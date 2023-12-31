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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail'de Netanyahu protestosu: "Hain ve hırsız hapse girmeli" | Esir takası ve ateşkes için masa kurulacak mı?

Son dakika haberi! Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik haftalardır devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı. Katil İsrail'deki savaş kabinesinin, "Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:50 Güncelleme 31 Aralık 2023, 07:31
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’de Netanyahu protestosu: Hain ve hırsız hapse girmeli | Esir takası ve ateşkes için masa kurulacak mı?

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma, Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor. Öncelikli hedef olarak mülteci kamplarını ve sivillerin bulunduğu diğer noktaları belirleyen soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Batı Şeria'da Filisitnlilerin gördüğü şiddet ve cinayetlerin de artış gösterdiği belirtiliyor.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ: 2 MİLYON SİVİL AÇ BIRAKILIYOR

Gazze'de her an bombardıman altında olan sivillerin gıda sorunu da devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını abluka altına alması ve yardım sevkiyatlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan akut kıtlık, yüz binlerce kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, gıda yardımı için Refah'ta saatlerce kuyruk bekliyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından yayınlanan son rapora göre, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

SOYKIRIMCI ASKERDEN VAHŞET İTİRAFI

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de sadece sivilleri öldürmekle kalmıyor, bir yandan sivillere onurlarını kıracak işkenceler yaparken diğer yandan da çocukları ve bebekleri bilinçli bir şekilde hedef alıyor. Soykırım ordusundan bir asker çektiği bir video ile terör devleti İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öldürmek için bebek aradıklarını söyleyen soykırım askeri "Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama bulamadık. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında falandı." dedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Soykırımcı İsrail askerinden vahşet itirafı


İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

02.17 İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ, KATAR'IN ESİRLERLE İLGİLİ ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK YAKTI

Katil İsrail'deki savaş kabinesinin, "Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Katar'ın Tel Aviv'e önerisinin, Gazze'de çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında Gazze'deki onlarca İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.

Savaş kabinesinin, Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.

Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.


03.07 FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ: İSRAİL'İN DAMON CEZAEVİ'NDEKİ FİLİSTİNLİ KADINLAR İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR

Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.

Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.

Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.

Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.

HAMİLE KADIN AÇ BIRAKILIYOR
Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

23.36 İSRAİL, 85 GÜNDE GAZZE ŞERİDİ'NDE 65 BİN KONUTU TAMAMEN YIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672 kişi öldürüldü, 56 bin 165 kişi yaralandı. Ölenlerden 312'sini sağlık çalışanı, 40'ını sivil savunma personeli, 106'sını gazeteciler oluşturdu.

Saldırılarda 290 bin konut ve 285 eğitim kurumu kısmen, 65 bin konut ve 117 cami ile 92 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 126 hükümet binası büyük ölçüde zarar gördü, 23 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 104 ambulans kullanılamaz hale geldi


30 ARALIK'TA YAŞANANLAR

22.35 İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ ÜYELERİ, NETANYAHU'NUN BASIN TOPLANTISINA KATILMAYI REDDETTİ
İsrail'de 7 Ekim sonrası Netanyahu liderliğinde kurulan ve Gantz ile Galant'ın da üyesi olduğu Savaş Kabinesi içinde savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Söz konusu ülkenin medyasına göre bu anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın X sosyal medya platformundaki açıklamada, Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettikleri ifade edildi.

Açıklamada Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

21.32 UNRWA: GAZZE HALKI AÇ VE YİYECEK TEMİN ETME KONUSUNDA ÇARESİZ
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformu hesabında, UNRWA'ya ait insani yardım konvoyunun önünde toplanan yüzlerce Filistinlinin olduğu bir video paylaştı.

Gazze halkının aç ve yiyecek temin etme konusunda çaresiz olduğunu ifade eden White, bölgedeki Filistinlilerin yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

White, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydederek, "Gazze'nin kuzeyi de dahil olmak üzere tüm bölgede güvenli ve sürdürülebilir insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

15.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplam 21 bin 672 Filistinlinin öldüğünü, 56 bin 165 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A TEHDİT

15.15 Soykırımcı İsrail güçlerinin Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın saldırılarına yanıt olarak ordunun güney Lübnan'daki mevzilerini vurmaya devam edeceğini ve bunun "7 Ekim'den önceki gibi olmayacağını" söyledi.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda "Dün topraklarımızı hedef alan terörist Hizbullah roketlerinin yaklaşık yüzde 80'i Lübnan topraklarına düştü. Uluslararası 1701 sayılı Kararı ihlal ediyor ve çocuk katili ve kadın tecavüzcüsü Hamas'ı destekleme kararlarında Lübnanlıları rehin olarak kullanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE HASTALIKLAR ARTIYOR

13.10 BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze'deki hastalıkların yayılmasının, özellikle de bölgenin güney kısmındaki yüz binlerce insanın yerinden edilmesi nedeniyle arttığını bildirdi.

