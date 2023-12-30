CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’den Filistinlilere iki seçenek: Öl ya da topraklarını terk et! Refah’ta endişe artıyor

Terör devleti İsrail, Gazze 'de soykırıma, Batı Şeria 'da ise saldırılara devam ediyor. Öncelikli hedef olarak mülteci kamplarını ve sivillerin bulunduğu diğer noktaları belirleyen soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Öte yandan Batı Şeria'da Filisitnlilerin gördüğü şiddet ve cinayetlerin de artış gösterdiği belirtiliyor.

Griffiths, Gazze'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Konvoy açık bir şekilde işaretlenmişti ve harekat koordinatları gerekli taraflara bildirilmişti." değerlendirmesini yaptı.

08.15 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'a ait bir tünel ağını ve saklanma yerini yok ettiğini iddia etti. Soykırım ordusundan yapılan açıklamada, " Tünel, içinde kalınabilmesi ve uzun süre boyunca savaş yapılabilmesi için inşa edildi" denildi. Daha önce de defalarca Yahya Sinwar'a ait ev ya da onun bulunduğu bölgeleri havaya uçurduğunu iddia eden soykırım ordusunun iddiası doğrulanmadı.

Refah'ta yerinden edilmiş bir milyondan fazla Filistinlinin yanı sıra 300.000 Refahlı, soykırım ordusunun operasyonlarının genişlemesinden endişe ediyor. Han Yunus'un doğusundan ve güneyinden Refah şehrinin ana girişine kadar insanların sığınmak için başka seçeneği yok. Refah tahliye edildikleri son nokta.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgalci güçlerin sayısını artırdığını ve yaklaşık 30.000 askerin daha sahaya çıktığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de sadece sivilleri öldürmekle kalmıyor, bir yandan sivillere onurlarını kıracak işkenceler yaparken diğer yandan da çocukları ve bebekleri bilinçli bir şekilde hedef alıyor. Soykırım ordusundan bir asker çektiği bir video ile terör devleti İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öldürmek için bebek aradıklarını söyleyen soykırım askeri "Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama bulamadık. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında falandı." dedi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından yayınlanan son rapora göre, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Gazze 'de her an bombardıman altında olan sivillerin gıda sorunu da devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını abluka altına alması ve yardım sevkiyatlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan akut kıtlık, yüz binlerce kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, gıda yardımı için Refah'ta saatlerce kuyruk bekliyor.

20.14 GUTERRES, GAZZE'DEKİ DURUMUN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİNE KARŞI UYARARAK İTİDAL ÇAĞRISI

BM Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.

Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı.

Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.





15.56 Gazze'deki Hükümet Enformasyon Bürosu Müdürü El Cezire'ye konuştu ve şu açıklamaları yaptı:



"29 binin üzerinde şehit ve kayıptan bahsediyoruz. Halen 7 binden fazla kişinin enkaz altında olduğuna inanıyoruz.

Gazze ve kuzeyde 800 bin vatandaş hastanelere ulaşamıyor."