Terör devleti İsrail için zaman doluyor! Savaş kabinesi krizde: Benny Gantz’dan Netanyahu’ya uyarı

Terör devleti İsrail 'de yönetim düzeyinde sular durulmuyor. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu 'nun güvenlik görevlilerinin "Gazze'nin kontrolü" için plan yapma taleplerini reddettiği bildirilirken kara saldırısının genişletildiği bildirilmişti. İsrailli yetkililer, "Zaman daralıyor, Amerikalılar açıklama istiyor" diyerek Gazze Şeridi içindeki ve dışındaki tüm ilgili aktörler konusunda nasıl hareket edileceğine ilişkin karar alınmasını isterken Netanyahu'nun savaş kabinesi üyesi Yoav Gallant'ın olası bir rehine anlaşması konusunda Mossad ile ayrıntılı görüşmeler yapmasına izin vermediğine dair bir rapor yayımlandı.

SOYKIRIMCI İSRAİL İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Mossad, Şin Bet ve soykırım ordusu IDF genelkurmay başkanı ve savunma bakanlığı yöneticileri adına başbakanlık ofisine üç talep iletildiğini belirten İngiliz gazetesi the Guardian, tüm isteklerin reddedildiğini belirtti ve bir güvenlik görevlisinin "Zaman daralıyor ve Gazze Şeridi'nin içindeki ve dışındaki tüm ilgili aktörler konusunda nasıl hareket edileceğine ilişkin kararların şimdiden alınması gerekiyor. Amerikalılar açıklama istiyor." şeklindeki sözlerini aktardı.

ULUSAL GÜVENLİK KOALİSYONU ÇÖKÜYOR

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, İsrail Cezaevi Hizmetleri Baş Komiseri Katy Parry'ye liderliğine güvenmediğini belirterek görev süresini uzatmayacağını söylemesi ile Ulusal Birlik Koalisyon partisinde başlayan gerginlik de devam ediyor.

Ben Gvir'in çarşamba akşamı Katy Perry'nin görev süresini önümüzdeki ay sona erdirme planlarını yürürlüğe koymasının ardından soykırımcı İsrail'in acil durum koalisyonu çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Ben Gvir'in 7 Ekim'den sonra imzalanan acil durum hükümet anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü. Çünkü anlaşmaya göre işe alınan herkes soykırımcı İsrail'in sözde sadece Hamas'a karşı olan saldırıları sona erene kadar devam edecekti.

HAMAS DÜŞMANLIĞI BİLE İSRAİL'İ BİRLEŞTİREMEDİ

Netanyahu, Ben Gvir ve Gantz, bakanlar kurulundaki çekişmenin ardından çarşamba akşamı bir araya geldi. İsrail gazetesi the Jerusalem Post, Ulusal Birlik Bakanı Chili Tropper'in kabine toplantısında "Savaşın başlamasından dört gün sonra, bir acil durum hükümeti kurduk ve tüm üst düzey yetkililerin görevlerinde kalması konusunda anlaştık. Bu anlaşmanın ihlali, birlik ve güvenliğin daha az önemli olduğu anlamına gelir. Siyasi kararların halkın birliğinden öncelikli olduğu anlamına gelir." şeklide konuştuğu bildirildi.