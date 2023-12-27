İsrailli Yahudi yerleşimciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktü





İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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