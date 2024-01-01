Netanyahu karşıtı binlerce İsrailli Tel Aviv’de sokağa indi: “Netanyahu istifa et git”

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır bitmek bilmedi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672'den fazla Filistinli can verdi.