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Acı veda! Oğlunun cansız bedenini gören Gazzeli babanın feryadı: “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri parçaladı.Oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" diyerek feryat etti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 17:54 Güncelleme 28 Aralık 2023, 18:17
Acı veda! Oğlunun cansız bedenini gören Gazzeli babanın feryadı: “Al bu bisküviyi de cennete götür”

Terör devleti İsrail, 83. günde Gazze'de soykırıma devam ediyor.

"Al bu bisküviyi de cennete götür"

Filistinli bir babanın İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında öldürülen oğluna vedası sırasında bisküvi vermeye çalıştığı anlar yürekleri parçaladı.

Filistinli bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan El-Guf ailesi İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak güneye göç etti.

Han Yunus'ta tanıdıkları bir ailenin evine yerleşen Guf ailesi burada da İsrail saldırılarından kaçamadı. İsrail ordusu, Guf ailesinin sığındığı evi hedef aldı ve 6 kişiyi öldürdü.

Öldürülenlerden biri de 2 yaşındaki Firaz el-Guf'tu. Babasının Firaz'a Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki vedasını gösteren görüntü sosyal medyaya yansıdı.

Görüntüde Filistinli babanın İsrail saldırısında öldürülen oğlunun eline bisküvi vermeye çalışması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Gözyaşları içinde oğluna veda eden ve bisküviyi Firaz'ın eline tutuşturmaya çalışan babanın, "Sana onu (bisküviyi) getirdim, al onu sende kalsın, al." dediği duyuldu.

İSRAİL, KADIN VE ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU 21 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşan 21 bin 320 Filistinli öldürüldü.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 1,9 milyonu yerinden oldu.

İsrail'in yardım tırlarının girişine çıkardığı engeller nedeniyle Gazze'de başta çocuklar olmak üzere bölge halkı açlık sıkıntısıyla da mücadele ediyor.

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