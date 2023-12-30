Ukrayna’da tansiyon yükseldi! Savaşın ikinci yıldönümüne haftalar kala füze ve drone saldırısı başladı

Rusya 'nın Ukrayna 'yı ilhak girişimi ile 24 Şubat 2021'de başlayan Ukrayna Savaşı'nda ikinci yılın geride bırakılmasına sadece haftalar kala bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin birçok bölgesinde 13 füze ve 32 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

RUSYA'YA FÜZE YAĞMURU

Bryansk bölgesinde bir çocuğun Belgorod bölgesinde ise bir kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan saldırılar, Ukrayna'da en az 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi.

UKRAYNA SALDIRISINA MİSİLLEME

Rusya'nın Cuma günü Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda başkent Kiev'in yanı sıra Odesai Dniripo, Harkiv ve Lviv hedef alınmış ve 34 kişi hayatını kaybederken 160 kişi ise yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada Belgorod bölgesinde 13 füzenin, ayrıca; Bryansk, Oryol, Kursk ve Moskova bölgelerinde 32 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

ABD, İngiltere ve Fransa, Rusya'dan Ukrayna'ya yapılan ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası savaş kurallarını ihlal ettiğini belirtirken ABD'nin BM Temsilcisi John Kelley ise "Putin barış yerine bu tatil sezonunu drone ve füze saldırısıyla kutlamayı seçti." şeklinde konuşmuştu.