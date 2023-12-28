CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail kara saldırısını genişletti! Batı Şeria’da siyonist baskın: Banka kasalarını patlatıp 2,5 milyon dolara el koydular
Terör devleti İsrail, Gazze’de soykırıma ve Batı Şeria’da saldırılara devam ediyor. Soykırım ordusunun Batı Şeria’nın Ramallah şehrine düzenlediği baskında bir Filistinlinin öldürüldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa, terör devleti İsrail’in çarşamba günü kara saldırısını Gazze’nin merkezine doğru genişlettiğini ve Nuseyrat kampına düzenlediği saldırıda en az 7 Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin güneyinde 24 saat içinde 100 hedefi daha vurduklarını söyleyen katil Başbakan Benjamin Netanyahu, saldırıları derinleştirdiklerini belirtti.
SOYKIRIMCI TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR
Gazze'de El Kassam Tugaylarının mücadelesi karşısında beklediği ilerlemeyi kaydedemeyen ve özellikle de Hamas tünellerinde tokat üzerine tokat yiyen soykırımcı İsrail, çareyi "savaş" stratejisini değiştirmekte buldu.
El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayımlamasının ardından İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.
09.25 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki döviz mağazalarından '2,5 milyon dolar' ele geçirdi. İsrail güçleri Ramallah'ta üç ve Batı Şeria'nın farklı yerlerindeki iki döviz mağazasından "yaklaşık 2,5 milyon dolar" ele geçirdi.
El Cezire'nin bildirdiğine göre bir vakada İsrail güçleri fonlara el koymak için bir döviz dükkanının kasasını havaya uçurdu.
09.23 İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Devrim Muhafızları komutanlarından Razi Musevi'yi öldürmesi ile ilgili şu şekilde konuştu:
Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu tamamen Filistin operasyonudur ve bizzat Filistinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı hiçbir dış destek olmadan gerçekleştirildi ve 75 yıldır süren adaletsizliğe bir tepkidir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldıklarına bir yanıttır.
Mescid-i Aksa Tufanı Kasım Süleymani'nin intikamı değildi. İntikamını alacak olan biziz.
Hizbullah'ın kararı bağımsızdır ve bunu Filistin halkının çıkarlarına göre alır.
Biz güçlü bir örgütüz, yaptığımızı beyan ederiz, hiçbir düşmandan korkmayız.
El Aksa sel operasyonu tamamen Filistinlidir ve Hamas ve İslami Cihad içeride silah üretmektedir.
Siyonist varlık büyük kayıplar yaşıyor ve bu, başkalarının topraklarını işgal edenlerin ödediği bir bedeldir.
Gazze'deki Siyonist varlığın kayıpları her geçen gün artıyor ve savaşa uzun süre dayanamayacak durumda.
Oğullarımıza düzenlenen suikasta sessiz kalmayacağız, intikamlarını en ağır şekilde alacağız.
08.50 Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'ya şu ana kadar görülmemiş bir saldırı düzenlediği bildirildi. Şu ana kadar Ramallah, El Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Cenin, Tulkarem ve Eriha kentlerine 10 baskın düzenlendi.
Cenin'deki baskın halen devam ediyor. Ramallah'taki baskının eşi benzerinin görülmediğini belirten El Cezire, sabah 3 sularında kontrollü bir patlama meydana geldiğini, İsrail güçlerinin bir döviz dükkanına girerek dükkan sahibini tutukladığını bildirdi.
04.12 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
03.49 ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ: GAZZE'DEKİ İNSANİ ÇALIŞMALAR VE ORADA ÇALIŞANLAR KORUNMALI
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma sırasında Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarının ve insani yardım çalışmalarında kullanılan araç ile binaların korunması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı yardım sağlamak için orada oldukları ve işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri gerektiği kaydedildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki hastaneler, tıp kompleksleri ve merkezleri de dahil olmak üzere insani alanda çalışan kurum ve merkezleri hedef almayı sürdürüyor.
Son zamanlarda, Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Han Yunus şehrindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresindeki bölgeler, İsrail'in şiddetli saldırılarına tanık oldu ve bu saldırılar, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
03.06 İSRAİL ORDUSU: KASSAM TUGAYLARI'NIN LİDERİ DAYF'I BULUP ÖLDÜRME OPERASYONU UZUN ZAMAN ALACAK
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Sözcü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.
Gazze şehrinin kuzeyindeki Er-Rantisi Hastanesi'nin yer altı altyapısının yıkımını tamamladıklarını söyleyen Hagari, İsrail ordusunun "birkaç kilometre uzunluğunda yer altı altyapısı bulduğunu" iddia etti.
Hagari, ne kadar uzun sürerse sürsün Kassam Tugayları lideri Dayf'ı bulup öldürmeleri gerektiğini, bu işin uzun zaman alacağını ve bunun yapılması gereken bir görev olduğunu söyledi.
