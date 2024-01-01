Cehenneme kargo | Kassam Tugaylarından yeni görüntüler geldi! İşgal askerlerine makineli tüfekler TBG toplu saldırı

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.