Japonya’da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya yeni yılın ilk gününe 7,6 büyüklüğünde depremle uyandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Ishikawa merkezli depremin ardından merkez üssü ile Niigata ve Toyama eyaletleri için tsunami uyarısı yayımladı.

"SU BASKINLARI 5 METREYE KADAR ÇIKABİLİR"

Ishikawa merkezli depremin ardından su baskınlarının 5 metreye kadar çıkabileceği belirtilirken insanlar mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yüksek bir araziye ya da yakınlardaki binaların tepelerine kaçmaları konusunda uyarıldı.

Japonya'da meydana gelen depremin ardından hasar raporları henüz yayımlanmadı fakat sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ishikawa vilayetindeki bir kanaldan yükselen su dalgaları görünüyor.

36 BİNDEN FAZLA EVDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Japonya'nın Hokuriku Elektrik Enerjisi Şirketi, depremin ardından 36 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDE NÜKLEER SANTRAL PANİĞİ

Depremden etkilenen bölgelerde nükleer santral de bulunduğuna dikkat çekilirken kabine bakanı depremin ardından şu ana kadar herhangi bir santralde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildirdi.

11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunda gelen büyük deprem ve tsunamide 18 bin kişi hayatını kaybetmişti.