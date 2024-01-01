İsrailli eski general Yitzhak Brick’ten çarpıcı itiraf: Gazze’de çamura battık, her gün ağır kayıplar veriyoruz





HAMAS'I ORTADAN KALDIRMAK VE TÜNELLERİ ELE GEÇİRMEK

Brick, Refah'ta Hamas'ın idaresinin ortadan kaldırılamaması, Sina'dan Gazze Şeridi'ne silah geçişinin temel koridoru mesabesindeki tünellerin ele geçirilememesinin "savaşta belirlenen temel misyonu başaramadıkları anlamına geldiğini" aktardı.

Refah'taki Hamas'ın yüzlerce kilometrelik tüneller aracılığıyla Han Yunus'a buradan da Gazze Şeridi'nin kuzeyine özgürce geçtiğini kaydeden Brick, tünellerin girişleri yıkılsa bile daha binlercesi olduğunu, kısmi yıkımın tünellerdeki hareketi etkilemediğini yazdı.

Brick, "Dolayısıyla Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki kent ve mahallelerde şu anki haliyle savaşın devam etmesi savaşın hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamıyor. Aksine bu savaşta patlayıcılar, bize karşı kurulan tuzaklar ve atılan tanksavar füzeler nedeniyle her gün ağır kayıplar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş yöntemini yeniden değerlendirmenin, yoğun nüfuslu bölgelerden çıkmanın, doğru istihbarat bilgilerine dayalı uçaklarla ve kara saldırılarıyla nokta atışları yapma vaktinin geldiğini" savunan Brick, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma isteklerinin gerçekleşmediğini ancak daha az kayıpla bölgeyi kontrol etmeye devam edebileceklerini ve Hamas'ın saflarını yeniden düzenlemesini engelleyeceklerini öne sürdü.

Brick bunun aynı zamanda İsrail ordusunun savaşın üçüncü aşamasında uygulaması gereken planı olduğunu, bir an önce harekete geçmesi ve "faydasız kabustan" uyanması gerektiğini belirtti.