CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail kara saldırısını genişletti! Batı Şeria’da siyonist baskın: Banka kasalarını patlatıp 2,5 milyon dolara el koydular

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin güneyinde 24 saat içinde 100 hedefi daha vurduklarını söyleyen katil Başbakan Benjamin Netanyahu, saldırıları derinleştirdiklerini belirtti.

SOYKIRIMCI TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Gazze'de El Kassam Tugaylarının mücadelesi karşısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen ve özellikle de Hamas tünellerinde tokat üzerine tokat yiyen soykırımcı İsrail, çareyi "savaş" stratejisini değiştirmekte buldu.

El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayımlamasının ardından İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

BATI ŞERİA'DA SİYONİST VURGUN

09.25 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki döviz mağazalarından '2,5 milyon dolar' ele geçirdi. İsrail güçleri Ramallah'ta üç ve Batı Şeria'nın farklı yerlerindeki iki döviz mağazasından "yaklaşık 2,5 milyon dolar" ele geçirdi.

El Cezire'nin bildirdiğine göre bir vakada İsrail güçleri fonlara el koymak için bir döviz dükkanının kasasını havaya uçurdu.

09.23 İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Devrim Muhafızları komutanlarından Razi Musevi'yi öldürmesi ile ilgili şu şekilde konuştu:

Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu tamamen Filistin operasyonudur ve bizzat Filistinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı hiçbir dış destek olmadan gerçekleştirildi ve 75 yıldır süren adaletsizliğe bir tepkidir.

Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldıklarına bir yanıttır.

Mescid-i Aksa Tufanı Kasım Süleymani'nin intikamı değildi. İntikamını alacak olan biziz.

Hizbullah'ın kararı bağımsızdır ve bunu Filistin halkının çıkarlarına göre alır.

Biz güçlü bir örgütüz, yaptığımızı beyan ederiz, hiçbir düşmandan korkmayız.

El Aksa sel operasyonu tamamen Filistinlidir ve Hamas ve İslami Cihad içeride silah üretmektedir.

Siyonist varlık büyük kayıplar yaşıyor ve bu, başkalarının topraklarını işgal edenlerin ödediği bir bedeldir.

Gazze'deki Siyonist varlığın kayıpları her geçen gün artıyor ve savaşa uzun süre dayanamayacak durumda.

Oğullarımıza düzenlenen suikasta sessiz kalmayacağız, intikamlarını en ağır şekilde alacağız.

08.50 Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'ya şu ana kadar görülmemiş bir saldırı düzenlediği bildirildi. Şu ana kadar Ramallah, El Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Cenin, Tulkarem ve Eriha kentlerine 10 baskın düzenlendi.

Cenin'deki baskın halen devam ediyor. Ramallah'taki baskının eşi benzerinin görülmediğini belirten El Cezire, sabah 3 sularında kontrollü bir patlama meydana geldiğini, İsrail güçlerinin bir döviz dükkanına girerek dükkan sahibini tutukladığını bildirdi.

04.12 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.