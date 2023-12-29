Filistinlileri öldürmek için ne kadar para gönderiyorsunuz? ABD’li yazar tek tek hesapladı: Gazzede soykırımın bedeli kişi başı 150 dolar

ABD 'li haber kuruluşu the Intercept'te köşe yazarı olan Jon Schwarz, "ABD'nin Filistinlileri öldürmek için ne kadar para gönderdiğini hesapladım. Siz de yapabilirsiniz" başlıklı yazısında "Amerikalılar olarak paramız İsrail'in Gazze'deki zulmüne gidiyor. Siz ne kadar verdiniz?" sorusunu sordu.

Soykırımcı İsrail 'in 7 Ekim'den bu yan Gazze'de binlerce sivili katlettiğini belirten Schwarz, "2023 sona ererken kendime soruyorum: İsrail'in Filistin toprakların işgal etmesine ve Gazze'ye saldırmasına kişisel olarak ne kadar katkıda bulunuyorum? Yeryüzünde bu cehennemi yaratmak için ne kadar katkıda bulundum?" sorusunu sordu ve bulabildiği en iyi cevabın 150 dolar olduğunu söyledi.

KATLİAM İÇİN 150 DOLAR YETERLİ

150 doları okumanın iki yolu olduğunu söyleyen Schwarz, "bunlardan birinin paranın nispeten az bir miktar olduğunu" belirtti ve bir diğer yol için ise "ABD'nin şaşırtıcı derecede zengin ve güçlü bir ülke olarak başkalarına ezici bir vahşet uygulayabilmesi ve bunun bireyler olarak neredeyse hiç fark edilmemesi. Benim katkımın dolar miktarını özellikle dehşet verici kılan da resmen budur." ifadelerini kullandı.

ABD İSRAİL'E NE VERİYOR?

Modern para teorisinden söz eden Schwarz, "vergi mükelleflerinin parası" kavramına dikkat çekti. Federal hükümetin 2023 yılında ne kadar para harcadığına ve ne için harcadığına bakılması gerektiğini söylüyor. Federal 2023 mali yılının 30 Eylül'de sona erdiğini fakat rakamların 2023 takvim yılına eşit olduğunu varsayan Schwarz, hükümetin 2023 yılında yaklaşık 6,3 trilyon dolar harcadığını belirtti. Bunun yaklaşık 1,4 trilyon dolarının çoğunlukla bordro vergileri olmak üzere kendi özel gelir kaynaklarına sahip olan Sosyal Güvenlik maliyeti olduğunu belirtti. Ayrıca, yaklaşık yarısı genel gelirlerden gelen Medicare için 0,8 trilyon dolar harcandığına dikkat çekti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E EK DESTEK PAKETİ

ABD'nin 2023'te ve 2024'ün başlarında soykırımcı İsrail'e vereceği toplam yardımın 18 milyar dolar olacağını belirten Schwarz, bunun yıllık 3,8 milyar dolarlık olağan yardımın yanı sıra 14,5 milyar dolarlık ek yardımı işaret ettiğini belirtti.

SOYKIRIMA KATKISINI HESAPLADI

ABD'nin İsrail'e para göndermek dışında, Birleşmiş Milletler'de korumak; Dwight D. Eisenhowe ve Gerald R. Ford Carrier Strike GroupsOpens in a new tab gibi gemileri Akdeniz'e göndererek de soykırımcıya destek olduğunu belirten Schwarz, 18 milyar dolarlık yardımın nasıl elde edildiğini tek tek hesapladı ve soykırımda kendi payını buldu.

Hükümetin 4,5 trilyon dolarlık gelir vergisi, kurumlar vergileri ve borçlanma gibi kaynaklardan geldiğini belirten Schwarz, "2023 için yaklaşık 27 bin dolar federal gelir vergisi ödeyeceğim, ayrıca, devlet tahvilleri de satın aldım (İzin verilen 10 bin dolarlık enflasyon korumalı tahviller)." Dedi ve yaptığı hesaplamalar sonucunda 4,5 trilyon dolara 37 bin dolarlık katkıda bulunduğunu ve kendi cebinden çıkan miktarın ise 150 dolar olduğunu tespit etti.

"İŞTE, BENİM VAHŞETE MADDİ KATKIM"

"İşte, bu benim İsrail işgaline ve Gazze savaşındaki olağanüstü vahşete maddi katkımdır." diyen Schwarz, "İsterseniz kendi katkınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yıl satın aldığınız federal tahvillere gelir vergilerinizi ekleyin ve bu sayıyı 0,004 ile çarpın. Kolay ama pek eğlenceli değil." ifadelerini kullandı ve ABD'lilere çağrı yaptı.

ABD'lilere bu noktada kendilerine savaşı durdurmaya çalışmanın ötesinde ne yapabileceklerine dair düşünmelerini söyleyen ABD'li yazar, soykırımcı İsrail'e destek olmamak için vergi ödememe halinde ise vatandaşların hapse gireceğine dikkat çekti ve ABD'de soykırım karşıtı çatlak sesler çıkmasına rağmen terör devleti İsrail'e yönelik desteğin çok güçlü olduğunu söyledi.