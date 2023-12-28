Cibaliye saldırısında dosya yeniden açıldı: 2 bin poundluk iki ölüm tuzağı! ABD gazetesi de kabul etti: Soykırımcı İsrail’in öncelikli hedefi siviller

Savaşın ilk gününde annesi ve iki kardeşi ile birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evini terk edip daha güvenli olacağını düşünerek Cibaliye 'ye teyzesinin yanına yerleşen Filistin Üniversitesi mezunu, 30 yaşındaki Saeed Abu Oun, 31 Ekim saldırısında yaşananları anlattı. Hava saldırılarından korkarak neredeyse hiç evden çıkmadıklarını ama 31 Ekim'de öğle saatlerinde mahalledeki fırından ekmek almak için evden ayrıldığını belirten Oun, saldırıdan sonra bölgede çok katlı binalar ve küçük dükkanlar yerine derin kraterler, beton ve çelik enkaz yığınları, yıkılmış elektrik hatlarından oluşan bir manzaranın ortaya çıktığını belirtti.

"HER YERDE KAN KOKUSU VARDI"

Saldırıda bir gözünü kaybeden 27 yaşındaki Muhammet Tabaq ise "Gördüğüm şey, bazıları parçalanmış cesetler ve hayal edilemeyecek kadar çok sayıda yaralıydı. Hava tozla dolmuştu ve her yerde kan kokusu vardı." dedi.

Saldırıdan hemen sonra olay yerine koşan 26 yaşındaki Muhammed Yasin ise cesetlerin enkazda etrafa saçıldığını, bazılarının parçalandığını, kıyafetlerinin buharlaştığını söyledi.

Airwars, soykırımcı İsrail'in saldırısında 69'u çocuk olmak üzere 126 ila 136 sivilin öldürüldüğünü belirtiyor. Muhammed Yasin ise Cibaliye saldırısında hayatını kaybeden kişilerin çoğunun Beyt Hanun'da yerinden edilerek bölgeye getirilen kişiler olduğunu belirtiyor.

EŞEKLERLE HASTANEYE TAŞINDILAR

Yasin, yaralıların eşekler tarafından çekilen araçlara doldurularak Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hemşiresi Muhammed Hawajreh ise ve "Küçük çocuklar hastaneye derin yaralar ve ciddi yanıklarla, aileleri olmadan geldi. Birçoğu çığlık atıyor ve ebeveynlerini soruyordu. Hastane hastalarla dolu olduğundan yer bulana kadar yanlarında kaldım." dedi.

2 BİN POUNDLUK İKİ BOMBA

Cibaliye saldırısını inceleyen uzmanlar, İsrail savaş uçaklarının konvansiyonel cephaneliğindeki en büyük ikinci tür olan 2 bin poundluk en az iki bomba attığını belirtiyor.

Saldırının ardından bölgedeki uydu fotoğraflarında görülen kraterlerin yaklaşık 12 metre çapında olduğu belirtiliyor. ABD Ordu Savaş Koleji'nde eğitmen olan Yarbay Paul Lushenko ise Cibaliye mülteci kampında sözde Hamas'a karşı bu tür bir ağır bombardıman yapılmasının sivillerin de açıkça hedef alınacağını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, ABD tarafından sağlanan ve daha az sivil kayba yol açacağını düşündükleri küçük çaplı bombaları kullanma şanslarının olduğunu fakat kullanmadıklarını söyledi.