Dünya 2024 geri sayımını Gazze için yaptı! Londra’dan Ramallah’a dört bir yanda ateşkes çağrısı! Gazzeli gazeteciler yeni yıl mesajı gönderdi

Terör devleti İsrail, Gazze 'de soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi yeni yıla ateşkes çağrısı yaparak girdi. Yeni yıl geril sayımını 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ateşkes için yapan aktivistler kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

GAZZELİ GAZETECİLERDEN YENİ YIL MESAJI

Gazzeli gazeteciler 2024'ün ilk dakikalarında yeni yıl mesajı yayımladı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımını kınayan Gazzeli gazeteciler, terör devletinin suçlarını dünyaya hatırlattı.

LONDRA'DA GERİ SAYIM GAZZE İÇİN

Londra da yeni yılı ateşkes çağrısı ile karşıladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Vauxhall Köprüsü'nde çok sayıda kişi Gazze'deki soykırıma son verilmesi için çağrı yapmak üzere toplandı. Londra merkezli Countdown2Ceasefire, Perşembe günü yaptığı açıklamada 10 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin sivilin öldürüldüğü bir ortamda "Yeni yıldaki tek kararımız kalıcı ateşkes çağrısı yapmak. Amacımız geleneksel yeni yıl sayımını Gazze'de kalıcı bir ateşkes için etkili ve ses getiren bir geri sayıma dönüştürmek" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YILIN İLK GÜNÜDE "FİLİSTİN'E DESTEK İSRAİL'E LANET

Malezya, Avustralya, Tanzanya, Meksika ve Almanya'nın yanı sıra Türkiye'de yeni yılda ateşkes için en büyük çağrıları yapan ülkelerden biri. Onlarca ülkede vatandaşlar yeni yıl geri sayımını Gazze için yaparken Türkiye yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak sabahına da Filistin'e destek mitingi ile başladı. Milli İrade Platformu tarafından 308 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliğine katılmak üzere sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce kişi Galata Köprüsü'nde Gazze için yürüdü.