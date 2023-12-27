Reichsbürger harekete geçti! Aşırı sağcı grup Almanya’da darbe girişiminde bulunmuştu: Hedef stratejik kırsal araziler amaç paralel toplumlar

O GRUBUN KENDİ PARASI BİLE VAR

Almanya'da paralel toplum konusunda öne çıkan kuruluşlar arasında 2012 yılında özenli bir törenle kurulan ve devlet benzeri bir yapı kurarak kendi para birimi ve anayasasıyla övünen Königreich Deutschland yani Almanya Krallığı da yer alıyor.

Guardian, Reicsbürger hareketinin Yahudi karşıtı eğilimlere sahip olan ve Rusya'da doğan bir yeni çağ örgütü Anastasia hareketiyle de bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

"KRALLIK YOK, KRAL YOK, MEZHEP YOK"

Almanya'nın bazı bölgelerinde "Völklich" yani hakçı/etno milliyetçi olarak bilinen grupların toprak gaspları yaptığını belirten Guardian, pandeminin bu tür grupların bazı bölgelere ulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti. Rutenberg'de ise bu tür grupların fazla dikkat çektiği belirtiliyor. Gruplar, 14. Yüzyıldan kalma köy kilisesine "Krallık yok, Kral yok, Mezhep yok" yazılı pankartlar bıraktı.

DÜNYAYI RADİKALLEŞTİREBİLECEKLER Mİ?

Alman yetkililer 25 bin taraftarı bulunduğunu belirttikleri Reicsbürger hareketinin takipçilerinin giderek daha da arttığını tahmin ediyor. Königreich Deutschland adlı grubun ise kooperatif kavramını kendi aşırıcı amaçları için kötüye kullanarak bir yer edinmeyi başarırsa radikal dünya görüşünü yayma kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇEKİNİYOR

Reichsbürger hareketinin eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bir evinin bulunduğu bölgeyi Reichsbürger bölgesi ilan etmesinden endişe ediliyor. Öte yandan yetkililerin ise aşırı sağcı gruplara müdahale etmekten çekindiği iddia ediliyor.