01.33 BM: GAZZE'DE KAMU SAĞLIĞININ YIKIMI YAPIM AŞAMASINDA
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.
Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.
Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.
00.20 İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 çocuk ve 6 bin 300 kadını öldürdü.
17.24 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzeyinde iki grup işgal aracını ve askerini ağır kalibreli havan toplarıyla imha ettiklerini duyurdu.
15.25Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a yükseldi, 55 bin 243 kişi yaralandı
14.28 Gazze'de Sağlık Bakanlığı: İşgal güçleri dün 16 ayrı katliam yaptı ve 195 kişiyi şehit ederken 325 kişiyi yaraladı.
13.30 Batı Şeria'nın El Halil kentinde soykırımcı İsrail ordusu Filistinli bir ailenin evini yıktı.
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün Beytüllahim ve Ramallah da dahil olmak üzere birçok yere baskın düzenledi.
13.05 Batı Şeria'daki Nur Şems'e İHA'larla saldıran soykırımcı İsrail, 16 ila 29 yaşları arasındaki altı erkeğin saldırıda yaralandığını veya hayatını kaybettiğini belirtti.
El Cezire muhabiri İmran Khan, "Dron yukarıdan geliyordu ve adamların hiç şansı yoktu. Bu kasıtlı bir öldürücü atıştı. İnsanlar onlara yardım etmeye çalıştı ama İsrailliler en az bir buçuk saat boyunca ambulansların içeri girmesine izin vermedi. Sonunda cesetleri alıp ambulansların bulunduğu yere götürmek zorunda kaldılar. Tabii o aşamada çok geçti. Bu insanlar ölmüştü." şeklinde konuştu.
El Cezire ayrıca yerel hastanedeki kaynakların, soykırım ordusunun ambulansa binerek bir adamı boynundan bıçakladığını söyledi.
11.0 Soykırımcı İsrail ordusu, 24 saat içinde Gazze'de karadan, havadan ve denizden 200 hedefi bombaladıklarını duyurdu
10.41 İran Devrim Muhafızları: Suriye'deki danışmanlarımızdan birinin suikasta uğraması, İsrail tarafıyla mücadelemizi sürdürmemize engel olmayacak.
07.45 Soykırımcı İsrailBatı Şeria'daki Tulkerim kentine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Saldırıda altı Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildiririldi. Öte yandan Filistin Kızılay'ı ve Kızılhaç'ının yaralıların yanına yaklaşmasının engellendiği bildirildi.
26 ARALIK'TA YAŞANANLAR...
23.25 BM Raportörü Albanese: "İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı"
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirterek, "İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı" dedi.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrailli yetkililerin BM'yi Hamas'ın eylemlerinde suç ortağı olmakla suçlamasına yanıt verdi. Albanese, İsrail'in söz konusu suçlamalarını "saçma ve suç teşkil eden uygulamalarını kınayan herkese yönelik olağan suçlamalar" olarak nitelendirerek, "Bu yeni bir şey değil. İsrail elçiyi hedef alıyor. On yıllardır yaptığı şey bu" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirten Albanese, "İsrail Gazze'yi harap etti ve biz hala BM'yi suçluyoruz" dedi.
"ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'E NASIL İTİBAR ETTİĞİNİ HALA MERAK EDİYORUM"
Albanese, "Uluslararası toplumun İsrail'e nasıl itibar ettiğini ve uluslararası medyanın İsrailli siyasi ve askeri liderlerin söylediklerine nasıl itibar ettiğini hala merak ediyorum. İsrail yaptıklarından sorumlu tutulmalı" ifadelerini kullandı.
23:08FİLİSTİN KIZILAYI, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ EKİPLERİYLE İLETİŞİMİN KESİLDİĞİNİ DUYURDU
Filistin Kızılayı, internet ve iletişim kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle temaslarının koptuğunu duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde obüslerle Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef aldığı belirtildi.
Saldırıda, iletişim hizmetlerinin kesintisinde tek haberleşme aracı olarak kullanılan "VHF telsiz iletişim sistemine" zarar verildiği aktarılan açıklamada, "İletişim ve internet hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ekiplerimizle temasımız tamamen koptu. Bu durum, ambulans ve acil durum ekiplerinin hasta ve yaralılara ulaşmasında büyük zorluk teşkil ediyor." denildi.
16.40 Terör devleti İsrail'in hükümet sözcüsü "İsrail iki cephede savaş istemiyor ancak güvenliğimizi sağlamak için gereken her şeyi yapacağız. 1701 sayılı Uluslararası Karar uyarınca Hizbullah'ın sınırlardan çıkarılması gerekiyor, biz de ona geri çekilmesini söylüyoruz." şeklinde konuştu ve Hizbullah ile bir savaşa girmek istemediklerini belirtti.
