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Cehenneme kargo | Kassam Tugaylarından yeni görüntüler geldi! İşgal askerlerine makineli tüfekler TBG toplu saldırı

Soykırımcı İsrail'e karşı büyük bir direnişe imza atan Hamas'tan yeni bir video geldi. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken, El Kassam Tugayları Gazze'nin El-Tuffah ve El-Daraj mahallelerinde işgal güçleriyle sıfır mesafeden çatışmaya girdiği görüntüleri yayımladı. El Kassam Tugayları, Gazze'de bir binaya barikat kuran işgal askerlerine makineli tüfekler ve TBG toplarıyla saldırı düzenledi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 21:19 Güncelleme 01 Ocak 2024, 21:38
Cehenneme kargo | Kassam Tugaylarından yeni görüntüler geldi! İşgal askerlerine makineli tüfekler TBG toplu saldırı

Soykırımcı İsrail 87 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.

HAMAS'IN SİYONİST KATİLLERİ AVLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği gösteriyor. Hamas güçlerinin İsrail askerlerini vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Hamas katil İsrail'i hezimete uğrattığı anları paylaştı!

Yeni görüntüler Gazze'den geldi.


KASSAM TUGAYLARI TBG TOPLARIYLA SALDIRDI
El Kassam Tugayları Gazze'nin El-Tuffah ve El-Daraj mahallelerinde işgal güçleriyle sıfır mesafeden çatışmaya girdiği görüntüleri yayımladı. El Kassam Tugayları, Gazze'de bir binaya barikat kuran işgal askerlerine makineli tüfekler ve TBG toplarıyla saldırı düzenledi.

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