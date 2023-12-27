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Reichsbürger harekete geçti! Aşırı sağcı grup Almanya’da darbe girişiminde bulunmuştu: Hedef stratejik kırsal araziler amaç paralel toplumlar

Almanya’da 2022’de darbe girişimi ile büyük sansasyon yaratan aşırı sağcı Reichsbürger hareketi, paralel yapılanma iddiaları dolayısıyla yeniden gündeme geldi. İngiliz the Guardian gazetesi, Reichsbürger hareketinin okullara, kulüplere ve kamu dairelerine sızarak devletten bağımsız paralel toplumlar kurma amacıyla stratejik kırsal arazileri gasp ettiğini iddia etti.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 16:33 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:22
Reichsbürger harekete geçti! Aşırı sağcı grup Almanya’da darbe girişiminde bulunmuştu: Hedef stratejik kırsal araziler amaç paralel toplumlar

Almanya'da 2022 yılında darbe girişimi ile büyük gündem yaratan aşırı sağcı Reichsbürger hareketi bugün de paralel yapılanma ile gündemde. "İmparatorluk Vatandaşı" olarak da bilinen ve 1980'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren grubun stratejik kırsal arazileri gasp ettiği ve bu şekilde devletten bağımsız toplumlar kurmayı amaçladığını belirtti.

REICHSBURGER HAREKETİNE GÖLGE OPERASYONU

Bünyesinde en fazla aşırı sağcılarının bulunduğu, ayrıca, aşı karşıtları gibi pek çok grubun da yer aldığı Reichsbürger üyeleri, 2022'de Schatten yani gölge operasyonu ile silahlı darbe girişimi planlama suçundan tutuklanmıştı. Anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı iddia edilen gruba yeni bir suçlama daha geldi.

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PARALEL TOPLUMLAR İÇİN HER YERE SIZIYORLAR

Aşırı sağcı grupları takip eden yetkililer, 1945'ten sonra kurulan Alman devletini reddeden Reichsbürger hareketi üyelerinin paralel toplumlar kurmak ve okullar, kulüpler ve kamu daireleri dahil mevcut yapılara sızmak için çalıştığını belirtiyor.

AMAÇLARI KORKU SALMAK

Muhalefetteki sol görüşlü Die Linke partisinden Martina Renner yakın zamanda federal içişleri bakanlığına yaptığı bilgi talebine göre aşırı sağcı örgütler, son iki yılda Almanya'da 40 mülk satın aldı. Guardian'ın belirttiğine göre on yılı aşkın bir süredir yapılan gözlemler, Reichsbürger hareketinin, satılması zor olan evleri, barları ve tarım arazilerini satın alarak yaşam alanlarından doğum evlerine, spor salonlarına kadar her şey için kullanıma açıldığı bir yaşam modeli hazırlandığını gösteriyor. Uzmanlar bu faaliyetlerin paralel toplumlar kurmak ve kendi dünya görüşlerini paylaşmayanlara korku salmak için yapıldığını düşünüyor.

O GRUBUN KENDİ PARASI BİLE VAR

Almanya'da paralel toplum konusunda öne çıkan kuruluşlar arasında 2012 yılında özenli bir törenle kurulan ve devlet benzeri bir yapı kurarak kendi para birimi ve anayasasıyla övünen Königreich Deutschland yani Almanya Krallığı da yer alıyor.

Guardian, Reicsbürger hareketinin Yahudi karşıtı eğilimlere sahip olan ve Rusya'da doğan bir yeni çağ örgütü Anastasia hareketiyle de bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

"KRALLIK YOK, KRAL YOK, MEZHEP YOK"

Almanya'nın bazı bölgelerinde "Völklich" yani hakçı/etno milliyetçi olarak bilinen grupların toprak gaspları yaptığını belirten Guardian, pandeminin bu tür grupların bazı bölgelere ulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti. Rutenberg'de ise bu tür grupların fazla dikkat çektiği belirtiliyor. Gruplar, 14. Yüzyıldan kalma köy kilisesine "Krallık yok, Kral yok, Mezhep yok" yazılı pankartlar bıraktı.

DÜNYAYI RADİKALLEŞTİREBİLECEKLER Mİ?

Alman yetkililer 25 bin taraftarı bulunduğunu belirttikleri Reicsbürger hareketinin takipçilerinin giderek daha da arttığını tahmin ediyor. Königreich Deutschland adlı grubun ise kooperatif kavramını kendi aşırıcı amaçları için kötüye kullanarak bir yer edinmeyi başarırsa radikal dünya görüşünü yayma kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇEKİNİYOR

Reichsbürger hareketinin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bir evinin bulunduğu bölgeyi Reichsbürger bölgesi ilan etmesinden endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerin ise aşırı sağcı gruplara müdahale etmekten çekindiği iddia ediliyor.

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