OCHA, yaklaşık 180.000 kişiye üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğunu ve nüfus arasında 136.000'den fazla ishal vakasının kaydedildiğini kaydetti. En az 55.400 bit ve uyuz vakası ile 5.330 su çiçeği vakası da kaydedildi.

Ayrıca OCHA, dokuzu güneyde olmak üzere Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 13'ünün kısmen işlevsel olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Kuzeydeki kısmen işlevsel olan dört hastane doğum, travma ve acil bakım hizmetleri sunuyor ve bu tesislerde sağlık personeli, cerrah ve yoğun bakım personeli sıkıntısının devam ediyor.

12.35 Filistin haber ajansı Wafa, İsrail güçlerinin şafaktan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi tutukladığını bildirdi.

İşgalci İsrail güçlerinin El Halil'in güneyinde iki kişiyi tutukladığı, dövdüğü ve araçlarına el koyduğu belirtildi. Ayrıca Nablus'un doğusunda bir genci tutukladığı ve Nablus'un güneyinde bir başka gence saldırdığı belirtildi.

REFAH'TA ENDİŞE ARTIYOR

09.40 Mülteci kampları, özellikle Gazze Şeridi'nin orta bölgesinin doğu kesiminde, soykırımcı İsrail'in amansız hava saldırılarının ve topçu bombardımanlarının ana hedefleri haline gelirken Refah'ta soykırım güçlerinin genişleyeceğine dair endişe artıyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgalci güçlerin sayısını artırdığını ve yaklaşık 30.000 askerin daha sahaya çıktığını duyurdu.

Refah'ta yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinlinin yanı sıra 300.000 Refahlı, soykırım ordusunun operasyonlarının genişlemesinden endişe ediyor. Han Yunus'un doğusundan ve güneyinden Refah şehrinin ana girişine kadar insanların sığınmak için başka seçeneği yok. Refah tahliye edildikleri son nokta.

08.30 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ın kuzeyinde Celazun mülteci kampında 14 Filistinliyi tutukladı.

08.15 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'a ait bir tünel ağını ve saklanma yerini yok ettiğini iddia etti. Soykırım ordusundan yapılan açıklamada, "Tünel, içinde kalınabilmesi ve uzun süre boyunca savaş yapılabilmesi için inşa edildi" denildi. Daha önce de defalarca Yahya Sinwar'a ait ev ya da onun bulunduğu bölgeleri havaya uçurduğunu iddia eden soykırım ordusunun iddiası doğrulanmadı.

Soykırımcı İsrail’in en büyük takıntısı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar terör devleti için ‘fevkalbeşer’ oldu

29 ARALIK'TA YAŞANANLAR...

22.47 BM, GAZZE'DE YARDIM KONVOYUNA YAPILAN SALDIRIYI KINADI
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

İnsani yardım çalışanlarını hedef almanın yasa dışı olduğunun altını çizen Griffiths, "Bu çatışma sonlanmalı." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Gazze'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Konvoy açık bir şekilde işaretlenmişti ve harekat koordinatları gerekli taraflara bildirilmişti." değerlendirmesini yaptı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, dün İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktarmıştı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

20.14 GUTERRES, GAZZE'DEKİ DURUMUN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİNE KARŞI UYARARAK İTİDAL ÇAĞRISI
BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.

Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı.

Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.



15.56 Gazze'deki Hükümet Enformasyon Bürosu Müdürü El Cezire'ye konuştu ve şu açıklamaları yaptı:

"29 binin üzerinde şehit ve kayıptan bahsediyoruz. Halen 7 binden fazla kişinin enkaz altında olduğuna inanıyoruz.
Gazze ve kuzeyde 800 bin vatandaş hastanelere ulaşamıyor."

14:33 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi

13.49 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının kuzeyinde "El-Yasin 105" top mermisi taşıyan Siyonist D9 buldozerini hedef alarak doğrudan isabet elde ettiklerini duyurdu.

11.37 İsrail Ordu Radyosu: Lübnan'dan Yukarı Celile'deki Doviev'e bir tanksavar füzesi fırlatıldı, can kaybı yaşanmadı.

FİLİSTİN KIZILAYI'NA SALDIRI: AŞAĞILANDIK

11.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Cibaliye'deki PRCS ambulans merkezinde sağlık görevlisi olan Muhammed Salih'in, geçtiğimiz hafta İsrail güçleri merkezi işgal edip onları tutukladığında kendisi ve meslektaşlarının maruz kaldığı dayak ve aşağılama hakkındaki ifadesini paylaştı.

