Gazze’nin yüzde 80’i yok oldu: Geriye molozlar ve kırık camlar kaldı! ABD gazetesi yazdı: 800 bin kişinin dönecek bir evi yok

800 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN DÖNECEK EVİ KALMADI

Gazze'de son üç aydır devam eden İsrail bombardımanında meydana gelen hasarın 2014'te 50 gün süren çatışmalarda meydana gelen hasardan 5 kat fazla olduğunu belirten Wall Street Journal, aralık ortası itibarıyla 800 binden fazla insanın dönecek bir evinin kalmadığını belirtti.

Wall Street Journal'a göre Gazze'yi yeniden inşa etmek onlarca yıl alacak. Fakat Wall Street Journal, her bir Gazzelinin ne olursa olsun şehirlerine dönmeyi umut ettiğini belirtti. Saldırılardan sonra Mısır'a kaçan 33 yaşındaki Alaa Hasham'ın evi yıkılsa da bir gün Gazze'ye dönmek istediğini belirten Wall Street Journal, Hasham'ın "İnsanlar geri dönmek istediğim için deli olduğumu düşünüyor. Gazze özel bir yer." Şeklindeki ifadelerine yer verdi.

GAZZE ANKA GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞACAK

Gazze'nin 4 bin yıllık zengin tarihine dikkat çeken Wall Street Journal, Afrika ile Asya arasındaki ticaret yollarında bir geçiş noktası görevi gören liman şehrinin tarih boyunca savaşlar, kuşatmalar, salgın hastalıklar ve depremler gördüğünü ve her seferinde yeniden inşa edildiğini vurgularken Gazze yönetiminin sembolü olan anka kuşunun da Gazze halkının meydan okumasını sembolize ettiğini belirtti.