15.26Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e yükseldi, 54 bin 918 kişi yaralandı.
13.51 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının doğusunda 8 askerden oluşan siyonist bir kuvveti tünele kurdukları bubi tuzağı ile yok ettiklerini bildirdi.
13.46 Hizbullah: Ramya sahası yakınındaki İsrail düşman askerlerini hedef aldık ve doğrudan isabetler sağladık.
11.00 El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampının doğusunda "El-Yasin 105" mermisi taşıyan siyonist Merkvah tankını hedef aldıklarını bildirdi.
09.00 Soykırımcı İsrail Batı Şeria'daki Nur Şems'e (Tulkarem) baskın düzenledi. El Cezire muhabiri Saldırının 7 Ekim'den bu yana Nur Şems'e düzenlenen en büyük saldırı olduğunu, bölgede sadece İHA'lar değil, helikopterlerin de olduğunu belirtiyor.
Birçok evin kuşatıldığı ve en az bir evin İsrail ordusu tarafından havaya uçurulduğu belirtilirken çok sayıda tutuklamanın olduğu da bildirildi.
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da ayrıca; Nablus, Tubas, Kalkilya ve El Halil'e de baskınlar düzenlendi.
06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı." ifadesine yer verildi.
23 Aralık Cumartesi 70, 24 Aralık Pazar 70 ve 25 Aralık Pazartesi 60 tırın daha bölgeye ulaştığı kaydedilen açıklamada İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği belirtildi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.
04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.
İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.
Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.
Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.
Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.
Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.
03.35 İSRAİLLİ HAK ÖRGÜTÜ B'TSELEM: GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET İNANILMAZ BİÇİMDE KÖTÜLEŞİYOR
B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla Gazze'de "insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği" ve İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.
Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.
22:46 KASSAM TUGAYLARI SALDIRDIKLARI İSRAİL ASKERLERİNDEN 40 ÖLÜ VE YARALI OLDUĞUNU DUYURDU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik düzenlediği saldırıda 40 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Cibaliya el-Beled bölgesinde bir evde bulunan 40 İsrail askerine saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, binanın TBG roketleriyle hedef alındığı ve tüm İsrail askerlerinin ölü ya da yaralı olarak "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.
Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
22.17 İSRAİLLİ ESKİ İSTİHBARATÇIYA GÖRE, "GAZZE SAVAŞI" İÇİN BELİRLENEN HEDEFLER GERÇEKÇİ DEĞİL
Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.
21:37 Kassam Tugayları, Lübnan'dan düzenlediği saldırıyla İsrail'deki kışlayı vurduğunu duyurdu
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde bulunan Liman Askeri Kışlası'nı füzelerle vurduğunu duyurdu.
Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.
Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.
İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
21:16 Hamas: Gazze'ye saldırıları geçici olarak değil, tamamen durdurmak için çalışıyoruz
19:02 Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu
16.52Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldi.
16.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini ağır kalibreli havan toplarıyla imha ettiklerini bildirdi.
14.28 Filistin Kızılayı, soykırımcı İsrail'in Cibaliye'deki ambulans merkezini boşaltmaya zorladığnı, binaya baskın düzenlediğini ve ambulansları imha ettiğini bildirdi. El Ehli Baptist Hastanesi'nden 21 yaralı, El Şifa Hastanesi'nden ise 12 yaralı ve yerinden edilmiş kişinin tahliye edileceği belirtildi.
13.47 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin kuzey ve doğusundaki iki işgal askerini havan toplarıyla yok ettiklerini bildirdi.
11.30 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezine düzenlediği saldırılardan sonra çok sayıda kişi enkaz altında.
El Aksa Şehitleri Hastanesi sözcüsü Halil el Degran, İsrail'in Gazze'nin merkezine gece boyunca düzenlediği ve El Megazi ve El Bureij mülteci kamplarını da hedef alan hava saldırılarının ardından hastanedeki durumu aktardı. el Degran'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ölen ve yaralanan çok sayıda kişi hâlâ enkaz altında.
Katliamlar halkımıza yönelik soykırım politikası çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Tedavi edecek malzeme bulunamadığı için çok sayıda yaralı hayatını kaybetti.
Dünyaya, saldırganlığı durdurması ve tıbbi ve gıda malzemesi göndermesi çağrısında bulunuyoruz.
09.14 Soykırımcı İsrail güçleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köyünün mahallelerine konuşlanarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.
İşgal güçleri, aralarında yaşlıların da bulunduğu çok sayıda Burka sakinini tutuklayarak bir eve götürdü ve burada soruşturma merkezi haline getirdi.
09.10 Soykırımcı İsrail'in Maghazi kampına düzenlediği hava saldırısında en az 70 Filistinli hayattını kaybetmişti. El Cezire haber ajansı, öldürülenler arasında bebeklerin de yer aldığını belirtiyor.