Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi 'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri parçaladı.

"Al bu bisküviyi de cennete götür"

Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.

Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü.

Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı.