liderlerinin açıklamalarının sonuncusu Bakan Ben Gvir'in halkımızın Gazze Şeridi'nden yerinden edilmesi ve burada Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin konuşmasıydı. Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir." denildi.

18.05 İSRAİL ORDUSU: SON 24 SAATTE 41 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 193'ten, 2 bin 234'e yükseldi.

Buna göre dün 937 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, bugün 965 olarak güncellendi.

Söz konusu veriler son 24 saatte 28'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 41 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer asker ve subayların nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca 45'i ağır, 272'si orta ve 137'si hafif yaralı toplam 454 İsrail askeri hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklamasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

İSRAİL HAMAS'IN SAHA KOMUTANININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir Hamas komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıda görev aldığı öne sürülen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı "Nuhbe" (özel kuvvetler) biriminin saha komutanı Adil Mesmah'ın, Deyr el-Belah'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü kaydedildi. Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SOYKIRIMCIYA KASSAM DARBESİ

17.04 El Kassam Tugayları: Gazze'nin Tuffah mahallesinin doğusundaki Cebel El Rayes'te çok sayıda işgal askerinin bulunduğu tüneli havaya uçurduk, askerleri ölü ve yaralı bıraktık.

15.49 Gazze Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Fİlistinlilerin sayısının 21 bin 978'e, yaralıların ise 57 bin 697'ye yükseldiğini duyurdu.