Saleh, "Hepimiz aşağılandık, hassas yerlerimizden, başımıza ve sırtımıza dayak yedik. İsrail güçleri meslektaşımız Muhammed Ebu Rukbeh'e saldırdı. Saldırganlık nedeniyle yaralandı ve bacaklarında yanıklar oluştu; İşgal askerlerinden birinin bacaklarına taş atması nedeniyle muhtemelen deri nakline ihtiyacı olacak." şeklinde konuştu.

10.21 Soykırımcı İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araçla Batı Şeria'nın Nablus'taki Askar kampı çevresine saldırdığı bildirildi.

10.15 Soykırımcı İsrail'in bombardımana tuttuğu Nuseyrat ve Magazi mülteci kamplarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. El Cezire, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadınlar ve çocuklardan oluşturğunu söylerken "Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralananların, uygunsuz ve yetersiz tıbbi müdahale nedeniyle ölme olasılığı yüksek." dedi.

07.45 Soykırımcı İsrail Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre enkaz altında kalanlar hariç 20 kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

03.33 NETANYAHU, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN SONRASINA İLİŞKİN AYRINTILARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ İPTAL ETTİ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi.

Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti.

Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.

02.05 KASSAM SÖZCÜSÜ, KARA HAREKATININ BAŞINDAN BERİ 825 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİKLERİNİ DUYURDU
Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti.

Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi.

Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.

Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı.

28 ARALIK'TA YAŞANANLAR...

23:40 İSRAİL REFAH'I VURDU: 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 55 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail'in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi. Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.



23:24 MISIR: GAZZE'DEKİ SAVAŞIN DURMASI İÇİN SUNDUĞUMUZ TEKLİFE HENÜZ CEVAP ALAMADIK
Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıkladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürüttüğü çabalara ilişkin açıklama yaptı.

Raşvan, "Mısır, Filistin'de akan kanın durması, saldırıların sona ermesi ve bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla bir öneri sundu ancak şu ana kadar hiçbir taraftan geri dönüş almadık." ifadesini kullandı.

22.39 HAMAS: GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN KALICI OLARAK DURDURULMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ
Hamdan, Hamas'ın Beyrut'taki ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız şekilde devam eden saldırılarında 83 günün geride kaldığını belirten Hamdan, bu süre zarfında yaklaşık 22 bin sivilin öldüğünü, 56 bin sivilin yaralandığını, ölü ve yaralıların yüzde 74'ünün kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İsrail ile olası bir esir takası anlaşmasını yeniden gündeme getiren Hamdan, "Hareket (Hamas), Gazze'ye yönelik tüm saldırıların tamamen ve kalıcı olarak durdurulması yönünde her türlü öneriye açık. Halkımız, (savaşa) kısmi ve geçici yerine tümüyle son vermek istiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından öldürülen 80 Filistinlinin cesedinin kaybolduğunu dile getiren Hamdan, bu konuya açıklık getirmesi ve durumu izah etmesi için İsrail'den cenazeleri teslim alan Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ivedi bir şekilde açıklama yapması çağrısında bulundu.

22.27 KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ UBEYDE: "DÜNYA, VİCDANSIZ SUÇLULAR VE ACİZ SEYİRCİLER OLMAK ÜZERE İKİYE BÖLÜNDÜ"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.

İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, "Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" dedi.

İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde, "Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi" dedi.

Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik" dedi.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, "Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz"

22.25 UNICEF: DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 2023'TE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, kurumun X sosyal medya platformundaki hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Hudr, "2023, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocuklar için şimdiye kadarki en kanlı yıl. Çatışmalardan kaynaklanan şiddet benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Son 12 hafta içinde Batı Şeria'da 83 çocuğun öldürüldüğünü aktaran Hudr, bu sayının İsrail'in artan askeri operasyonlarının gölgesinde 2022 yılının tamamında öldürülen çocuk sayısının iki katından daha fazla olduğunu vurguladı.

Hudr, raporlara göre bu süre zarfında ayrıca en az 576 çocuğun yaralandığını, bazı çocukların da gözaltına alındığını aktardı.

Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki çocukların güvenlik ve korunma hakları ile doğuştan gelen yaşam hakları konusundaki derin kaygısına dikkati çeken Hudr, şunları kaydetti:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan çocuklar uzun yıllardır ezici şiddete maruz kalıyor. Ancak bu şiddetin yoğunluğu, 7 Ekim saldırılarından bu yana ciddi oranda arttı."

Hudr ayrıca, İsrail'in hareket ve ulaşıma getirdiği kısıtlamalardan Batı Şeria'nın ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

18.30 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

16.12 İran Dışişleri Bakanı: Hamas, çatışmayı birkaç ay daha sürdürmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu bize bildirdi.

