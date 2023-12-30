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Gazze’nin yüzde 80’i yok oldu: Geriye molozlar ve kırık camlar kaldı! ABD gazetesi yazdı: 800 bin kişinin dönecek bir evi yok

Soykırımcı İsrail üç aydır devam eden ölümcül saldırılarında Gazze’ye en az 29 bin bomba attı. Gazze’deki yıkımı uydu görüntülerinden analiz eden ABD gazetesi Wall Street Journal, binaların yüzde 80’inin hasar gördüğünü veya yıkıldığını belirtirken 800 bin kişinin ise dönecek bir evinin kalmadığına dikkat çekti. Terör devleti İsrail’in saldırılarının Gazze’ye verdiği zararın İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananlardan çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Wall Street Journal, üç aydır devam eden ölümcül saldırıların eşi benzeri olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 11:18 Güncelleme 30 Aralık 2023, 11:58
Gazze’nin yüzde 80’i yok oldu: Geriye molozlar ve kırık camlar kaldı! ABD gazetesi yazdı: 800 bin kişinin dönecek bir evi yok

Terör devleti İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bombardımana devam ediyor. Yaklaşık üç aydır devam eden ölümcül bombardıman sonucunda yerle bir olan Gazze, modern tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşadı. ABD gazetesi Wall Street Journal, Gazze'nin üç ay önce "abluka"ya rağmen yaşayan bir bölge olduğuna dikkat çekti ve uzmanlar tarafından yapılan uydu analizleri sonucunda Gazze'nin kuzeyindeki binaların yüzde 80'inin yok olduğunun tespit edildiğini belirtti. Gazze'de 800 binden fazla insanın dönecek bir evi kalmadı.

SOYKIRIM ORDUSU 29 BİN BOMBA ATTI

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında modern tarihin en büyük yıkımlarından birini yaşayan Gazze'de meydana gelen hasar uydu görüntülerinde de açıkça görülüyor. Gazze'deki yıkımı inceleyen ABD gazetesi Wall Street Journal, 7 Ekim'den aralık ayının ortasına gelindiğinde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye 29 bin bomba, mühimmat ve mermi attığını belirtti.

BİNALAR YIKILDI, ALTYAPI ÇÖKTÜ

Gazze'deki 439 bin evin yaklaşık yüzde 70'i ve binaların yaklaşık yarısının hasar gördüğünü veya yıkıldığını belirten Wall Street Journal, bombardımanın Bizans kiliselerinden tarihi camilere, fabrikalara ve apartmanlara, alışveriş merkezlerine, tiyatrolara ve okullara zarar verdiğini belirtti. Öte yandan Gazze'de hayatı devam ettiren su, elektrik, iletişim ve sağlık altyapısının da büyük kısmı onarılamaz hale geldi.

HASTANELER, OKULLAR, ZEYTİNLİKLER VE SERALAR YOK OLDU

Gazze'deki 36 hastanenin çoğu kapatıldı, sadece 8 hastane hasta kabul edebiliyor. Narenciye ağaçları, zeytinlikler ve seralar yok oldu. Okulların üçte ikisinden fazlası zarar gördü.

Haftalarca devam eden hava saldırısının ardından karada müdahalede bulunan soykırımcı İsrail, Hamas üyelerinin çoğunu öldürdüğünü iddia etse de hiçbir iddiası doğrulanmadı. Hamas'ın askeri kolu el Kassam Tugayları ise karada mücadeleye devam ediyor.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını İkinci Dünya Savaşı'nda Alman şehirlerine yönelik saldırılara benzeten Wall Street Journal, Chicago Üniversitesi'nden siyaset bilimci ve "Hava Bombardımanı Tarihi" kitabının yazarı Robert Pape'nin "Gazze kelimesi bombalanan Dresden ve diğer ünlü şehirlerle birlikte tarihe geçecek. Gazze'de gördükleriniz tarihteki en yoğun cezalandırma kampanyalarının ilk yüzde 25'inde yer alıyor." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

GAZZE'DEN GERİYE MOLOZLAR VE KIRIK CAMLAR KALDI

Üç ay önce Gazze'nin hareketli bir yer olduğuna dikkat çeken Wall Street Journal, İsrail'in ablukasına rağmen Filistinlilerin Akdeniz'in kıyısında yaşamaktan keyif aldığını, hayatlarına devam ettiklerini hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:

Bugün Gazze buruşuk betonlardan oluşan bir manzara. İsrail'in ilk saldırısının odak noktası olan Kuzey Gazze'de, geriye kalan az sayıda insan bombalanmış dükkanların ve apartman bloklarının arasından molozlarla kaplı sokaklarda yürüyor. Kırık camlar ayak altında çıtırdıyor. İsrail insansız hava araçları tepemizde vızıldıyor.

