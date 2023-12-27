Netanyahu’nun ikilemi! İsrail basını endişeli: Aksa Tufanı hezimeti devam ediyor

Gazze 'de sivilleri haftalardır soykırıma tabi tutan terör devleti İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey üyelerinden Razi Musevi'yi Şam'da öldürdükten sonra İsrail medyasında tedirginlik hakim olmaya başladı. Gazze'de kara saldırısını haftalardır sürdüren fakat el Kassam Tugaylarının direnişi karşısında sürekli yeni taktikler aramak zorunda kalan ve ilerleme kaydedemeyen soykırım ordusu, bundan sonra nasıl bir plan yürüteceği konusunda kararsız.

SOYKIRIMCI İSRAİL NASIL HAREKET EDECEĞİNİ BİLMİYOR

Hizbullah ve Yemenli Husilerin soykırımcı İsrail'e yönelik saldırıları devam ederken Tel Aviv, Gazze'yi istimlak edip edemeyeceği konusunda eskisi gibi emin değil. İsrail gazetesi Haaretz, Kassam Tugaylarının direnişi; Hizbullah ve Husi saldırıları ile Musevi'nin ölümünün ardından İran'dan gelen tehditleri göz önünde bulundururken bundan sonraki aşama ile ilgili İsrail'de birbirinden çok farklı seslerin yükseldiğine dikkat çekti.

HİZBULLAH İLE TOPYEKÜN SAVAŞ ÇIKACAK MI?

Terör devleti İsrail ve Hizbullah aylardır topyekün bir savaşa girmiyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 3 Kasım Cuma günü ulusa seslenmiş ve herkes ikinci cepheyi açmasını beklerken yeni bir cephenin açılmayacağını fakat soykırımcı İsrail'e karşı mücadelenin devam edeceğini söylemişti. Hizbullah'ın soykırımcı İsrail'e karşı roket atışları devam ederken İsrail ise net bir şekilde adım atmıyor.

İsrail'in Devrim Muhafızlarının komutanını öldürmesi üzerine ise İran, İsrail'i açıkça tehdit etmiş ve ardından benzin istasyonlarının işleyişini bozan bir siber saldırıyı da İsrail'e atfetmişti. Son gelişmelerin ardından, aylardır topyekün savaşa girmekten çekinen İsrail ve Lübnan'ın savaş ilan edip etmeyeceği merak ediliyor.

HAMAS VARKEN HİZBULLAH İLE BAŞ EDEMEZ

İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in mevcut politikasının öncelikle Hamas ve Gazze üzerine olduğunu ve şu anda daha geniş bir bölgesel savaşa bulaşmamanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirtirken "Ancak sahadaki gelişmeler aşağıya doğru bir sarmal tehlikesi yaratıyor ve bunun durdurulabileceğinin hiçbir garantisi yok." ifadelerini kullandı.

Yemenli Husi grubunun Babülmendep Boğazı yakınlarındaki gemilere yönelik saldırılarına da dikkat çeken Haaretz, Husilerin bugüne kadar İsrail'e 50 balistik füze ve insansız hava aracı fırlattığını belirtti. Soykırımcı İsrail ise Hizbullah'ın saldırılarının devam etmesi halinde Beyrut'un Gazze'ye benzeyeceğini söyleyip Lübnan'ı açıkça tehdit ederken bu sözler çok fazla ciddiye alınmıyor.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinwar'ın pazartesi günü yaptığı konuşma hakkında Haaretz, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim hezimetine atıfta bulundu ve "Sinwar'ın vermek istediği mesaj, savaştaki en büyük başarısı olan sürpriz saldırının başarısının değişmediğidir. Ne İsrail'in Han Yunus'taki şüpheli sığınağı üzerindeki mevcut baskısı ne Gazze'deki yaygın ölüm ve yıkım ne de Hamas'ın askeri kanadındaki ağır kayıplar pozisyonunu değiştirmedi." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU REHİNELERİ UNUTTU

Soykırımcı İsrail yönetiminde ise bundan sonra neler olacağına dair farklı sesler yükseldiğine dikkat çeken Haaretz, Netanyahu savaşın sonuna kadar devam edeceğine yönelik sözlerini ve Filistin yönetiminin savaş sonrasında Gazze'de herhangi bir rol oynamasını reddettiğini belirtirken "Salı günü Wall Street Journal'da yayımladığı köşe yazısında rehinelerden bahsetmeyi tamamen unutmuş." İfadelerini kullandı. Haaretz, soykırım ordusunun ise savaşın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlandığını belirttirken "yedek güçlerin bir kısmını terhis etmek, Gazze'de yeniden konuşlanmak ve tugay düzeyindeki baskınlardan oluşan bir işleyiş tarzına geçmeyi içeren aşamanın ocak ayında başlayabileceğini belirtti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN TÜNEL KORKUSU

Soykırım ordusu Gazze'de kara saldırısında Kassam Tugaylarından darbe üzerine darbe almaya devam ediyor. Hamas'ın Gazze Şeridi'ni örümcek ağı gibi saran tünellerinden ölesiye korkan soykırım ordusu, tünelleri bulmakta zorlanırken bulduğu tünellere de korkudan giremiyor.