16:01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısı da 55 bin 603'e yükseldi.

15.05 Terör devleti İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı bildirildi. İsrail'in Channel 12 kanalına göre, liman kenti Akka'ya iki füzenin düşürüldüğünü ve bir insansız hava aracının durdurulduğunu, Hayfa'nın banliyölerinde ise patlamalar duyulduğunu bildirdi.

14.10 Soykırımcı İsrail hava kuvvetleri güney Lübnan'ı vurdu İsrail Ordu Radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine "önceden planlanmış bir saldırı" başlattığını bildirdi.

12.46 Kudüs Tugayları: Gazze'nin doğusunda Tuffe ekseninde iki siyonist askeri aracı hedef aldık.

11.07 El Cezire, Gazze'nin kuzey banliyölerinde büyük patlamalar duyulduğunu bildirdi.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST VURGUN

09.25 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki döviz mağazalarından '2,5 milyon dolar' ele geçirdi. İsrail güçleri Ramallah'ta üç ve Batı Şeria'nın farklı yerlerindeki iki döviz mağazasından "yaklaşık 2,5 milyon dolar" ele geçirdi.

El Cezire'nin bildirdiğine göre bir vakada İsrail güçleri fonlara el koymak için bir döviz dükkanının kasasını havaya uçurdu.

09.23 İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Devrim Muhafızları komutanlarından Razi Musevi'yi öldürmesi ile ilgili şu şekilde konuştu:

Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu tamamen Filistin operasyonudur ve bizzat Filistinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı hiçbir dış destek olmadan gerçekleştirildi ve 75 yıldır süren adaletsizliğe bir tepkidir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldıklarına bir yanıttır.
Mescid-i Aksa Tufanı Kasım Süleymani'nin intikamı değildi. İntikamını alacak olan biziz.
Hizbullah'ın kararı bağımsızdır ve bunu Filistin halkının çıkarlarına göre alır.
Biz güçlü bir örgütüz, yaptığımızı beyan ederiz, hiçbir düşmandan korkmayız.
El Aksa sel operasyonu tamamen Filistinlidir ve Hamas ve İslami Cihad içeride silah üretmektedir.
Siyonist varlık büyük kayıplar yaşıyor ve bu, başkalarının topraklarını işgal edenlerin ödediği bir bedeldir.
Gazze'deki Siyonist varlığın kayıpları her geçen gün artıyor ve savaşa uzun süre dayanamayacak durumda.
Oğullarımıza düzenlenen suikasta sessiz kalmayacağız, intikamlarını en ağır şekilde alacağız.

08.50 Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'ya şu ana kadar görülmemiş bir saldırı düzenlediği bildirildi. Şu ana kadar Ramallah, El Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Cenin, Tulkarem ve Eriha kentlerine 10 baskın düzenlendi.

Cenin'deki baskın halen devam ediyor. Ramallah'taki baskının eşi benzerinin görülmediğini belirten El Cezire, sabah 3 sularında kontrollü bir patlama meydana geldiğini, İsrail güçlerinin bir döviz dükkanına girerek dükkan sahibini tutukladığını bildirdi.

04.12 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

03.49 ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ: GAZZE'DEKİ İNSANİ ÇALIŞMALAR VE ORADA ÇALIŞANLAR KORUNMALI
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma sırasında Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarının ve insani yardım çalışmalarında kullanılan araç ile binaların korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı yardım sağlamak için orada oldukları ve işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki hastaneler, tıp kompleksleri ve merkezleri de dahil olmak üzere insani alanda çalışan kurum ve merkezleri hedef almayı sürdürüyor.

Son zamanlarda, Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Han Yunus şehrindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresindeki bölgeler, İsrail'in şiddetli saldırılarına tanık oldu ve bu saldırılar, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

03.06 İSRAİL ORDUSU: KASSAM TUGAYLARI'NIN LİDERİ DAYF'I BULUP ÖLDÜRME OPERASYONU UZUN ZAMAN ALACAK
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Sözcü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Gazze şehrinin kuzeyindeki Er-Rantisi Hastanesi'nin yer altı altyapısının yıkımını tamamladıklarını söyleyen Hagari, İsrail ordusunun "birkaç kilometre uzunluğunda yer altı altyapısı bulduğunu" iddia etti.

Hagari, ne kadar uzun sürerse sürsün Kassam Tugayları lideri Dayf'ı bulup öldürmeleri gerektiğini, bu işin uzun zaman alacağını ve bunun yapılması gereken bir görev olduğunu söyledi.

01.33 BM: GAZZE'DE KAMU SAĞLIĞININ YIKIMI YAPIM AŞAMASINDA
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.

Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.

00.20 İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 çocuk ve 6 bin 300 kadını öldürdü.

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