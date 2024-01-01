Netanyahu karşıtı binlerce İsrailli Tel Aviv’de sokağa indi: “Netanyahu istifa et git”

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır bitmek bilmedi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672'den fazla Filistinli can verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır bitmek bilmedi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672'den fazla Filistinli can verdi.
Enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan en az 7 bin kişinin olduğu kaydedildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.
"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli", "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler: "Hemen şimdi seçim" diyerek yönetim değişikliği istedi. Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.