CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail'de Netanyahu protestosu: "Hain ve hırsız hapse girmeli" | Esir takası ve ateşkes için masa kurulacak mı?

15.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplam 21 bin 672 Filistinlinin öldüğünü, 56 bin 165 kişinin de yaralandığını açıkladı. SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT 15.15 Soykırımcı İsrail güçlerinin Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın saldırılarına yanıt olarak ordunun güney Lübnan'daki mevzilerini vurmaya devam edeceğini ve bunun "7 Ekim'den önceki gibi olmayacağını" söyledi. Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda "Dün topraklarımızı hedef alan terörist Hizbullah roketlerinin yaklaşık yüzde 80'i Lübnan topraklarına düştü. Uluslararası 1701 sayılı Kararı ihlal ediyor ve çocuk katili ve kadın tecavüzcüsü Hamas'ı destekleme kararlarında Lübnanlıları rehin olarak kullanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. GAZZE'DE HASTALIKLAR ARTIYOR 13.10 BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze'deki hastalıkların yayılmasının, özellikle de bölgenin güney kısmındaki yüz binlerce insanın yerinden edilmesi nedeniyle arttığını bildirdi. OCHA, yaklaşık 180.000 kişiye üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğunu ve nüfus arasında 136.000'den fazla ishal vakasının kaydedildiğini kaydetti. En az 55.400 bit ve uyuz vakası ile 5.330 su çiçeği vakası da kaydedildi. Ayrıca OCHA, dokuzu güneyde olmak üzere Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 13'ünün kısmen işlevsel olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: Kuzeydeki kısmen işlevsel olan dört hastane doğum, travma ve acil bakım hizmetleri sunuyor ve bu tesislerde sağlık personeli, cerrah ve yoğun bakım personeli sıkıntısının devam ediyor. 12.35 Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güçlerinin şafaktan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi tutukladığını bildirdi. İşgalci İsrail güçlerinin El Halil'in güneyinde iki kişiyi tutukladığı, dövdüğü ve araçlarına el koyduğu belirtildi. Ayrıca Nablus'un doğusunda bir genci tutukladığı ve Nablus'un güneyinde bir başka gence saldırdığı belirtildi. REFAH'TA ENDİŞE ARTIYOR 09.40 Mülteci kampları, özellikle Gazze Şeridi'nin orta bölgesinin doğu kesiminde, soykırımcı İsrail'in amansız hava saldırılarının ve topçu bombardımanlarının ana hedefleri haline gelirken Refah'ta soykırım güçlerinin genişleyeceğine dair endişe artıyor. Soykırımcı İsrail ordusu, işgalci güçlerin sayısını artırdığını ve yaklaşık 30.000 askerin daha sahaya çıktığını duyurdu. Refah'ta yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinlinin yanı sıra 300.000 Refahlı, soykırım ordusunun operasyonlarının genişlemesinden endişe ediyor. Han Yunus'un doğusundan ve güneyinden Refah şehrinin ana girişine kadar insanların sığınmak için başka seçeneği yok. Refah tahliye edildikleri son nokta. 08.30 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ın kuzeyinde Celazun mülteci kampında 14 Filistinliyi tutukladı. 08.15 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'a ait bir tünel ağını ve saklanma yerini yok ettiğini iddia etti. Soykırım ordusundan yapılan açıklamada, "Tünel, içinde kalınabilmesi ve uzun süre boyunca savaş yapılabilmesi için inşa edildi" denildi. Daha önce de defalarca Yahya Sinwar'a ait ev ya da onun bulunduğu bölgeleri havaya uçurduğunu iddia eden soykırım ordusunun iddiası doğrulanmadı. 29 ARALIK'TA YAŞANANLAR... 22.47 BM, GAZZE'DE YARDIM KONVOYUNA YAPILAN SALDIRIYI KINADI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin mesaj paylaştı. İnsani yardım çalışanlarını hedef almanın yasa dışı olduğunun altını çizen Griffiths, "Bu çatışma sonlanmalı." ifadelerini kullandı. Griffiths, Gazze'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Konvoy açık bir şekilde işaretlenmişti ve harekat koordinatları gerekli taraflara bildirilmişti." değerlendirmesini yaptı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, dün İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını duyurmuştu. Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktarmıştı. Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

20.14 GUTERRES, GAZZE'DEKİ DURUMUN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİNE KARŞI UYARARAK İTİDAL ÇAĞRISI

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi. Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı. Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.



15.56 Gazze'deki Hükümet Enformasyon Bürosu Müdürü El Cezire'ye konuştu ve şu açıklamaları yaptı:



"29 binin üzerinde şehit ve kayıptan bahsediyoruz. Halen 7 binden fazla kişinin enkaz altında olduğuna inanıyoruz.

Gazze ve kuzeyde 800 bin vatandaş hastanelere ulaşamıyor."

14:33 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi 13.49 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının kuzeyinde "El-Yasin 105" top mermisi taşıyan Siyonist D9 buldozerini hedef alarak doğrudan isabet elde ettiklerini duyurdu. 11.37 İsrail Ordu Radyosu: Lübnan'dan Yukarı Celile'deki Doviev'e bir tanksavar füzesi fırlatıldı, can kaybı yaşanmadı. FİLİSTİN KIZILAYI'NA SALDIRI: AŞAĞILANDIK 11.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Cibaliye'deki PRCS ambulans merkezinde sağlık görevlisi olan Muhammed Salih'in, geçtiğimiz hafta İsrail güçleri merkezi işgal edip onları tutukladığında kendisi ve meslektaşlarının maruz kaldığı dayak ve aşağılama hakkındaki ifadesini paylaştı. Saleh, "Hepimiz aşağılandık, hassas yerlerimizden, başımıza ve sırtımıza dayak yedik. İsrail güçleri meslektaşımız Muhammed Ebu Rukbeh'e saldırdı. Saldırganlık nedeniyle yaralandı ve bacaklarında yanıklar oluştu; İşgal askerlerinden birinin bacaklarına taş atması nedeniyle muhtemelen deri nakline ihtiyacı olacak." şeklinde konuştu. 10.21 Soykırımcı İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın Nablus'taki Askar kampı çevresine saldırdığı bildirildi. 10.15 Soykırımcı İsrail'in bombardımana tuttuğu Nuseyrat ve Magazi mülteci kamplarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. El Cezire, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadınlar ve çocuklardan oluşturğunu söylerken "Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralananların, uygunsuz ve yetersiz tıbbi müdahale nedeniyle ölme olasılığı yüksek." dedi. 07.45 Soykırımcı İsrail Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre enkaz altında kalanlar hariç 20 kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. 03.33 NETANYAHU, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN SONRASINA İLİŞKİN AYRINTILARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ İPTAL ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi.

Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti. Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı. Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.