Netanyahu Mısır-Gazze sınırına göz dikti: "İsrail'in kontrolü altında olması gerekiyor"

"İSRAİL ORDUSU HAMAS'TAN 8 BİN SİLAHLIYI ÖLDÜRDÜ" Netanyahu, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi 'nin kuzeyi, güneyi, orta kesimlerindeki tüm bölgelere hava saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

Netanyahu, "Biz her yerde her zaman mümkün olan her vesileyle İran'a karşı çalışmaları yürütüyoruz. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeliyiz." diye konuştu.

Hükümetten istifasına dair ise Netanyahu, istifasını istediği tek şeyin Hamas olduğunu söyledi.