Bir milyondan fazla yerinden edilmiş sakinin kaçtığı güneyde Gazzeliler sokakta uyuyor ve yemek pişirmek için çöp yakıyor. Birleşmiş Milletler'e göre, şeritteki 2,2 milyon insanın yaklaşık %85'i evlerinden kaçtı ve İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle şeridin üçte birinden küçük bir alana hapsedildi.

GAZZE'DEKİ BİNALARIN YÜZDE 80'İ HASAR GÖRDÜ

Gazze'nin yıllardır İsrail tarafından abluka altına alınmış olması dolayısıyla bölgedeki yıkımın ancak uydu görüntülerinin analizi ve uzaktan yansıyan radyasyonun ölçülmesi ile hasarın ortaya çıkabileceğini belirten Wall Street Journal, New York Şehir Üniversitesi ve Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan analize göre bombardımanın en şiddetli olduğu Gazze'nin kuzeyindeki binaların yüzde 80'inin hasar gördüğü ya da yıkıldığını belirtti.

GAZZE'DE KITLIK DEVAM EDİYOR: KIŞLIK BUĞDAY EKİLMEDİ

Soykırımcı İsrail'in saldırıları yalnızca yıkılan binalardan ibaret değil. Ohio'daki Kent State Üniversitesi'nde coğrafya alanında yardımcı doçent olan He Yin, Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 20'sinin zarar gördüğünü yok edildiğini tahmin ediyor. Şu anda filizlenmesi gereken kışlık buğdayın görünmediğine dikkat çekti.

Dünya Bankası'nın yaptığı bir analizde ise 12 Aralık itibarıyla İsrail saldırıları; Gazze'deki sağlık tesislerinin yüzde 77'sine; mahkemeler, parklar ve kütüphaneler gibi belediye hizmetlerinin yüzde 72'sine, telekomünikasyon altyapısının yüzde 68'ine ve ticari sitelerin yüzde 76'sına zarara verdiği ve kuzeydeki sanayi bölgesini ise neredeyse tamamen yok ettiği sonucuna vardı. BM'ye göre ise kendi okulları da dahil olmak üzere yaklaşık 342 okul hasar gördü.

800 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN DÖNECEK EVİ KALMADI

Gazze'de son üç aydır devam eden İsrail bombardımanında meydana gelen hasarın 2014'te 50 gün süren çatışmalarda meydana gelen hasardan 5 kat fazla olduğunu belirten Wall Street Journal, aralık ortası itibarıyla 800 binden fazla insanın dönecek bir evinin kalmadığını belirtti.

Wall Street Journal'a göre Gazze'yi yeniden inşa etmek onlarca yıl alacak. Fakat Wall Street Journal, her bir Gazzelinin ne olursa olsun şehirlerine dönmeyi umut ettiğini belirtti. Saldırılardan sonra Mısır'a kaçan 33 yaşındaki Alaa Hasham'ın evi yıkılsa da bir gün Gazze'ye dönmek istediğini belirten Wall Street Journal, Hasham'ın "İnsanlar geri dönmek istediğim için deli olduğumu düşünüyor. Gazze özel bir yer." Şeklindeki ifadelerine yer verdi.

GAZZE ANKA GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Gazze'nin 4 bin yıllık zengin tarihine dikkat çeken Wall Street Journal, Afrika ile Asya arasındaki ticaret yollarında bir geçiş noktası görevi gören liman şehrinin tarih boyunca savaşlar, kuşatmalar, salgın hastalıklar ve depremler gördüğünü ve her seferinde yeniden inşa edildiğini vurgularken Gazze yönetiminin sembolü olan anka kuşunun da Gazze halkının meydan okumasını sembolize ettiğini belirtti.

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